Празднуем Новый Год с царским банкетом и развлекательной программой в лучших ресторанах Петрозаводска!
В Царском туре вас ждет море незабываемых впечатлений! Мы приготовили для вас насыщенную экскурсионную программу по главным природным красотам Карелии, авторские экскурсии, встречу с карельским Дедом Морозом, теплый прием в карельской деревне, знакомство с хаски и северными оленями и, конечно, царский банкет и шоу-программу!
Роскошная встреча нового года на фоне завораживающих видов карельской природы и главные достопримечательности края тысячи озер, для тех, кто привык ценить комфорт, высокий сервис и открывать новые места.
06:30 Подача автобуса к м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".
07:00 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
07:25 Дополнительная подача автобуса м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей".
07:30 Отправление автобуса от м. Озерки.
08:30 Авторская экскурсия “Карельский перешеек – жемчужина северных земель”.
09:30 Приозерск. Техническая остановка.
12:00 Обзорная экскурсия по Сортавале.
12:30 Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».
В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.
13:30 Обед “по-карельски” с дегустацией бальзамов и настоек.
Отправимся на званый обед в лучший ресторан Сортавалы с завораживающими видами на Ладожское озеро.
Здесь вы отведайте блюда карельской кухни и получите настоящее гастрономическое удовольствие!
Далее вас ждет дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек, приготовленных из натурального растительного сырья.
15:00 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
16:00 Посещение горного парка Рускеала.
Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья.
Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.
Станете свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками.
В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:
18:00 Переезд в Петрозаводск.
20:00 Техническая остановка.
23:00 Заселение в отель в городе Петрозаводск.
В царском туре – царское проживание!
Вы будете проживать в лучших отелях Петрозаводска (Фрегат / Piter Inn).
08:00 Завтрак в отеле. .
10:30 Посещение заповедника и водопада Кивач.
Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы.
Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.
На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.
В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями флоры и фауны.
12:30 Бальнеологический курорт Марциальные воды.
Первый бальнеологический курорт, Марциальные воды*, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.
В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о горнодобывающем деле Карелии, о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.
Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.
Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие.
13:30 Отправление в вотчину карельского Деда Мороза – Талви Укко.
Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!
Вотчина Талви Укко – это целая страна чудес.
Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.
14:30 Обед в резиденции Талви Укко.
(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб. /чел.)
15:30 Визит в Резиденцию карельского Зимнего Деда – Талви Укко.
Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его Резиденцию, где вас ждет встреча с карельским Дедом Морозом Талви Укко.
Во время увлекательного интерактива вы увидите как под одной крышей живут все четыре времени года, узнаете как управлять погодой и увидите все чудеса Резиденции.
16:00 Экскурсия по питомнику хаски и ферме северных оленей.
16:30 Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных.
17:30 Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями.
С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:
19:00 Возвращение в Петрозаводск и подготовка к банкету.
До празднования Нового года осталось несколько часов, которые вы можете потратить на отдых или приготовления к торжеству.
22:00 Празднование Нового Года!
Приглашаем всех на праздничный ужин, где вас ожидают Дед Мороз со Снегурочкой, новогоднее шампанское и развлекательная программа с розыгрышем призов и конкурсами.
00:00 С Новым 2023 годом!
02:00 Завершение банкета. Отправление в отель.
10:00 Поздний завтрак в отеле.
11:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга.
Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики.
Набережная Онежского озера, пожалуй, является главной достопримечательностью Петрозаводска.
Это настоящий "музей под открытым небом", где собраны все подарки от городов-побратимов.
Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.
14:00 Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».
Во время новогодней интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают свою «Некремлёвскую ёлку».
У вас есть уникальная возможность встретить самый волшебный праздник в этом удивительном месте!
Приятным бонусом интерактивной программы будет чаепитие “по-карельски” с травяным чаем и сладкими угощениями.
17:00 Возвращение в город.
Свободное время в Петрозаводске.
08:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Сбор группы.
10:00 Новогодние приключения в Национальном музее Карелии.
Интерактивная экскурсия перенесет вас во времена средневековой Карелии, где одним из главных праздников зимы был день Йоля.
Вы посетите карельскую избу 19 века и узнаете традиционные рождественские ритуалы и обряды: гадания на год грядущий, создание специальных елочных украшений и карельские секреты исполнения новогодних желаний.
11:30 Экскурсия в центре шунгита.
Чем славится Карелия? Уникальная природа, всегда свежая рыба, ягоды, настойки и, конечно, шунгит!
О целебных свойствах этого удивительного камня узнали еще наши далекие предки, но только полтора столетия спустя врачи нашли ему применение.
Очень многие сегодня употребляют шунгитовую воду или просто ставят этот минерал в комнатах, чтобы оздоровить атмосферу в доме.
В Центре Шунгита – уникальном месте, который одновременно является и музеем и местом оздоровления, вам проведут увлекательную экскурсию и познакомят с загадочным минералом шунгит и его свойствами.
После экскурсии вы посетите шунгитовую комнату, насладитесь терпким вкусом напитков из целебных трав и сможете приобрести изделия из шунгита по самым выгодным ценам.
14:30 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.
Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры.
Настоятель монастыря проведет вас увлекательную экскурсию по главным святыням и расскажет много интересного из его многовековой истории.
15:30 Обед в Старой Слободе.
(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб. /чел.)
16:30 Отправление в Санкт-Петербург.
17:30 Остановка в комплексе «Фермерская Усадьба».
Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем, перекусить в местной трапезной и закупиться свежей фермерской продукцией.
Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовиться в собственной пекарне.
Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 21:30 – м. Дыбенко.
Конечная остановка: 22:30 – м. Площадь Восстания.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Тур предусматривает проживание в отелях категории «премиум» в Петрозаводске (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доплата за третьего человека в номере
|Отель «Питер Инн» 4* или «Фрегат» 4*
|41 450
|56 450
|40 550
Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории, которую вы указали при бронировании.
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.
Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
От отеля в центре города до Александро-Невского собора 5 минут езды. Прогулка до Национального театра Республики Карелия занимает 7 минут.
До Центрального автобусного вокзала Петрозаводска и железнодорожной станции «Петрозаводск-Пассажирский» 10 минут езды.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку самостоятельно.
Да,
Предоставляются при наличии подтверждающих документов и не суммируются с другими акциями.