Предлагаем вам отправится в яркий и незабываемый зимний тур по Карелии. Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд на протяжении всего путешествия, а посещение горного парка “Рускеала” станет настоящей жемчужиной вашего путешествия, и надолго останется в вашей памяти.

Ваше путешествие начнется в Петрозаводске и закончится в городе Сортавала. Оттуда вы сможете самостоятельно отправится обратно в Петрозаводск или любой другой город (Санкт-Петербург, Москва и т. д)

Важно! Правила бронирования: