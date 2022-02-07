Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи

Познакомиться с одним из самых поразительных творений русского деревянного зодчества

5
3 отзыва
Индивидуальная
Шедевр человеческого созидательного гения, сооружение в гармонии с окружающим ландшафтом и вершина плотницкого мастерства — музей-заповедник включили в список ЮНЕСКО сразу по трем категориям.

В путешествии вы оцените красоту всемирно известных храмов Спасо-Кижского погоста, услышите самобытную историю Заонежья и прикоснетесь к патриархальной культуре Русского Севера.
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
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Что вас ожидает

Путешествие по землям заонежского края

Из Петрозаводска вы отправитесь в заповедный уголок Карелии, где находятся десятки памятников архитектуры, археологии и природы, полсотни исторических деревень и заказники. Узнаете о первых жителях края — финно-угорских и прибалтийских племенах, а также о славянском заселении территории в Средние века. Я расскажу о традиционных промыслах, особенностях земледелия и духовной истории Заонежья, ставшего одним из старообрядческих центров России. Кроме того, поговорим о том, как имперский и советский периоды повлияли на развитие региона.

Остров сокровищ

Прибыв в деревню Оятевщина, вы пересядете на судно на воздушной подушке и по льду Кижских шхер переправитесь на остров. Уже издалека вам откроются чарующие виды храмов-теремов с резными серебристыми луковичками, идеально вписанных в оттенки Севера.

Экскурсию по острову проводят только действующие сотрудники музея-заповедника. С ними вы осмотрите грандиозную Преображенскую и Покровскую церкви, колокольню с шатровым куполом, ветряную мельницу, часовню Михаила Архангела, а также дом Ошевнева — музей жизни и быта зажиточных крестьян Заонежья.

Поразитесь таланту карельских зодчих, сумевших соорудить деревянные стены и башни без единого гвоздя. Услышите легенды о мастере Несторе. Выясните, какие элементы построек — традиционны, а какие — совершенно не типичны для религиозных сооружений того времени. И, рассматривая все это чудо, осознаете, почему даже в годы оккупации у захватчиков не поднялась рука разрушить шедевр.

Тайминг (возможны отклонения от графика из-за погоды/остановок)

07.00 — старт из Петрозаводска
12.00 — прибытие в д. Оятевщина
12.00-15.00 — экскурсия по о. Кижи
15.00 — отправление из д. Оятевщина
20.00 — прибытие в Петрозаводск

Организационные детали

  • Входные билеты и экскурсия в составе сборной группы оплачиваются отдельно — 600 руб. /человека. Если вы пожелаете индивидуальную экскурсию по острову только для вашей компании, стоимость составит 5000 руб. /группу.
  • Трансфер на автомобиле и воздушной подушке до острова включен в стоимость поездки, дорога в одну сторону займет примерно 4 часа, общая продолжительность поездки — около 13 часов (маршрут вы можете посмотреть на последней фотографии к экскурсии)
  • Не забудьте хорошенько подготовиться к столь длительному путешествию, одеться потеплее и захватить с собой ланч, по трассе будет кафе, в деревне и на острове таких заведений нет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Алёна
7 фев 2022
Это было красивое путешествие в заснеженный мир Заонежья и Кижских шхер с прекрасным проводником.
Мы ощутили себя не просто путешественниками, а гостями очень радушного и чуткого хозяина, искренне любящего этот край.
Подробности раскрывать не буду. Но от души рекомендую: приезжайте сюда и отправляйтесь в увлекательное путешествие с Иваном!
Иван, благодарю за наше маленькое путешествие и до новых встреч!
Р
9 янв 2022
Отличная экскурсия!
Иван очень знающий экскурсовод.
Многочасовую дорогу украсили его рассказы про историю и быт региона.
Элина
8 янв 2022
Впечатляющая экскурсия на сказочный остров КИжи с эрудированным, замечательным рассказчиком Иваном. Дорога в 4 с лишним часа в один конец на комфортабельном автомобиле под завораживающие истории о Заонежье пролетела незаметно. Иван исчерпывающе ответил на все интересующие нас вопросы не только по истории родного края, но и рассказал о сегодняшней жизни Петрозаводска и его окрестностей. В Медвежьегорске, где снимал фильм Любовь и голуби В. Меньшов, остановились попить кофе) Дорога шла по заснеженной тайге, нам удалось встретить восход солнца! В деревне Оятевщина нас уже ждал индивидуальный транспорт для переезда по льду Онежского озера на остров Кижи. Такое приключение для нас было впервые, и это тоже особая изюминка путешествия. Экскурсия по острову длилась около 2 часов, несмотря на мороз за 20, все прошло замечательно, талант карельских зодчих впечатляет! Огромное спасибо Ивану за наше новогоднее путешествие в Заонежье!
Впечатляющая экскурсия на сказочный остров КИжи с эрудированным, замечательным рассказчиком Иваном. Дорога в 4 с лишнимВпечатляющая экскурсия на сказочный остров КИжи с эрудированным, замечательным рассказчиком Иваном. Дорога в 4 с лишнимВпечатляющая экскурсия на сказочный остров КИжи с эрудированным, замечательным рассказчиком Иваном. Дорога в 4 с лишнимВпечатляющая экскурсия на сказочный остров КИжи с эрудированным, замечательным рассказчиком Иваном. Дорога в 4 с лишнимВпечатляющая экскурсия на сказочный остров КИжи с эрудированным, замечательным рассказчиком Иваном. Дорога в 4 с лишнимВпечатляющая экскурсия на сказочный остров КИжи с эрудированным, замечательным рассказчиком Иваном. Дорога в 4 с лишнимВпечатляющая экскурсия на сказочный остров КИжи с эрудированным, замечательным рассказчиком Иваном. Дорога в 4 с лишним

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