Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
Групповой тур в Петрозаводске

Рождественский колорит Карелии

4.7
3 отзыва
Если вы надумаете посетить Карелию зимой, она подарит вам сказочное путешествие по заснеженной тайге, познакомит с новыми друзьями, общение с природой и животными, свежий воздух и хорошее настроение! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке Рождественский колорит Карелии.
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Петрозаводск
Петрозаводск
Познакомимся с памятными местами столицы Карелии и прогуляемся по набережной вдоль Онежского озера
Дом куклы
Дом куклы
Посетим с экскурсией художественную галерею со сказочной атмосферой
Вотчина Талвиукко
Вотчина Талвиукко
Отправимся в гости к карельскому Деду Морозу и пообщаемся с оленями и арктическими ездовыми собаками

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по столице Карелии, галерея «Дом Куклы»

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва — Петрозаводск» (~07:50).

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~09:58), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I — основателю Петрозаводска.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею «Дом Куклы».

Здесь царит атмосфера сказки и добра.

Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые».

На память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с элементами национальной кухни.

Размещение в выбранном отеле города после экскурсионной программы (по расчетному часу).

Экскурсия по столице Карелии, галерея «Дом Куклы»Экскурсия по столице Карелии, галерея «Дом Куклы»Экскурсия по столице Карелии, галерея «Дом Куклы»Экскурсия по столице Карелии, галерея «Дом Куклы»
2 день

Вотчина Карельского Деда Мороза Талвиукко

Завтрак в гостинице.

Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.

Этот питомник ездовых собак — самый большой в России!

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России — энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.

В саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

Вкусный обед.

За дополнительную плату (бронирование заранее, оплата на месте):

  • Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу:

Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!

  • Катание на оленьей упряжке.
  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км.
  • Катание на снегоходе (20-25 км от города):

Продолжительность программы: 2 часа.

Это замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии.

Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора.

Эта программа не требует специальной подготовки.

В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы. Трансфер обратно в город не включен.

Вотчина Карельского Деда Мороза ТалвиуккоВотчина Карельского Деда Мороза ТалвиуккоВотчина Карельского Деда Мороза Талвиукко
3 день

Свободный день. Программы на выбор

Завтрак в гостинице.

На выбор один из 3 вариантов программы (бронирование при заказе тура):

1. Новогодняя программа на свежем воздухе в деревне Киндасово.

Продолжительность программы: около 5 часов.

Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).

Вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски с Некремлевской елкой»!

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты. Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.

Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!

2. Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи».

Продолжительность программы: около 15 часов.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа/Оятевщина познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Вы отправитесь на остров Кижи на судне на воздушной подушке.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника «Кижи» и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.

Возвращение в Петрозаводск.

Отъезд вечерними поездами домой после 21:00.

3. Поездка на весь день в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска).

Продолжительность программы: около 12 часов.

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Из горного парка «Рускеала» Вы можете уехать на необычном ретропоезде в город Сортавала и далее домой от ж/д станции «Сортавала».

17:00–18:05 проезд на поезде «Рускеальский экспресс» из Рускеала в Сортавала.

18:45 Отправление на поезде «Ласточка» № 822Ч в Санкт-Петербург (прибытие в 22:43).

20:25 Отправление на поезде № 160А Сортавала — Москва (прибытие на следующий день в 10:08).

Билеты на поезда вы приобретаете самостоятельно заранее на сайте РЖД.

Расписание поездов указано ориентировочно. Актуальную информацию проверяйте на сайте РЖД.

Отъезд из Петрозаводска вечерними поездами домой после 21:00 или из г. Сортавала после 18:00.

Свободный день. Программы на выборСвободный день. Программы на выборСвободный день. Программы на выборСвободный день. Программы на выборСвободный день. Программы на выбор

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

РазмещениеСтоимость

Гостиница «Заречная» 3*

(завтрак «шведский стол»)

21 800 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

26 600 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

18 600 руб. /чел. – на доп. месте

Спа-отель «Карелия» 4*

(находится на набережной Онежского озера,
завтрак «шведский стол»)

23 300 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

32 300 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

25 500 руб. /чел. – в 2-местном номере «джуниор»

36 900 руб. /чел. – 1-местное размещение «джуниор»

21 700 руб. /чел. – на доп. месте «джуниор»

Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4*

(находится в центре города, завтрак «шведский стол»)

23 900 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

31 200 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

18 900 руб. /чел. – на доп. месте

25 600 руб. /чел. – в 2-местном номере «комфорт»

34 300 руб. /чел. – 1-местное размещение «комфорт»

Отель «Фрегат» 4*

(находится на набережной Онежского озера, завтрак «шведский стол»)

26 300 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

34 300 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

20 900 руб. /чел. – на доп. месте

28 400 руб. /чел. – в 2-местном номере «бизнес»

38 500 руб. /чел. – 1-местное размещение «бизнес»

Дети до 3 лет включительно (без места в отеле / с местом в автобусе / питание / программа)8 900 руб. /чел.

