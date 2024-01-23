Рождественский колорит Карелии
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по столице Карелии, галерея «Дом Куклы»
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва — Петрозаводск» (~07:50).
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~09:58), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I — основателю Петрозаводска.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.
Экскурсия в частную галерею «Дом Куклы».
Здесь царит атмосфера сказки и добра.
Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые».
На память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.
Обед с элементами национальной кухни.
Размещение в выбранном отеле города после экскурсионной программы (по расчетному часу).
Вотчина Карельского Деда Мороза Талвиукко
Завтрак в гостинице.
Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.
Этот питомник ездовых собак — самый большой в России!
Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.
В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России — энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.
Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.
В саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.
Вкусный обед.
За дополнительную плату (бронирование заранее, оплата на месте):
- Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу:
Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!
- Катание на оленьей упряжке.
- Катание на собачьей упряжке 1,5 км.
- Катание на снегоходе (20-25 км от города):
Продолжительность программы: 2 часа.
Это замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии.
Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора.
Эта программа не требует специальной подготовки.
В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы. Трансфер обратно в город не включен.
Свободный день. Программы на выбор
Завтрак в гостинице.
На выбор один из 3 вариантов программы (бронирование при заказе тура):
1. Новогодняя программа на свежем воздухе в деревне Киндасово.
Продолжительность программы: около 5 часов.
Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).
Вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски с Некремлевской елкой»!
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты. Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.
Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!
2. Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи».
Продолжительность программы: около 15 часов.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа/Оятевщина познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Вы отправитесь на остров Кижи на судне на воздушной подушке.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника «Кижи» и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск.
Отъезд вечерними поездами домой после 21:00.
3. Поездка на весь день в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска).
Продолжительность программы: около 12 часов.
С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.
Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Из горного парка «Рускеала» Вы можете уехать на необычном ретропоезде в город Сортавала и далее домой от ж/д станции «Сортавала».
17:00–18:05 проезд на поезде «Рускеальский экспресс» из Рускеала в Сортавала.
18:45 Отправление на поезде «Ласточка» № 822Ч в Санкт-Петербург (прибытие в 22:43).
20:25 Отправление на поезде № 160А Сортавала — Москва (прибытие на следующий день в 10:08).
Билеты на поезда вы приобретаете самостоятельно заранее на сайте РЖД.
Расписание поездов указано ориентировочно. Актуальную информацию проверяйте на сайте РЖД.
Отъезд из Петрозаводска вечерними поездами домой после 21:00 или из г. Сортавала после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Размещение
|Стоимость
Гостиница «Заречная» 3*
(завтрак «шведский стол»)
21 800 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»
26 600 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»
18 600 руб. /чел. – на доп. месте
Спа-отель «Карелия» 4*
(находится на набережной Онежского озера,
23 300 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»
32 300 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»
25 500 руб. /чел. – в 2-местном номере «джуниор»
36 900 руб. /чел. – 1-местное размещение «джуниор»
21 700 руб. /чел. – на доп. месте «джуниор»
Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4*
(находится в центре города, завтрак «шведский стол»)
23 900 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»
31 200 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»
18 900 руб. /чел. – на доп. месте
25 600 руб. /чел. – в 2-местном номере «комфорт»
34 300 руб. /чел. – 1-местное размещение «комфорт»
Отель «Фрегат» 4*
(находится на набережной Онежского озера, завтрак «шведский стол»)
26 300 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»
34 300 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»
20 900 руб. /чел. – на доп. месте
28 400 руб. /чел. – в 2-местном номере «бизнес»
38 500 руб. /чел. – 1-местное размещение «бизнес»
|Дети до 3 лет включительно (без места в отеле / с местом в автобусе / питание / программа)
|8 900 руб. /чел.
Варианты проживания
Спа-отель «Карелия» 4
Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.
Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.
Отель «Piter Inn» 4
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Отель «Фрегат» 4
Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Гостиница «Заречная» 3
Гостиница располагается в центральной части города, на берегу реки Лососинка. Она прекрасно подходит экскурсантам, бизнесменам, командировочным.
В шаговой доступности находится известная достопримечательность Петрозаводска — Дом Куклы, а также Губернский парк и Собор Александра Невского.
Во всех номерах современная мебель, сантехника европейского уровня, стеклопакеты с москитными сетками, ЖК телевизор, холодильник, Интернет, телефон
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску (при заезде в соответствии с программой тура)
- Экскурсия в частную галерею «Дом Куклы»
- Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей и саамской фермы
- Транспортное обслуживание
- Работа гида и сопровождающего
- Новогодний подарок
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно (при выборе в третий день экскурсии в горный парк Рускеала, обратное отправление из Рускеала в Сортавала и далее в Москву и Санкт-Петербург)
- Питание, не указанное в программе тура
- Новогодняя программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 3 900 руб. /чел. ребенок до 12 лет включительно - 3 700 руб. /чел. ребенок до 5 лет - 2 900 руб. /чел
- Взрослый - 3 900 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет включительно - 3 700 руб. /чел
- Ребенок до 5 лет - 2 900 руб. /чел
- Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (оплата при бронировании тура), предварительная стоимость: взрослый - 7 000 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 6 800 руб. /чел
- Взрослый - 7 000 руб. /чел
- Ребенок от 5 до 12 лет - 6 800 руб. /чел
- Экскурсия в горный парк «Рускеала» (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 4 000 руб. /чел. ребенок от 3 до 16 лет - 3 700 руб. /чел
- Взрослый - 4 000 руб. /чел
- Ребенок от 3 до 16 лет - 3 700 руб. /чел
- Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу: взрослый - 1 200 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
- Взрослый - 1 200 руб. /чел
- Дети до 3 лет - бесплатно
- Катание на оленьей упряжке: взрослый - 2 700 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 200 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
- Взрослый - 2 700 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 2 200 руб. /чел
- Катание на собачьей упряжке 1,5 км: взрослый - 3 200 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 700 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
- Взрослый - 3 200 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 2 700 руб. /чел
- Катание на снегоходе (предварительная стоимость):посадка 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел. посадка 1 человек на снегоходе - 7 500 руб. /чел
- Посадка 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел
- Посадка 1 человек на снегоходе - 7 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.
Рекомендуем взять с собой:
- теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
- предметы личной гигиены, маски;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- праздничный вариант одежды;
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа - и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Кто будет сопровождать в туре?
Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.
Как организовано питание в туре?
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.
Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.
Переезды на автобусах
В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.
Правила поведения
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Минус, то, что попали на сильные морозы -45 доходило, и многие программы были сокращены. . приедем летом, летом вообще будет огонь)
Гостиница Питер Инн очень уютную, красивая) минус пивной ресторан внизу (людям плевать на людей)