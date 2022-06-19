Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа

Север нашей Родины - самое лучшее место встретить Рождество! Подарите себе

5
3 отзыва
Север нашей Родины – самое лучшее место встретить Рождество! Подарите себе и детям незабываемую волшебную сказку в Карелии.
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущество этого путешествия:

  • окунемся в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск;
  • при желании покатаемся на снегоходах;
  • побываем на водопаде Кивач — одном из крупнейших равнинных водопадов Европы;
  • попробуем настоящую карельскую кухню.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kareliya/zimnie-hity-karelii-novyj-god-17219.

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск, Киндасово

Встреча поездов №018, №092.

Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.

Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.

Вас ждет знакомство со столицей Карелии.

Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Мы, приглашаем вас посетить удивительную, старинную карельскую деревушку Киндасово.

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

В программе:

  • путешествие по карельской деревне;
  • знакомство с музыкальной культурой Карелии;
  • карельское чаепитие, дегустация старинного десерта tönčöi с киндасовским фирменным деревенским самогончиком;
  • новогодний деревенский расколбас (игры, новогодний Киндасовский салют, зажжение некремлевкой елки, речь Киндасовского президента и другие забавы).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00.

Свободное время.

(вкл. питание: только завтрак).

Петрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, КиндасовоПетрозаводск, Киндасово
2 день
Питомник ездовых собак, водопад Кивач

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.

По окончании программы – согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня.

Продолжительность программы ~2 часа.

Отправление к знаменитому водопаду Кивач.

В переводе с карельского «Кивач» – «снежная гора», в переводе с финского – «мощный».

В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.

Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!

Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Ужин в кафе.

Возвращение в Петрозаводск.

(вкл. питание: завтрак + чаепитие + ужин).

Питомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад Кивач
3 день
Катание на снегоходе, отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Вещи оставляем в камере хранения.

Экскурсии на выбор.

В свободное время Вы можете посетить дополнительные экскурсии (заказ при бронировании тура): катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводск.

20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал

Трансфер на вокзал.

Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.

(вкл. питание: завтрак).

Катание на снегоходе, отъездКатание на снегоходе, отъездКатание на снегоходе, отъездКатание на снегоходе, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Гостиница

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

 Доп.место
Фрегат

22 300

 28 700 18 700
Питер Инн

21 050

 25 950 17 200

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводска (трансфер входит в стоимость, бронь при заказе тура): двое на снегоходе – 4 700 руб/чел. один на снегоходе – 6 000 руб. /чел. дети до 12 лет, при посадке с родителями – 4 400 руб. /чел. (при посадке с родителем впереди на снегоходе).
  • Двое на снегоходе – 4 700 руб/чел.
  • Один на снегоходе – 6 000 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет, при посадке с родителями – 4 400 руб. /чел. (при посадке с родителем впереди на снегоходе)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какая погода в Петрозаводске?

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 июня 2022
Все вовремя, четко и без сбоев.
О
1 июня 2022
Организаторы молодцы! Всё четко, быстро и по делу. И всегда на связи. Спасибо Юле!
В
31 мая 2022
На все вопросы ответили спокойно и доходчиво, предложили все возможные варианты.

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