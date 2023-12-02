Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)

Проехать по живописным местам Карелии и познакомиться с одним из символов Русского Севера
Кижский погост вошёл в первую тройку памятников России, включённых в список ЮНЕСКО. Этот удивительный ансамбль — яркий образец русской деревообработки и северного зодчества. Вы рассмотрите с гидом главные объекты комплекса.
А по пути заедете на единственное в мире месторождение шунгита или на знаменитый карельский источник Царицын ключ.
А по пути заедете на единственное в мире месторождение шунгита или на знаменитый карельский источник Царицын ключ.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
|Дети до 12 лет
|7 200 ₽
|Пенсионеры
|7 200 ₽
|Студенты
|7 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- По пути из Петрозаводска гид познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
- В посёлке Шуньга будет небольшая остановка. Вы побываете в единственном в мире месторождении шунгита — камня, обладающего особыми лечебными свойствами. Либо вас отвезут к одному из самых известных в Карелии источников Царицын ключ. Он славится чистой и вкусной водой с успокаивающим действием.
- Далее из села Великая Губа или Оятевщина (в зависимости от погодных условий) вы отправитесь на остров Кижи. Исходя из степени промерзания озера вас доставят туда на «Хивусе» — это судно на воздушной подушке — или на катере.
- Прибыв на остров, вы исследуете знаменитый архитектурный ансамбль Кижского погоста. Вам покажут основные достопримечательности и расскажут о северном деревянном зодчестве.
- Вернувшись на Большую землю, вы пообедаете в Медвежьегорске и поедете обратно в Петрозаводск.
План путешествия
08:00 — отправление из Петрозаводска
12:30 — прибытие в село Великая губа/Оятевщину
12:30 — 13:00 — путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой или на катере
13:00 — 14:30 — экскурсия на острове Кижи и свободное время
16:00 — обед в Медвежьегорске (включен в стоимость)
20:30 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автобусе
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
- В стоимость включено:
— транспортное обслуживание
— сопровождение гида
— поездка на судне с воздушной подушкой или на катере (в зависимости от ледовой обстановки) по маршруту Великая губа/Оятевщина — Кижи — Великая губа/Оятевщина
— входные билеты с экскурсией на острове Кижи
— обед в кафе в Медвежьегорске на обратном пути
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ротонды на набережной Петрозаводска
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 2629 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.
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