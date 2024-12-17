Музей под открытым небом – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Музей под открытым небом» в Петрозаводске, цены от 62 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Начало: Республика Карелия, Сортавала
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
65 500 ₽ за человека
Сказания Севера: Карелия
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сказания Севера: Карелия
Начало: Республика Карелия, Сортавала
19 мая в 10:00
26 мая в 10:00
62 900 ₽ за человека
VIP-тур. Пролетая над Карелией
На автобусе
На вертолёте
3 дня
3 отзыва
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
23 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 399 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    17 декабря 2024
    VIP-тур. Пролетая над Карелией
    Конечно когда ты собираешься в тур, одолевает волнение. . Но он проходит сразу, если тебя встречает самый отзывчивый гид Карелии
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    Анна. Встретили, отвезли на причал, от куда мы отправились в наше самое невероятное приключение. Гид, экскурсии, гастрономический мастер класс с шеф поваром. Мы в восторге. И капля экстрима конечно навсегда запомнится вместе с туром. Огромное спасибо, все было 👌.

  • П
    Полина
    17 декабря 2024
    VIP-тур. Пролетая над Карелией
    Отдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажей Карелии. Слушать её рассказы
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    одно удовольствие, женщина эрудит с любовью к миру и своему делу! Также в сердце запали песни Яны, рассказы о еде и забота персонала.

    Отдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажейОтдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажейОтдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажейОтдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажей
  • О
    Ольга
    2 октября 2024
    Сказания Севера: Карелия
    Тур очень понравился. Организация на высшем уровне. Гид Никита Круглов - профессионал и знаток своего дела. Спасибо, Никита!
  • М
    Миронов
    23 сентября 2024
    Сказания Севера: Карелия
    Организация всего тура замечательная, все было четко, отличные гостиницы, экскурсии все очень понравились, отдельное спасибо нашему гиду Круглову Никите, очень
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    интересно все рассказывал, внимательный, очень приятно было с ним общаться. С питанием не совсем удачно. В целом очень хорошо, всем рекомендуем.

  • П
    Павлова
    14 сентября 2024
    Сказания Севера: Карелия
    Всё очень понравилось - удалось посмотреть большинство знаковых мест.
  • А
    Алексей
    27 сентября 2023
    VIP-тур. Пролетая над Карелией
    Добрый день. Все было супер 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Музей под открытым небом»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
  2. Сказания Севера: Карелия
  3. VIP-тур. Пролетая над Карелией
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Марциальные воды
  4. Остров Валаам
  5. Ладожские шхеры
  6. Курорт Марциальные воды
  7. Онежская набережная
  8. Центр шунгита
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в марте 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Музей под открытым небом" можно забронировать 3 тура от 62 900 до 399 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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