Музеи и искусство Петрозаводска

Найдено 3 тура в категории «Музеи» в Петрозаводске, цены от 14 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«По возвращению с Ладожских шхер, отправляемся на экскурсию в уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 700 за человека
Карелия встречает Урал
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Карелия встречает Урал
Начало: г. Петрозаводск
«Вечерняя автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера)»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 14 300 за человека
Путешествие в Карелию с Урала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в Карелию с Урала
Начало: г. Петрозаводск
«Вы прогуляетесь по Петрозаводску, посетите музей деревянного зодчества на острове Кижи»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 14 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Карелия встречает Урал
    Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
  • и
    иван
    12 февраля 2024
    Карелия встречает Урал
    Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!
  • О
    Ольга
    9 февраля 2024
    Путешествие в Карелию с Урала
    «Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку». Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура». Мы очень довольны! Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!
  • Е
    Елена
    8 августа 2023
    Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
    Оценивать Большую Страну, наверное, рановато (всего 2-й раз берем через них тур). Скажу лишь, что в этот раз прошло всё четко,
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    без нареканий. Наши вопросы отрабатывались быстро и информативно. Переписка с Большой страной в WA для меня оказалась довольно удобной (идет «отбивка» о подключении свободного оператора и дальнейшее информирование) + доп. рассылка на эл. почту. Спасибо. Непосредственно по туру «Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа» (т. е. без Соловков) 25-30 июля 2023: Понравилось наполнение программы – разнообразно (включены не только «дежурные» тур. места) и удачно всё скомпоновано. Нам повезло с погодой, обошлось без отмены/переноса корабликов, следовали программе, поэтому ничего не могу сказать, как принимающая сторона отрабатывает непредвиденные обстоятельства… Про нашего гида/нашу сопровождающую/нашу Большуху – нашу Анну можно говорить только восторженно. С ней интересно, организованно, атмосферно и забавно. Те, кто путешествует с групповыми турами знают, как много зависит от гида (тайминг, впечатления, настроения и т. д.). Анне – огромный привет! И спасибо! На бОльшую часть поездки нам достался отличный голубой автобус. Всё исправно, ничего не дребезжало, не заедало (невольно сравниваю с розовым и желтым автобусами, которые нам предоставлялись на короткие переезды). И, конечно же, отдельная благодарность водителю Дмитрию (за спокойствие, за аккуратную манеру вождения, за поддержание чистоты в автобусе). В рамках питания по программе удалось отведать оленину и лосятину, и, разумеется, калитки. Приятно думать, что с выбором мы не ошиблись. Впечатлились, отдохнули, развлеклись – что еще надо для хорошего отпуска!? … Карелия – это не только природа. Есть ещё что-то такое… особенное… В-общем, ждите нас в гости.

  • Н
    Наталья
    27 июля 2023
    Карелия встречает Урал
    Спасибо большое! Все хорошо, только с погодой не очень повезло.
    Спасибо большое! Все хорошо, только с погодой не очень повезлоСпасибо большое! Все хорошо, только с погодой не очень повезлоСпасибо большое! Все хорошо, только с погодой не очень повезло
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2023
    Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
    Была в туре с 13.06.23 по 18.06.23 "Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа". Очень насыщенная программа тура с хорошей организацией (комфортабельный
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    автобус, хорошие гостиницы, всё чётко по времени, я уже не говорю о замечательных гидах, особенно хочется отметить Анну, человека, который находится на своем месте, любит свою профессию, и которая сделала нашу поездку максимально интересной). Очень хочется снова вернуться в Карелию!

    Была в туре с 13.06.23 по 18.06.23 &quot;Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа&quot;. Очень насыщенная программа тураБыла в туре с 13.06.23 по 18.06.23 &quot;Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа&quot;. Очень насыщенная программа тураБыла в туре с 13.06.23 по 18.06.23 &quot;Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа&quot;. Очень насыщенная программа тураБыла в туре с 13.06.23 по 18.06.23 &quot;Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа&quot;. Очень насыщенная программа тура
  • М
    Марина
    11 июня 2023
    Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
    Впечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, все успели посмотреть, было достаточно времени и на отдых.
    Впечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, всеВпечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, всеВпечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, всеВпечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, всеВпечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, всеВпечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, всеВпечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, всеВпечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, всеВпечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, всеВпечатления о туре потрясающие, посещение большого количества достопримечательностей не было напряжённым. Программа тура выстроена прекрасно, все

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Путешествие в Карелию с Урала
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  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 14 300 до 77 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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