Варианты проживания

Спа-отель «Карелия» 4

2 ночи

Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.

Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.

Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4

Отель «Piter Inn» 4

2 ночи

Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4Отель «Piter Inn» 4

Отель «Фрегат» 4

2 ночи

Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4

Гостиница «Заречная» 3

2 ночи

Гостиница располагается в центральной части города, на берегу реки Лососинка. Она прекрасно подходит экскурсантам, бизнесменам, командировочным.

В шаговой доступности находится известная достопримечательность Петрозаводска — Дом Куклы, а также Губернский парк и Собор Александра Невского.

Во всех номерах современная мебель, сантехника европейского уровня, стеклопакеты с москитными сетками, ЖК телевизор, холодильник, Интернет, телефон

Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску (при заезде в соответствии с программой тура)
  • Экскурсия в частную галерею «Дом Куклы»
  • Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей и саамской фермы
  • Транспортное обслуживание
  • Работа гида и сопровождающего
  • Новогодний подарок
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно (при выборе в третий день экскурсии в горный парк Рускеала, обратное отправление из Рускеала в Сортавала и далее в Москву и Санкт-Петербург)
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Новогодняя программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 3 900 руб. /чел. ребенок до 12 лет включительно - 3 700 руб. /чел. ребенок до 5 лет - 2 900 руб. /чел
  • Взрослый - 3 900 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет включительно - 3 700 руб. /чел
  • Ребенок до 5 лет - 2 900 руб. /чел
  • Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (оплата при бронировании тура), предварительная стоимость: взрослый - 7 000 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 6 800 руб. /чел
  • Взрослый - 7 000 руб. /чел
  • Ребенок от 5 до 12 лет - 6 800 руб. /чел
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала» (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 4 000 руб. /чел. ребенок от 3 до 16 лет - 3 700 руб. /чел
  • Взрослый - 4 000 руб. /чел
  • Ребенок от 3 до 16 лет - 3 700 руб. /чел
  • Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу: взрослый - 1 200 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 1 200 руб. /чел
  • Дети до 3 лет - бесплатно
  • Катание на оленьей упряжке: взрослый - 2 700 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 200 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 2 700 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 2 200 руб. /чел
  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км: взрослый - 3 200 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 700 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 3 200 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 2 700 руб. /чел
  • Катание на снегоходе (предварительная стоимость):посадка 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел. посадка 1 человек на снегоходе - 7 500 руб. /чел
  • Посадка 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел
  • Посадка 1 человек на снегоходе - 7 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.

Рекомендуем взять с собой:

  • теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
  • предметы личной гигиены, маски;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • праздничный вариант одежды;
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа - и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Кто будет сопровождать в туре?

Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.

Как организовано питание в туре?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.

Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.

Переезды на автобусах

В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.

Правила поведения

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
23 янв 2024
Тур был интересный, гид понравился) за три дня отхватили много мест и в целом погрузились в Карелию, ее традиции, культуру, кухню)
Минус, то, что попали на сильные морозы -45 доходило, и многие программы были сокращены. . приедем летом, летом вообще будет огонь)

Гостиница Питер Инн очень уютную, красивая) минус пивной ресторан внизу (людям плевать на людей)
И
14 янв 2024
Путешествие понравилось. Красота природы Карелии очень впечатлила, несмотря на мороз 32градуса. Экскурсии по Петрозаводску и в Резиденцию Деда Мороза организованы очень хорошо. Катание на собачьих упряжках супер. Не очень понравилась поездка в Рускеала. Совсем нет мест где можно согреться и перекусить. Очень сложно гулять 3часа на таком морозе. Очень много людей и совсем не продумано что они там будут делать целый день на холоде.
О
14 янв 2022
Хотела выразить благодарность за организацию тура в Карелию в Новогодние праздники!!! Нам очень понравилось, все четко, питание отличное, гид замечательный, никаких проблем не возникло! Обязательно будем еще пользоваться услугами Большой страны в дальнейшем!!! Спасибо!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыПетрозаводскЗимниеНовогодние 2024КарелияВыездныеНовогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Петрозаводска

Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Республика Карелия, Сортавала
28 мая
11 июня
25 июня
9 июля
от 77 700 за человека
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
г. Петрозаводск
30 мая
6 июня
13 июня
20 июня
от 27 800 за человека
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
г. Петрозаводск
5 июля
12 июля
19 июля
26 июля
от 25 100 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
All Airlines
ХорошоТам