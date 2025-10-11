Остров Кижи - жемчужина Карелии, привлекающая туристов со всего мира.
Здесь можно увидеть уникальные памятники деревянного зодчества, такие как 22-главая Преображенская церковь и крестьянские дома с подлинными интерьерами. Путешествие на метеоре
5 причин купить эту прогулку
- 🌍 Уникальные памятники деревянного зодчества
- 🚤 Комфортный переезд на метеоре
- 🏞️ Захватывающие виды на Онежское озеро
- 🔔 Подъем на колокольню с панорамным видом
- 🕍 Посещение объекта ЮНЕСКО
Что можно увидеть
- Кижский погост
- Преображенская церковь
- Крестьянские дома
Описание водной прогулкиВдохновляющая экскурсия на остров Кижи — сердце Русского Севера! Погрузитесь в мир старинного деревянного зодчества: 22-главая Преображенская церковь, крестьянские дома с подлинными интерьерами и живые реконструкции традиционного быта. Уникальная возможность увидеть объект ЮНЕСКО, прогуляться по берегу Онежского озера и подняться на колокольню с панорамным видом. Переезд на метеоре из Петрозаводска сделают ваше путешествие ещё более комфортным и незабываемым!
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по острову
- Метеор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Доп. экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Карла Маркса 1А
Завершение: Причал, пр Карла Маркса 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 114 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наумова
11 окт 2025
Ю
Юрий
7 окт 2025
На о. Кижи замечательный экскурсовод Александр
M
Mtaryceva
7 окт 2025
Э
Эльмар
5 окт 2025
Д
Дарья
4 окт 2025
Л
Лилия
3 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Особая благодарность экскурсоводу Евгению за очень увлекательный рассказ.
К
Коробкова
24 сен 2025
Очень интересная экскурсия.
С
Сергей
19 сен 2025
М
Морковкина
19 сен 2025
О
Ольга
17 сен 2025
Л
Лахтурова
16 сен 2025
Н
Надежда
16 сен 2025
Давно хотела увидеть это чудо ---остров Кижи! Увиденное, превзошло мои ожидания! Удивительные деревянные храмы, хозяйственные постройки, колокольный звон, водные просторы запомнятся навсегда! Экскурсию по острову провёл молодой увлечённый историей гид, спасибо ему! До острова от Петрозаводска мы домчались на "Комете". Быстро и комфортно. Воспоминания об экскурсии остались самые хорошие!
Е
Евгений
14 сен 2025
Метеоры, конечно, устарели морально и физически: тряска, запах гари в салоне, подтекающие окна. Сами Кижи, однозначно, впечатляют. И ещё не стоит тратить деньги на поход внутрь главного Преображенского храма.
Н
Наталья
14 сен 2025
Д
Дмитрий
13 сен 2025
Входит в следующие категории Петрозаводска
