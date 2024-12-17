Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Начало: Республика Карелия, Сортавала
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
65 500 ₽ за человека
Сказания Севера: Карелия
Начало: Республика Карелия, Сортавала
19 мая в 10:00
26 мая в 10:00
62 900 ₽ за человека
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
23 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 399 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена17 декабря 2024Конечно когда ты собираешься в тур, одолевает волнение. . Но он проходит сразу, если тебя встречает самый отзывчивый гид Карелии
- ППолина17 декабря 2024Отдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажей Карелии. Слушать её рассказы
- ООльга2 октября 2024Тур очень понравился. Организация на высшем уровне. Гид Никита Круглов - профессионал и знаток своего дела. Спасибо, Никита!
- ММиронов23 сентября 2024Организация всего тура замечательная, все было четко, отличные гостиницы, экскурсии все очень понравились, отдельное спасибо нашему гиду Круглову Никите, очень
- ППавлова14 сентября 2024Всё очень понравилось - удалось посмотреть большинство знаковых мест.
- ААлексей27 сентября 2023Добрый день. Все было супер 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Музей под открытым небом»
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