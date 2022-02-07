Что вас ожидает

Путешествие по землям заонежского края

Из Петрозаводска вы отправитесь в заповедный уголок Карелии, где находятся десятки памятников архитектуры, археологии и природы, полсотни исторических деревень и заказники. Узнаете о первых жителях края — финно-угорских и прибалтийских племенах, а также о славянском заселении территории в Средние века. Я расскажу о традиционных промыслах, особенностях земледелия и духовной истории Заонежья, ставшего одним из старообрядческих центров России. Кроме того, поговорим о том, как имперский и советский периоды повлияли на развитие региона.

Остров сокровищ

Прибыв в деревню Оятевщина, вы пересядете на судно на воздушной подушке и по льду Кижских шхер переправитесь на остров. Уже издалека вам откроются чарующие виды храмов-теремов с резными серебристыми луковичками, идеально вписанных в оттенки Севера.

Экскурсию по острову проводят только действующие сотрудники музея-заповедника. С ними вы осмотрите грандиозную Преображенскую и Покровскую церкви, колокольню с шатровым куполом, ветряную мельницу, часовню Михаила Архангела, а также дом Ошевнева — музей жизни и быта зажиточных крестьян Заонежья.

Поразитесь таланту карельских зодчих, сумевших соорудить деревянные стены и башни без единого гвоздя. Услышите легенды о мастере Несторе. Выясните, какие элементы построек — традиционны, а какие — совершенно не типичны для религиозных сооружений того времени. И, рассматривая все это чудо, осознаете, почему даже в годы оккупации у захватчиков не поднялась рука разрушить шедевр.

Тайминг (возможны отклонения от графика из-за погоды/остановок)

07.00 — старт из Петрозаводска

12.00 — прибытие в д. Оятевщина

12.00-15.00 — экскурсия по о. Кижи

15.00 — отправление из д. Оятевщина

20.00 — прибытие в Петрозаводск

Организационные детали