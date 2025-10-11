Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы



Здесь можно увидеть уникальные памятники деревянного зодчества, такие как 22-главая Преображенская церковь и крестьянские дома с подлинными интерьерами. Путешествие на метеоре читать дальше из Петрозаводска добавит комфорта и незабываемых впечатлений.



Восхитительные виды на Онежское озеро и возможность подняться на колокольню делают это путешествие действительно особенным. Кижский погост, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, станет кульминацией вашего визита Остров Кижи - жемчужина Карелии, привлекающая туристов со всего мира. 4.5 50 отзывов 5 причин купить эту прогулку 🌍 Уникальные памятники деревянного зодчества

🚤 Комфортный переезд на метеоре

🏞️ Захватывающие виды на Онежское озеро

🔔 Подъем на колокольню с панорамным видом

🕍 Посещение объекта ЮНЕСКО

🚤 Комфортный переезд на метеоре

🏞️ Захватывающие виды на Онежское озеро

🔔 Подъем на колокольню с панорамным видом

🕍 Посещение объекта ЮНЕСКО

Что можно увидеть Кижский погост

Преображенская церковь

Крестьянские дома

Описание водной прогулки Вдохновляющая экскурсия на остров Кижи — сердце Русского Севера! Погрузитесь в мир старинного деревянного зодчества: 22-главая Преображенская церковь, крестьянские дома с подлинными интерьерами и живые реконструкции традиционного быта. Уникальная возможность увидеть объект ЮНЕСКО, прогуляться по берегу Онежского озера и подняться на колокольню с панорамным видом. Переезд на метеоре из Петрозаводска сделают ваше путешествие ещё более комфортным и незабываемым!

Ответы на вопросы Что включено Экскурсия по острову

Метеор Что не входит в цену Личные расходы

Где начинаем и завершаем? Начало: Пр. Карла Маркса 1А Завершение: Причал, пр Карла Маркса 1 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 7 часов Кто ещё будет вместе со мной? Группа до 114 человек.