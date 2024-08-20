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вайб 9 века, чувствуешь себя викингом 💫 Как писали многие это именно прогулка, а не экскурсия! Поэтому вы будете больше наслаждаться озером и местной природой. В разговоре с капитаном выяснилось, что он сам со своей командой построил и спроектировал ладью. Это просто мего круто, потому что тогда капитан знает судно от гвозьдя до щепки🔥 Капитан действительно очень опытный, специалист своего дела. На самом острове сейчас мало ягод. Но брусники поесть можно) Вкусный чай и печенье как комплимент от капитана. По желанию можно искупаться в определённом месте. Кого интересует погода. У нас была вечерняя прогулка, солнце заходило очень красиво. На воде в данном времени холодно. Берите с собой теплую кофту. Так же надо учитывать, что ладья открытая, поэтому ветер при движении будет сильным. На обратном пути с острова я была в теплой флисовой кофте и ветровке. И так было комфортно. Но сама погода нам благоволила, было тепло и солнечно. Так же всегда можно будет погреться у костра уже на самом острове. Рекомендую от души 👍