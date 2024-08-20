2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выборПрогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
«Мы причалим к острову Лой рядом с вулканом Ваара и устроим там чаепитие»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 15:30 и 18:00
Завтра в 10:00
23 авг в 13:00
2 900₽ за человека
6.5 часов
Водная прогулка
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
«По прибытии на остров состоится обзорная экскурсия по музею Кижи, а затем у вас будет время для свободной прогулки»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
6 900₽ за человека
12 часов
Групповая
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
«Затем мы пересядем на судно на воздушной подушке "Хивус -10" и отправимся на остров Кижи, где познакомимся со знаменитым визуальным символом России – архитектурным ансамблем Кижского погоста»
Расписание: Пятница в 08:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 августа 2024Очень запоминающаяся поездка. Капитан очень вежливый и профессиональный моряк! Время, проведенное на острове - это успокоение и отдых от городской суеты. Огромное спасибо! Всем рекомендую данную экскурсию. Получите массу положительных впечатлений. А дети побегают по острову и поедят малину.
- ННадежда18 августа 2024Впервые в Петрозаводске. Хотелось начать знакомство с атмосферой города с чего-нибудь необычного. Выбрала данную прогулку. Очень понравилась! Сама ладья создаёт
- ЕЕкатерина18 августа 2024очень классный опыт! это скорее атмосферный выезд на природу, чем экскурсия. здоровская ладья, необитаемый остров с чайками и ягодами. очень понравилось!
- ИИгорь25 марта 2024Остров Кижи понравился, жаль что идёт реконструкция и не всё довелось увидеть. Прогулка на катере на воздушной подушке,первый раз в жизни, очень доволен.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На острова»
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