Царский Новый Год в Карелии

Экскурсионный тур «Царский Новый Год в Карелии» на 4 дня

5
3 отзыва
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Царский Новый Год в Карелии
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Незабываемый Новый Год
Незабываемый Новый Год
Самая веселая и душевная новогодняя ночь во всей Карелии
«Щенячий» восторг
«Щенячий» восторг
Познакомитесь и сделаете фото с дружелюбными хаски
Горный парк «Рускеала»
Горный парк «Рускеала»
Насладитесь красотами и невероятно зрелищной подсветкой каньонов
Карельские дары
Карельские дары
Посетим фирменный магазин форелевого хозяйства
Атмосфера Новогодней сказки
Атмосфера Новогодней сказки
Посетим резиденцию карельского Деда Мороза – Талви Укко
Александро-Свирский монастырь
Александро-Свирский монастырь
Полюбуемся одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России, которому уже почти 500 лет
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
В самой веселой деревне Карелии нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка
Экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску
Увидим главные достопримечательности столицы Карелии, включая визитную карточку города – набережную Онежского озера
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим второй по величине равнинный водопад Европым и одно из самых красивых мест Карелии

Описание

Празднуем Новый Год с царским банкетом и развлекательной программой в лучших ресторанах Петрозаводска!

В Царском туре вас ждет море незабываемых впечатлений! Мы приготовили для вас насыщенную экскурсионную программу по главным природным красотам Карелии, авторские экскурсии, встречу с карельским Дедом Морозом, теплый прием в карельской деревне, знакомство с хаски и северными оленями и, конечно, царский банкет и шоу-программу!

Роскошная встреча нового года на фоне завораживающих видов карельской природы и главные достопримечательности края тысячи озер, для тех, кто привык ценить комфорт, высокий сервис и открывать новые места.

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Приозерск - Сортавала: обзорная экскурсия - экскурсия "Загадки парка Ваккосалми" - водопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала"

06:30 Подача автобуса к м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".

07:00 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

07:25 Дополнительная подача автобуса м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей".

07:30 Отправление автобуса от м. Озерки.

08:30 Авторская экскурсия “Карельский перешеек – жемчужина северных земель”.

09:30 Приозерск. Техническая остановка.

12:00 Обзорная экскурсия по Сортавале.

12:30 Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.

13:30 Обед “по-карельски” с дегустацией бальзамов и настоек.

Отправимся на званый обед в лучший ресторан Сортавалы с завораживающими видами на Ладожское озеро.

Здесь вы отведайте блюда карельской кухни и получите настоящее гастрономическое удовольствие!

Далее вас ждет дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек, приготовленных из натурального растительного сырья.

15:00 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

16:00 Посещение горного парка Рускеала.

Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья.

Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.

Станете свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками.

В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:

  • Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней.
  • Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки.
  • Пролетите на троллее вдоль мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
  • Прокатитесь на зимних санях. Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых детей!

18:00 Переезд в Петрозаводск.

20:00 Техническая остановка.

23:00 Заселение в отель в городе Петрозаводск.

В царском туре – царское проживание!

Вы будете проживать в лучших отелях Петрозаводска (Фрегат / Piter Inn).

Санкт-Петербург - Приозерск - Сортавала: обзорная экскурсия - экскурсия "Загадки парка Ваккосалми" - водопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала"Санкт-Петербург - Приозерск - Сортавала: обзорная экскурсия - экскурсия "Загадки парка Ваккосалми" - водопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала"Санкт-Петербург - Приозерск - Сортавала: обзорная экскурсия - экскурсия "Загадки парка Ваккосалми" - водопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала"Санкт-Петербург - Приозерск - Сортавала: обзорная экскурсия - экскурсия "Загадки парка Ваккосалми" - водопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала"
2 день

Водопад и природный заповедник «Кивач» - Марциальные воды - вотчина Талви Укко и питомник хаски - Новогодний ужин

08:00 Завтрак в отеле. .

10:30 Посещение заповедника и водопада Кивач.

Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы.

Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.

На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.

В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями флоры и фауны.

12:30 Бальнеологический курорт Марциальные воды.

Первый бальнеологический курорт, Марциальные воды*, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.

В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о горнодобывающем деле Карелии, о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.

Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.

Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие.

13:30 Отправление в вотчину карельского Деда Мороза – Талви Укко.

Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!

Вотчина Талви Укко – это целая страна чудес.

Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.

14:30 Обед в резиденции Талви Укко.

(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб. /чел.)

15:30 Визит в Резиденцию карельского Зимнего Деда – Талви Укко.

Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его Резиденцию, где вас ждет встреча с карельским Дедом Морозом Талви Укко.

Во время увлекательного интерактива вы увидите как под одной крышей живут все четыре времени года, узнаете как управлять погодой и увидите все чудеса Резиденции.

16:00 Экскурсия по питомнику хаски и ферме северных оленей.

