3 день

Свободный день. Программы на выбор

Завтрак в гостинице.

На выбор один из 3 вариантов программы (бронирование при заказе тура):

1. Новогодняя программа на свежем воздухе в деревне Киндасово.

Продолжительность программы: около 5 часов.

Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).

Вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски с Некремлевской елкой»!

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты. Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.

Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!

2. Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи».

Продолжительность программы: около 15 часов.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа/Оятевщина познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Вы отправитесь на остров Кижи на судне на воздушной подушке.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника «Кижи» и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.

Возвращение в Петрозаводск.

Отъезд вечерними поездами домой после 21:00.

3. Поездка на весь день в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска).

Продолжительность программы: около 12 часов.

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Из горного парка «Рускеала» Вы можете уехать на необычном ретропоезде в город Сортавала и далее домой от ж/д станции «Сортавала».

17:00–18:05 проезд на поезде «Рускеальский экспресс» из Рускеала в Сортавала.

18:45 Отправление на поезде «Ласточка» № 822Ч в Санкт-Петербург (прибытие в 22:43).

20:25 Отправление на поезде № 160А Сортавала — Москва (прибытие на следующий день в 10:08).

Билеты на поезда вы приобретаете самостоятельно заранее на сайте РЖД.

Расписание поездов указано ориентировочно. Актуальную информацию проверяйте на сайте РЖД.

Отъезд из Петрозаводска вечерними поездами домой после 21:00 или из г. Сортавала после 18:00.