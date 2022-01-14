Если вы надумаете посетить Карелию зимой, она подарит вам сказочное путешествие по заснеженной тайге, познакомит с новыми друзьями, общение с природой и животными, свежий воздух и хорошее настроение!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kareliya/rozhdestvenskij-kolorit-karelii-16531 .

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по столице Республики Карелия, Дом Куклы

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» (~7:50) с табличкой «Рождественский колорит». Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно. Завтрак в уютном кафе. Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом. Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового. Обед в ресторане города с блюдами национальной кухни. Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким. Размещение в выбранном отеле города.

2 день Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко

Завтрак в гостинице. Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки. Этот питомник ездовых собак – самый большой в России! Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талви Укко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными. В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов. Вкусный обед. За дополнительную плату (оплата при бронировании): Визит в резиденцию ТАЛВИУККО к карельскому Деду Морозу. Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri! Катание на собачьей упряжке 1,5 км.

Катание на оленьей упряжке 800 м

Катание на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии. Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора. Эта программа не требует специальной подготовки. В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы и обратно.

3 день Свободный день. Программы на выбор