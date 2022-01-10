Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас

Однодневное снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас

5
3 отзыва
Однодневное снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас.
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
Ближайшие даты:
02
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06
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янв
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим заброшенный военный аэродром, ГЭС и кратер древнего вулкана;
  • узнаем, как и кем во время войны использовался аэродром, чем древний вулкан Гирвас так притягивает туристов, для чего нужны снегоступы;
  • научимся управлять снегоходом, готовить красную рыбу необычным способом;
  • попробуем блюда национальной карельской кухни: традиционную выпечку, клюкву в сахаре и варенье из вкуснейших северных ягод;
  • почувствуем тишину и благодать зимнего хвойного леса, восторг от всего увиденного и счастье от валяния в мягких снежных сугробах.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
К древнему вулкану с зимним пикником на скале

Встречаемся на загородной базе “Шишки” (85 км от г. Петрозаводска).

Подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом.

Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.

Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.

Сегодня мы едем к древнему вулкану Гирвас, который обнаружили после строительства плотины для ГЭС.

Этим скалам миллионы лет!

Выезжаем на посадочную полосу заброшенного военного аэродрома, добавляем скорости и мчимся вперед.

Посещаем удивительное место – Поор-порог.

Гуляем на снегоступах по местам съемок новой версии фильма «А зори здесь тихие…». 

Устраиваем настоящий зимний пикник.

Делаем рыбку на бревне, пьем чай с морошковым вареньем и бутербродами с красной икрой!

Возвращаемся на базу.

Прощаемся и уже строим планы на будущие путешествия.

Карелия прекрасна!

Расстояние: 50 км на снегоходах, прогулка на снегоступах 2-3 км.

К древнему вулкану с зимним пикником на скалеК древнему вулкану с зимним пикником на скалеК древнему вулкану с зимним пикником на скалеК древнему вулкану с зимним пикником на скалеК древнему вулкану с зимним пикником на скалеК древнему вулкану с зимним пикником на скале

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в группе от 4-х человек:
  • 2 человека на снегоходе – 14 700 руб./чел.;
  • 1 человек на снегоходе – 19 900 руб./чел.

Скидка для детей до 12 лет (включительно) – 10% .

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
  • Аренда снегохода (посадка: 2 человека на снегоходе) и экипировки, топливо
  • Участие в мастер-классе по приготовлению рыбы
  • Прогулка на снегоступах по зимнему лесу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Трансфер до базы и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Страхование (от 100 руб. /чел. /сутки) и иные непредвиденные расходы
Место начала и завершения?
База Шишки
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или дорожная сумка. Крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
  2. Форма одежды для активного снегоходного дня:
    • термобельё (штаны и кофта);
    • удобная тёплая спортивная одежда – оптимально костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;
    • флисовая кофта или свитер;
    • на ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные);
    • перчатки и шапка.
  3. Рекомендуем иметь защитную маску (для сноуборда), она защитит лицо от ветра и мелких брызг во время катания на хаски. Если такой маски нет, в этих целях можно использовать балаклаву или обычный шарф.
  4. Обувь: удобная тёплая обувь БЕЗ каблуков.
  5. Личные вещи:
    • средства личной гигиены (на базе отдыха в номерах есть индивидуальные наборы для душа (шампунь, мыло);
    • индивидуальная аптечка.
  6. Документы:
    • паспорт;
    • страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
  7. Деньги.
    Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.

Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.

Какое предоставляется снаряжение на маршруте?

На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.

Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.

Какие есть правила поведения на маршруте?

Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:

  • предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура;
  • используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.;
  • при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Какие необходимо соблюдать правила при управлении снегоходом?

Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.

  1. Катание на снегоходе в состоянии опьянения не допускается!
  2. Один из главных элементов безопасности – это Ваша правильная посадка на снегоходе:
    • Водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе) на снегоходе, крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
    • Пассажир сидит на снегоходе, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
  3. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других снегоходов и т. д.).
    • Для того, чтобы тронуться с места, плавно нажимайте на рычаг газа, до набора необходимой скорости. Помните, чем меньше скорость, тем больше у Вас времени для принятия решения в случае возникновения преграды.
    • Для остановки снегохода необходимо отпустить рычаг газа (сбросить газ). В связи с тем, что снегоход имеет малый накат, он останавливается достаточно быстро, но в экстренной ситуации необходимо нажать рычаг тормоза.
    • На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу.
    • Если снегоход накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от наклона сторону с целью сбалансировать движущийся снегоход. Категорически запрещается восстанавливать равновесие снегохода с помощью ног, так как это может привести к травме.
    • Если снегоход застрял в снегу необходимо – дождаться инструктора.
    • При движении с пассажиром маневренность снегохода падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
  4. Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются головным снегоходом, далее передаются по цепочке:
    • левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
    • правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
    • остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
  5. При пересечении дорог, полностью остановите снегоход и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
  6. Дистанция при движении по озеру 80-100 м, при движении по лесу 40-50 м.
    • При движении по лесу старайтесь держаться накатанного следа.
    • При движении по озеру за впереди идущими снегоходами поднимается столб снежной пыли, сместитесь на несколько метров в сторону от него, это немного повысит для Вас видимость.
  7. Максимальная скорость – 60км/ч.
  8. Не допускайте резких нажатий на ручки газа и тормоза.
  9. Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 60 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди снегоход. Не торопитесь, Вас подождут.
  10. Внимательно следите за дорожной обстановкой и соблюдайте скорость, при которой сможете заблаговременно остановиться или замедлить движение при появлении на пути движения различных препятствий (обледенения, глубокие колеи, близко стоящие или поваленные деревья, выступающие корни деревьев, камни и т. п.).
  11. Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами снегоходов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.

