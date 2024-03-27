1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«По возвращению с Ладожских шхер, отправляемся на экскурсию в уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Карелия встречает Урал
Начало: г. Петрозаводск
«Вечерняя автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера)»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в Карелию с Урала
Начало: г. Петрозаводск
«Вы прогуляетесь по Петрозаводску, посетите музей деревянного зодчества на острове Кижи»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 14 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса27 марта 2024Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
- ииван12 февраля 2024Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!
- ООльга9 февраля 2024«Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку». Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура». Мы очень довольны! Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!
- ЕЕлена8 августа 2023Оценивать Большую Страну, наверное, рановато (всего 2-й раз берем через них тур). Скажу лишь, что в этот раз прошло всё четко,
- ННаталья27 июля 2023Спасибо большое! Все хорошо, только с погодой не очень повезло.
- ТТатьяна26 июня 2023Была в туре с 13.06.23 по 18.06.23 "Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа". Очень насыщенная программа тура с хорошей организацией (комфортабельный
- ММарина11 июня 2023Впечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, все успели посмотреть, было достаточно времени и на отдых.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Музеи»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 14 300 до 77 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год по теме «Музеи», 9 ⭐ отзывов, цены от 14300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август