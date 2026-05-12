Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)

Кижский погост вошёл в первую тройку памятников России, включённых в список ЮНЕСКО. Этот удивительный ансамбль — яркий образец русской деревообработки и северного зодчества. Вы рассмотрите с гидом главные объекты комплекса.
А по пути заедете на единственное в мире месторождение шунгита или на знаменитый карельский источник Царицын ключ.
А по пути заедете на единственное в мире месторождение шунгита или на знаменитый карельский источник Царицын ключ.
Описание экскурсии
- По пути из Петрозаводска гид познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
- В посёлке Шуньга будет небольшая остановка. Вы побываете в единственном в мире месторождении шунгита — камня, обладающего особыми лечебными свойствами. Либо вас отвезут к одному из самых известных в Карелии источников Царицын ключ. Он славится чистой и вкусной водой с успокаивающим действием.
- Далее из села Великая Губа или Оятевщина (в зависимости от погодных условий) вы отправитесь на остров Кижи. Исходя из степени промерзания озера вас доставят туда на «Хивусе» — это судно на воздушной подушке — или на катере.
- Прибыв на остров, вы исследуете знаменитый архитектурный ансамбль Кижского погоста. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдёте в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди. Увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
- Вернувшись на Большую землю, вы пообедаете в Медвежьегорске и поедете обратно в Петрозаводск.
План путешествия
08:00 — отправление из Петрозаводска
13:00 — прибытие в Оятевщину, переправа на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
13:10 — 15:00 — экскурсия на острове Кижи и свободное время
17:00 — 18:00 — обед в Медвежьегорске (включён в стоимость)
21:00 — 21:30 — возвращение в Петрозаводск
Тайминг ориентировочный.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автобусе
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
- В стоимость включены:
— транспортное обслуживание
— сопровождение гида
— поездка на судне с воздушной подушкой или на катере (в зависимости от ледовой обстановки) по маршруту Великая губа/Оятевщина — Кижи — Великая губа/Оятевщина
— посещение основной экспозиции музея «Кижи»: внешний осмотр всех памятников на острове + посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево
— обед в кафе в Медвежьегорске на обратном пути
в пятницу в 08:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|8200 ₽
|Дети до 16 лет
|7700 ₽
|Студенты
|8000 ₽
|Пенсионеры, инвалиды, ветераны БД
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ротонды на набережной Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 13741 туриста
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
экскурсия мне понравилась, но данный организатор не набрал определенного количества желающих для посещения данной экскурсии и соответственно, меня перекинули на другого оператора.
Все места заявленные мы посмотрели.
Источник бъёт, шульгит - черный.
Посетили
Все места заявленные мы посмотрели.
Источник бъёт, шульгит - черный.
Посетили
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Е
Всё классно. Продуманно. Экскурсовод Анна великолепно преподнесла нам материал о Заонежье. экскурсовод Антон рассказал об острове Кижи очень здорово.
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М
Благодарность гиду Елене и водителю. Гид очень интересно рассказывала о Карелии с былинами и музыкальными паузами, читала стихи. Супер. Водитель проффи по такой дороге. Единственный минус это организация питания. Нас кормили в местном ДК, не были готовы к нашему приезду. Ели по спартански, как в палаточном лагере)))
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Р
Все было очень интересно, гид показал нам чудное место, где мы все могли получить бесплатные сувениры)))
Поезда была комфортная, еда вкусная. На самом острове, конечно, хотелось побыть подольше, очень уж там
Поезда была комфортная, еда вкусная. На самом острове, конечно, хотелось побыть подольше, очень уж там
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А
Я давно уже хотела посетить Кижи и наконец появилась эта возможность. Тем более здесь ценник самый приемлемый и доступный. Поездка вышла замечательной! Ехать в один конец 4 с лишним часа
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Е
Посетили экскурсию «Кижи и Заонежье» 3 мая. Все очень понравилось, погода была солнечная, на озере еще был лед, но так как мы были одеты тепло, то чувствовали себя комфортно. Сама
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