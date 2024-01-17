Туры к вулкану из Петрозаводска

Найдено 3 тура в категории «Вулканы» в Петрозаводске, цены от 15 895 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
«Затем поедем к древнему потухшему вулкану Гирвас»
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895 за человека
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
«Пройдём по застывшей лаве древнего потухшего вулкана Гирвас, возраст которого более 2–3 млрд лет»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690 за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
«Пройдём по застывшей лаве древнего потухшего вулкана Гирвас, возраст которого более 2–3 млрд лет»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кирилл
    17 января 2024
    Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
    Оценка говорит сама за себя =)
    Оценка говорит сама за себя =)
  • Е
    Елена
    7 мая 2023
    От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
    Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
    Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был оченьОтличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был оченьОтличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень
  • П
    Павел
    10 января 2022
    Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
    Все просто отлично. Хорошо организовано, замечательный гид, классный пикник и красивые места. Спасибо. Мы с дочкой получили огромное удовольствие.
  • И
    Илья
    28 декабря 2021
    Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас
    Даже принимая во внимание, что до вулкана не удалось доехать по погодным условиям, все отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Вулканы»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
  2. От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
  3. Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Вулканы" можно забронировать 3 тура от 15 895 до 58 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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