К Кирилл Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас Оценка говорит сама за себя =)

Е Елена От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)

П Павел Снегоходное сафари к древнему вулкану Гирвас Все просто отлично. Хорошо организовано, замечательный гид, классный пикник и красивые места. Спасибо. Мы с дочкой получили огромное удовольствие.