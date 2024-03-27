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без нареканий. Наши вопросы отрабатывались быстро и информативно. Переписка с Большой страной в WA для меня оказалась довольно удобной (идет «отбивка» о подключении свободного оператора и дальнейшее информирование) + доп. рассылка на эл. почту. Спасибо. Непосредственно по туру «Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа» (т. е. без Соловков) 25-30 июля 2023: Понравилось наполнение программы – разнообразно (включены не только «дежурные» тур. места) и удачно всё скомпоновано. Нам повезло с погодой, обошлось без отмены/переноса корабликов, следовали программе, поэтому ничего не могу сказать, как принимающая сторона отрабатывает непредвиденные обстоятельства… Про нашего гида/нашу сопровождающую/нашу Большуху – нашу Анну можно говорить только восторженно. С ней интересно, организованно, атмосферно и забавно. Те, кто путешествует с групповыми турами знают, как много зависит от гида (тайминг, впечатления, настроения и т. д.). Анне – огромный привет! И спасибо! На бОльшую часть поездки нам достался отличный голубой автобус. Всё исправно, ничего не дребезжало, не заедало (невольно сравниваю с розовым и желтым автобусами, которые нам предоставлялись на короткие переезды). И, конечно же, отдельная благодарность водителю Дмитрию (за спокойствие, за аккуратную манеру вождения, за поддержание чистоты в автобусе). В рамках питания по программе удалось отведать оленину и лосятину, и, разумеется, калитки. Приятно думать, что с выбором мы не ошиблись. Впечатлились, отдохнули, развлеклись – что еще надо для хорошего отпуска!? … Карелия – это не только природа. Есть ещё что-то такое… особенное… В-общем, ждите нас в гости.