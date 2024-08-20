Экскурсии на острова из Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «На острова» в Петрозаводске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
126 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
«Мы причалим к острову Лой рядом с вулканом Ваара и устроим там чаепитие»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 15:30 и 18:00
Завтра в 10:00
23 авг в 13:00
2 900 за человека
К острову Кижи на амфибии
На катере
2 отзыва
6.5 часов
Водная прогулка
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
«По прибытии на остров состоится обзорная экскурсия по музею Кижи, а затем у вас будет время для свободной прогулки»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
6 900 за человека
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
12 часов
Групповая
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
«Затем мы пересядем на судно на воздушной подушке "Хивус -10" и отправимся на остров Кижи, где познакомимся со знаменитым визуальным символом России – архитектурным ансамблем Кижского погоста»
Расписание: Пятница в 08:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Очень запоминающаяся поездка. Капитан очень вежливый и профессиональный моряк! Время, проведенное на острове - это успокоение и отдых от городской суеты. Огромное спасибо! Всем рекомендую данную экскурсию. Получите массу положительных впечатлений. А дети побегают по острову и поедят малину.
  • Н
    Надежда
    18 августа 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Впервые в Петрозаводске. Хотелось начать знакомство с атмосферой города с чего-нибудь необычного. Выбрала данную прогулку. Очень понравилась! Сама ладья создаёт
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    вайб 9 века, чувствуешь себя викингом 💫 Как писали многие это именно прогулка, а не экскурсия! Поэтому вы будете больше наслаждаться озером и местной природой. В разговоре с капитаном выяснилось, что он сам со своей командой построил и спроектировал ладью. Это просто мего круто, потому что тогда капитан знает судно от гвозьдя до щепки🔥 Капитан действительно очень опытный, специалист своего дела. На самом острове сейчас мало ягод. Но брусники поесть можно) Вкусный чай и печенье как комплимент от капитана. По желанию можно искупаться в определённом месте. Кого интересует погода. У нас была вечерняя прогулка, солнце заходило очень красиво. На воде в данном времени холодно. Берите с собой теплую кофту. Так же надо учитывать, что ладья открытая, поэтому ветер при движении будет сильным. На обратном пути с острова я была в теплой флисовой кофте и ветровке. И так было комфортно. Но сама погода нам благоволила, было тепло и солнечно. Так же всегда можно будет погреться у костра уже на самом острове. Рекомендую от души 👍

    Впервые в Петрозаводске. Хотелось начать знакомство с атмосферой города с чего-нибудь необычного. Выбрала данную прогулку. ОченьВпервые в Петрозаводске. Хотелось начать знакомство с атмосферой города с чего-нибудь необычного. Выбрала данную прогулку. Очень
  • Е
    Екатерина
    18 августа 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    очень классный опыт! это скорее атмосферный выезд на природу, чем экскурсия. здоровская ладья, необитаемый остров с чайками и ягодами. очень понравилось!
  • И
    Игорь
    25 марта 2024
    К острову Кижи на амфибии
    Остров Кижи понравился, жаль что идёт реконструкция и не всё довелось увидеть. Прогулка на катере на воздушной подушке,первый раз в жизни, очень доволен.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На острова»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
  2. К острову Кижи на амфибии
  3. Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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