Рождественский колорит Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Добро пожаловать в рождественскую Карелию за незабываемыми эмоциями и волшебством! Нас ждет зимний Петрозаводск, путешествие по частной галерее «Дом Куклы», посещение вотчины Карельского Деда Мороза: оленьей фермы и питомника ездовых собак и вкусные блюда национальной кухни в праздничной атмосфере!
Рождественский колорит Карелии
Рождественский колорит Карелии
Рождественский колорит Карелии
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Вотчина Талвиукко
Вотчина Талвиукко
Побываем в гостях у Карельского Деда Мороза, питомнике ездовых собак и оленьей ферме
Путешествие с ветерком
Путешествие с ветерком
Сможем прокатиться на собачьих и оленьих упряжках
Зимний парк Рускеала
Зимний парк Рускеала
Посетим горных парк и увидим заснеженный мраморный каньон

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по столице Карелия, Дом Куклы

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва — Петрозаводск» (~07:50) с табличкой «Новогодний колорит».

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~09:58), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I — основателю Петрозаводска.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею «Дом Куклы».

Здесь царит атмосфера сказки и добра.

Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые».

На память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с элементами национальной кухни.

Размещение в выбранном отеле города после экскурсионной программы (по расчетному часу).

Экскурсия по столице Карелия, Дом КуклыЭкскурсия по столице Карелия, Дом КуклыЭкскурсия по столице Карелия, Дом КуклыЭкскурсия по столице Карелия, Дом Куклы
2 день

Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко

Завтрак в гостинице.

Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.

Этот питомник ездовых собак — самый большой в России!

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России — энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

Вкусный обед.

За дополнительную плату (бронирование заранее, оплата на месте):

  • Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу:

Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!

  • Катание на оленьей упряжке.
  • Катание на собачьей упряжке 1 500 м.
  • Катание на снегоходе (20-25 км от города):

Продолжительность программы: 2 часа.

Это замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии. Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора. Эта программа не требует специальной подготовки.

В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления, часовое сафари по лесной трассе., трансфер к месту проведения программы. Трансфер обратно в город не включен.

Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза ТалвиуккоПосещение Вотчины Карельского Деда Мороза ТалвиуккоПосещение Вотчины Карельского Деда Мороза ТалвиуккоПосещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко
3 день

Свободный день. Программа на выбор

Завтрак в гостинице.

На выбор один из 3 вариантов программы за доп. плату (бронирование при заказе тура):

1. Новогодняя программа на свежем воздухе в деревне Киндасово.

Продолжительность программы: около 5 часов.

Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).

Вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски с Некремлевской елкой»!

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты.

Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски. Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

В этом месте даже взрослые веселятся как дети!


2. Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи».

Продолжительность: около 15 часов.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа/Оятевщина познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Вы отправитесь на остров Кижи на судне на воздушной подушке. Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника «Кижи» и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии. Возвращение в Петрозаводск.


3. Поездка на весь день в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска).

Продолжительность: около 12 часов.

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Свободный день. Программа на выборСвободный день. Программа на выборСвободный день. Программа на выборСвободный день. Программа на выбор
4 день

Экскурсия в природный заповедник «Кивач». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник «Кивач».

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.

Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите карельскую березу — знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Вкусный обед.

Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Отъезд вечерними поездами домой (отправление поездов после 18:00).

Экскурсия в природный заповедник «Кивач». ОтъездЭкскурсия в природный заповедник «Кивач». ОтъездЭкскурсия в природный заповедник «Кивач». ОтъездЭкскурсия в природный заповедник «Кивач». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

РазмещениеСтоимость

Гостиница «Заречная» 3*

(завтрак «шведский стол»)

28 800 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

36 200 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

23 800 руб. /чел. – на доп. месте

Спа-отель «Карелия» 4*

(находится на набережной Онежского озера, завтрак «шведский стол»)

30 900 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

44 700 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

34 300 руб. /чел. – в 2-местном номере «джуниор»

51 600 руб. /чел. – 1-местное размещение «джуниор»

28 300 руб. /чел. – на доп. месте «джуниор»

Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4*

(находится рядом с ж/д вокзалом, завтрак «шведский стол»)

