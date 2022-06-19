Преимущество этого путешествия:
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kareliya/zimnie-hity-karelii-novyj-god-17219.
Встреча поездов №018, №092.
Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.
Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.
Вас ждет знакомство со столицей Карелии.
Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Мы, приглашаем вас посетить удивительную, старинную карельскую деревушку Киндасово.
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.
Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
В программе:
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице с 15:00.
Свободное время.
(вкл. питание: только завтрак).
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.
По окончании программы – согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня.
Продолжительность программы ~2 часа.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач.
В переводе с карельского «Кивач» – «снежная гора», в переводе с финского – «мощный».
В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!
Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Ужин в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
(вкл. питание: завтрак + чаепитие + ужин).
Завтрак в кафе гостиницы.
Вещи оставляем в камере хранения.
Экскурсии на выбор.
В свободное время Вы можете посетить дополнительные экскурсии (заказ при бронировании тура): катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводск.
20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал
Трансфер на вокзал.
Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.
(вкл. питание: завтрак).
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|
2-местный
стандарт
|
1-местный
стандарт
|Доп.место
|Фрегат
|
22 300
|28 700
|18 700
|Питер Инн
|
21 050
|25 950
|17 200
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.