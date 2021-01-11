Север нашей Родины – самое лучшее место встретить Рождество! Подарите себе и детям незабываемую волшебную сказку в Карелии.

Программа тура по дням

1 день Петрозаводск, Киндасово

Встреча поездов №018, №092. Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города. Мы приглашаем вас посетить удивительную старинную карельскую деревушку Киндасово. Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор. Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В программе: путешествие по карельской деревне;

знакомство с музыкальной культурой Карелии;

карельское чаепитие, дегустация старинного десерта tönčöi с киндасовским фирменным деревенским самогончиком;

новогодний праздник (игры, новогодний Киндасовский салют, зажжение некремлевской елки, речь Киндасовского президента и другие забавы). Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице с 15:00. Свободное время. (вкл. питание: только завтрак).

2 день Питомник ездовых собак, водопад Кивач

Завтрак в кафе гостиницы. Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км. По окончании программы – согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня. Продолжительность программы ~2 часа. Отправление к знаменитому водопаду Кивач. В переводе с карельского «Кивач» – «снежная гора», в переводе с финского – «мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным. Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии. Ужин в кафе. Возвращение в Петрозаводск. (вкл. питание: завтрак + чаепитие + ужин).

3 день Горный парк «Рускеала» или о.Кижи

Завтрак в кафе гостиницы. Экскурсии на выбор. В свободное время Вы можете посетить дополнительные экскурсии (заказ при бронировании тура): 1 Вариант: экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом. Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии. Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами. Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора. Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~12часов). 2 Вариант: экскурсия на о.Кижи. Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья. Из с. Великая Губа гостей доставят на остров Кижи на суднах на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста: обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии. Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов). (вкл. питание: завтрак).

4 день Катание на снегоходе, отъезд