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Авторский тур
2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
«Затем поедем к древнему потухшему вулкану Гирвас»
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
«Пройдём по застывшей лаве древнего потухшего вулкана Гирвас, возраст которого более 2–3 млрд лет»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
«Пройдём по застывшей лаве древнего потухшего вулкана Гирвас, возраст которого более 2–3 млрд лет»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККирилл17 января 2024Снегоходное сафари к древнему вулкану ГирвасОценка говорит сама за себя =)
- ЕЕлена7 мая 2023Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
- ППавел10 января 2022Снегоходное сафари к древнему вулкану ГирвасВсе просто отлично. Хорошо организовано, замечательный гид, классный пикник и красивые места. Спасибо. Мы с дочкой получили огромное удовольствие.
- ИИлья28 декабря 2021Снегоходное сафари к древнему вулкану ГирвасДаже принимая во внимание, что до вулкана не удалось доехать по погодным условиям, все отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Вулканы»
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