Рюкзак или дорожная сумка. Крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке. Форма одежды для активного снегоходного дня: термобельё (штаны и кофта);

удобная тёплая спортивная одежда – оптимально костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;

флисовая кофта или свитер;

на ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные);

перчатки и шапка. Рекомендуем иметь защитную маску (для сноуборда), она защитит лицо от ветра и мелких брызг во время катания на хаски. Если такой маски нет, в этих целях можно использовать балаклаву или обычный шарф. Обувь: удобная тёплая обувь БЕЗ каблуков. Личные вещи: средства личной гигиены (на базе отдыха в номерах есть индивидуальные наборы для душа (шампунь, мыло);

индивидуальная аптечка. Документы: паспорт;

страховой медицинский полис (можно ксерокопию). Деньги.

Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.

Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.