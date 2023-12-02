Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)

Групповая экскурсия в Петрозаводске

Проехать по живописным местам Карелии и познакомиться с одним из символов Русского Севера

Кижский погост вошёл в первую тройку памятников России, включённых в список ЮНЕСКО. Этот удивительный ансамбль — яркий образец русской деревообработки и северного зодчества. Вы рассмотрите с гидом главные объекты комплекса.

А по пути заедете на единственное в мире месторождение шунгита или на знаменитый карельский источник Царицын ключ.
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Дети до 12 лет7 200 ₽
Пенсионеры7 200 ₽
Студенты7 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • По пути из Петрозаводска гид познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
  • В посёлке Шуньга будет небольшая остановка. Вы побываете в единственном в мире месторождении шунгита — камня, обладающего особыми лечебными свойствами. Либо вас отвезут к одному из самых известных в Карелии источников Царицын ключ. Он славится чистой и вкусной водой с успокаивающим действием.
  • Далее из села Великая Губа или Оятевщина (в зависимости от погодных условий) вы отправитесь на остров Кижи. Исходя из степени промерзания озера вас доставят туда на «Хивусе» — это судно на воздушной подушке — или на катере.
  • Прибыв на остров, вы исследуете знаменитый архитектурный ансамбль Кижского погоста. Вам покажут основные достопримечательности и расскажут о северном деревянном зодчестве.
  • Вернувшись на Большую землю, вы пообедаете в Медвежьегорске и поедете обратно в Петрозаводск.

План путешествия

08:00 — отправление из Петрозаводска
12:30 — прибытие в село Великая губа/Оятевщину
12:30 — 13:00 — путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой или на катере
13:00 — 14:30 — экскурсия на острове Кижи и свободное время
16:00 — обед в Медвежьегорске (включен в стоимость)
20:30 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автобусе
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • В стоимость включено:
    — транспортное обслуживание
    — сопровождение гида
    — поездка на судне с воздушной подушкой или на катере (в зависимости от ледовой обстановки) по маршруту Великая губа/Оятевщина — Кижи — Великая губа/Оятевщина
    — входные билеты с экскурсией на острове Кижи
    — обед в кафе в Медвежьегорске на обратном пути

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ротонды на набережной Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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