Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы

Предлагаем вам отправится в яркий и незабываемый зимний тур по Карелии

Предлагаем вам отправится в яркий и незабываемый зимний тур по Карелии.

Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям.

Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд на протяжении всего путешествия, а посещение горного парка “Рускеала” станет настоящей жемчужиной вашего путешествия, и надолго останется в вашей памяти.
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы

Что вы увидите 🤩

  • 1 день: встреча в Петрозаводске – водопад Кивач – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко – самая веселая карельская деревня Киндасово – заселение в отель в г. Петрозаводск
  • 2 день: Петрозаводск – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – отправление на поезде из Рускеала (или Сортавала)
Предлагаем вам отправится в яркий и незабываемый зимний тур по Карелии. Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд на протяжении всего путешествия, а посещение горного парка “Рускеала” станет настоящей жемчужиной вашего путешествия, и надолго останется в вашей памяти.
Ваше путешествие начнется в Петрозаводске и закончится в городе Сортавала. Оттуда вы сможете самостоятельно отправится обратно в Петрозаводск или любой другой город (Санкт-Петербург, Москва и т. д)

Важно! Правила бронирования:

  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-5 человекДля группы 1-20 человек
Двухместный номер отеля категории "Стандарт"
7 950 ₽
Одноместный номер отеля категории "Стандарт"
9 750 ₽
Двухместный номер отеля категории "Комфорт"
10 290 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, включенные в тур
  • Трассовые экскурсии о Карелии
  • Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти
  • Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Посещение водопада Кивач
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Билеты и экскурсии включенные в тур
  • Трассовые экскурсии о Карелии
  • Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти
  • Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Входные билеты в Национальный музей Карелии
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Ж/д билеты до Петрозаводска и из Сортавалы
  • «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр
  • Оплачивается в момент бронирования тура:
  • Завтрак в первый день тура в ресторане “Паулайнер” - 500 руб. (шведский стол)
  • Оплачивается самостоятельно на месте:
  • Комплексные обеды в туре: 350-450 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. /чел. Дети до 7 лет - бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн. ), Пенсионеры - 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
  • Активные развлечение в вотчине Талви Укко: по ценам парка
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Гагарина д. 1 (Петрозаводск)
Завершение: ж/д вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

СканТур
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