31 900 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

42 900 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

24 900 руб. /чел. – на доп. месте

34 600 руб. /чел. – в 2-местном номере «комфорт»

47 600 руб. /чел. – 1-местное размещение «комфорт»

Отель «Фрегат» 4*

(находится на набережной Онежского озера, завтрак «шведский стол»)

35 500 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт»

47 500 руб. /чел. – 1-местное размещение «стандарт»

26 900 руб. /чел. – на доп. месте

38 800 руб. /чел. – в 2-местном номере «бизнес»

53 900 руб. /чел. – 1-местное размещение «бизнес»

Дети до 3 лет включительно (без места в отеле / с местом в автобусе / питание / программа)10 900 руб. /чел.

Скидка на тур детям от 4 до 12 лет — 200 руб. /чел.

Варианты проживания

Спа-отель «Карелия» 4

3 ночи

Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.

Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.

Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4

Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4

3 ночи

Первый и единственный сетевой отель международного уровня в Петрозаводске. Расположен в самом центре города, по соседству со зданием ж/д вокзала. 180 просторных номеров 4 различных категорий, включая номера для людей с ограниченными возможностями. Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать Гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво.

Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4

Гостиница «Заречная» 3

3 ночи

Гостиница располагается в центральной части города, на берегу реки Лососинка. Она прекрасно подходит экскурсантам, бизнесменам, командировочным.

В шаговой доступности находится известная достопримечательность Петрозаводска — Дом Куклы, а также Губернский парк и Собор Александра Невского.

Во всех номерах современная мебель, сантехника европейского уровня, стеклопакеты с москитными сетками, ЖК телевизор, холодильник, Интернет, телефон.

Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3

Отель «Фрегат» 4

3 ночи

Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 3 обеда)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску (при заезде в соответствии с программой тура)
  • Посещение частной галереи «Дом Куклы»
  • Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревни
  • Экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Транспортное обслуживание
  • Работа гида и сопровождающего
  • Новогодний подарок
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодняя программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 3 900 руб. /чел. ребенок до 12 лет включительно - 3 700 руб. /чел. ребенок до 5 лет - 2 900 руб. /чел
  • Взрослый - 3 900 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет включительно - 3 700 руб. /чел
  • Ребенок до 5 лет - 2 900 руб. /чел
  • Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (оплата при бронировании тура), предварительная стоимость: взрослый - 7 000 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 6 800 руб. /чел
  • Взрослый - 7 000 руб. /чел
  • Ребенок от 5 до 12 лет - 6 800 руб. /чел
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала» (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 4 000 руб. /чел. ребенок от 3 до 16 лет - 3 700 руб. /чел
  • Взрослый - 4 000 руб. /чел
  • Ребенок от 3 до 16 лет - 3 700 руб. /чел
  • Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу: взрослый - 1 200 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 1 200 руб. /чел
  • Дети до 3 лет - бесплатно
  • Катание на оленьей упряжке: взрослый - 2 700 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 200 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 2 700 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 2 200 руб. /чел
  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км: взрослый - 3 200 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 700 руб. /чел. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 3 200 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 2 700 руб. /чел
  • Катание на снегоходе (предварительная стоимость):посадка 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел. посадка 1 человек на снегоходе - 7 500 руб. /чел
  • Посадка 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел
  • Посадка 1 человек на снегоходе - 7 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.

Рекомендуем взять с собой:

  • теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
  • предметы личной гигиены, маски;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • праздничный вариант одежды;
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Какие есть скидки в туре?

Скидка для детей от 4 до 12 лет — 200 руб. /чел.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Кто будет сопровождать в туре?

Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.

Как организовано питание в туре?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.

Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.

Переезды на автобусах

В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.

Правила поведения

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
12 янв 2021
Тур понравился. Для отдыха в праздничные новогодние дни хорошо подобран тематически, организован так, чтобы туристы успевали и посещать экскурсии и отдыхать.
М
10 янв 2020
Карелия прекрасна. Бомбический полет на судах на воздушной подушке до острова Кижи по льду. Поразило, как простые мужики с топорами без "эффективных менеджеров", срубили такую красоту. Но главное это люди, таких в центре России почти не осталось. Обязательно вернёмся.
Ю
6 мар 2024
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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