Запрещается:

  • 1. обгон!
  • 2. прыжки на снегоходе!
  • 3. удаление от группы более чем на 100 метров!

Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.

Каковы правила эксплуатации, хранения оборудования и снаряжения?

Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.

Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:

  • снегоход – предназначен для движения по специально подготовленным маршрутам.
  • кофр – сумка, предназначенная для перевозки вещей (крепится на багажнике снегохода).
  • снегоходная экипировка (комбинезон, перчатки/рукавицы, теплая обувь, шлем и подшлемник) – предназначена для обеспечения безопасного, комфортного нахождения на улице и катания на снегоходе.

При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.

Общие правила эксплуатации:

  • используйте снаряжение только по прямому назначению,
  • не допускайте действий, которые могут привести к поломке, порче, загрязнению снаряжения,
  • выполняйте требования инструктора по эксплуатации снаряжения.
  • упаковывайте личные вещи в кофры таким образом, чтобы они не могли быть повреждены или потеряны при езде на снегоходе.

Правила эксплуатации снегоходов:

  • перед началом эксплуатации снегохода прослушайте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, распишитесь в бланке по технике безопасности,
  • запрещается перевозить грузы, мешающие управлению снегоходом, также запрещена перевозка третьего пассажира,
  • запрещается езда на неисправном снегоходе,
  • нельзя врезаться в высокие снежные кочки и спрыгивать с высоких (более одного метра) трамплинов,
  • запрещается пользоваться рычагом передач на движущемся снегоходе. Все передачи (задняя, передняя и пониженная) переключаются при полной остановке снегохода.
  • при обнаружении неисправности, необходимо незамедлительно сообщить о ней инструктору и попытаться предупредить дальнейшее разрушение деталей снегохода.
  • при движении на снегоходе необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и пользоваться специальными сигналами,
  • водитель и пассажир должны сидеть на снегоходе: водитель - крепко держась за руль обеими руками, пассажир – крепко держась за специальные ручки обеими руками; ноги водителя и пассажира должны быть расположены на специальных подножках,
  • очень важно соблюдать дистанцию: при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м (80% всех ДТП происходит из-за нарушения дистанции),
  • движение должно быть организованное и только в колонне, запрещаются любые обгоны,
  • максимальная скорость при движении на снегоходе не превышает 60км/ч на озере и 40км/ч по лесным дорогам.
  • при движении на снегоходе шлем должен быть одет и застёгнут,

Правила эксплуатации экипировки:

  • подберите комбинезон, перчатки, шлем, обувь по размеру
  • по приезду с сафари положите личную экипировку сушиться в место, указанное инструктором
  • запрещено сушить экипировку у открытого огня
  • по приезду в гостевой дом/базу не оставляйте экипировку на улице.

Правила эксплуатации шлемов:

  • надевайте шлем на улице, во избежание запотевания и обледенения ветрозащитного стекла из-за перепада температур.
  • по окончании сафари не оставляйте шлем на улице, а унесите его в место, указанное инструктором

Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:

  • если вы собираетесь управлять снегоходом, то лучше выбрать перчатки, если вы планируете провести снегоходный тур в роли пассажира, то рекомендуется надевать рукавицы.
  • при снятии перчаток /рукавиц всегда скрепляйте их вместе (на предусмотренные для этого крючки или липучки)
  • по приезду в гостевой дом положите рукавицы перчатки/рукавицы сушиться

Правила эксплуатации снегоходной обуви:

  • по приезду с сафари положите обувь сушиться, разделив сапоги и чуни
  • сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам

Сдача оборудования инструктору:

  • турист сдает снаряжение инструктору, показывает его исправность или недочеты.
  • оборудование и экипировка должна быть чистой (очищена от снега и наледи) и целой
  • при отклонении от этих параметров турист сообщает инструктору (например, неисправность снаряжения, отсутствие упаковки и т. п.), а также о причинах отклонения.
  • турист должен возместить ущерб, возникший по его вине (поломка, утеря, порча снаряжения и т. п.).
Как я могу подготовиться к прохождению тура?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:

  • внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения;
  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какую посадку на снегоходе выбрать: один человек на снегоходе или вдвоем?

Мы рекомендуем выбирать посадку один человек на снегоходе по ряду причин:

  • место водителя обогревается (есть обогрев ручек и идет тепло от двигателя), в то время как пассажиру иногда может быть прохладно;
  • снегоход обладает большей маневренностью, когда на нем сидит только водитель;
  • снегоходы просты в управлении, поэтому девушки вполне способны справиться с ним.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2022
Все просто отлично. Хорошо организовано, замечательный гид, классный пикник и красивые места.
Спасибо. Мы с дочкой получили огромное удовольствие.
И
28 дек 2021
Даже принимая во внимание, что до вулкана не удалось доехать по погодным условиям, все отлично.
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!

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