16:30 Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных.

17:30 Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями.

С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:

  • Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»
  • Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки
  • Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе
  • Поучавствуйте в захватывающем приключении – катании на оленьей упряжке.

19:00 Возвращение в Петрозаводск и подготовка к банкету.

До празднования Нового года осталось несколько часов, которые вы можете потратить на отдых или приготовления к торжеству.

22:00 Празднование Нового Года!

Приглашаем всех на праздничный ужин, где вас ожидают Дед Мороз со Снегурочкой, новогоднее шампанское и развлекательная программа с розыгрышем призов и конкурсами.

00:00 С Новым 2023 годом!

02:00 Завершение банкета. Отправление в отель.

Водопад и природный заповедник «Кивач» - Марциальные воды - вотчина Талви Укко и питомник хаски - Новогодний ужинВодопад и природный заповедник «Кивач» - Марциальные воды - вотчина Талви Укко и питомник хаски - Новогодний ужинВодопад и природный заповедник «Кивач» - Марциальные воды - вотчина Талви Укко и питомник хаски - Новогодний ужинВодопад и природный заповедник «Кивач» - Марциальные воды - вотчина Талви Укко и питомник хаски - Новогодний ужин
3 день

Петрозаводск: обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - деревня Киндасово

10:00 Поздний завтрак в отеле.

11:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга.

Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики.

Набережная Онежского озера, пожалуй, является главной достопримечательностью Петрозаводска.

Это настоящий "музей под открытым небом", где собраны все подарки от городов-побратимов.

Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.

14:00 Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово.

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время новогодней интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают свою «Некремлёвскую ёлку».

У вас есть уникальная возможность встретить самый волшебный праздник в этом удивительном месте!

Приятным бонусом интерактивной программы будет чаепитие “по-карельски” с травяным чаем и сладкими угощениями.

17:00 Возвращение в город.

Свободное время в Петрозаводске.

Петрозаводск: обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - деревня КиндасовоПетрозаводск: обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - деревня КиндасовоПетрозаводск: обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - деревня КиндасовоПетрозаводск: обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - деревня Киндасово
4 день

Национальный музей Карелии - Центр шунгита - Александро-Свирский монастырь - Фермерская усадьба - Санкт-Петербург

08:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Сбор группы.

10:00 Новогодние приключения в Национальном музее Карелии.

Интерактивная экскурсия перенесет вас во времена средневековой Карелии, где одним из главных праздников зимы был день Йоля.

Вы посетите карельскую избу 19 века и узнаете традиционные рождественские ритуалы и обряды: гадания на год грядущий, создание специальных елочных украшений и карельские секреты исполнения новогодних желаний.

11:30 Экскурсия в центре шунгита.

Чем славится Карелия? Уникальная природа, всегда свежая рыба, ягоды, настойки и, конечно, шунгит!

О целебных свойствах этого удивительного камня узнали еще наши далекие предки, но только полтора столетия спустя врачи нашли ему применение.

Очень многие сегодня употребляют шунгитовую воду или просто ставят этот минерал в комнатах, чтобы оздоровить атмосферу в доме.

В Центре Шунгита – уникальном месте, который одновременно является и музеем и местом оздоровления, вам проведут увлекательную экскурсию и познакомят с загадочным минералом шунгит и его свойствами.

После экскурсии вы посетите шунгитовую комнату, насладитесь терпким вкусом напитков из целебных трав и сможете приобрести изделия из шунгита по самым выгодным ценам.

14:30 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.

Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.

Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры.

Настоятель монастыря проведет вас увлекательную экскурсию по главным святыням и расскажет много интересного из его многовековой истории.

15:30 Обед в Старой Слободе.

(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб. /чел.)

16:30 Отправление в Санкт-Петербург.

17:30 Остановка в комплексе «Фермерская Усадьба».

Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем, перекусить в местной трапезной и закупиться свежей фермерской продукцией.

Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовиться в собственной пекарне.

Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 21:30 – м. Дыбенко.
Конечная остановка: 22:30 – м. Площадь Восстания.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Национальный музей Карелии - Центр шунгита - Александро-Свирский монастырь - Фермерская усадьба - Санкт-ПетербургНациональный музей Карелии - Центр шунгита - Александро-Свирский монастырь - Фермерская усадьба - Санкт-ПетербургНациональный музей Карелии - Центр шунгита - Александро-Свирский монастырь - Фермерская усадьба - Санкт-ПетербургНациональный музей Карелии - Центр шунгита - Александро-Свирский монастырь - Фермерская усадьба - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях категории «премиум» в Петрозаводске (3 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещениеДоплата за третьего человека в номере
Отель «Питер Инн» 4* или «Фрегат» 4*41 45056 45040 550

Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории, которую вы указали при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Питер Инн» 4*

3 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.

Отель «Питер Инн» 4*Отель «Питер Инн» 4*Отель «Питер Инн» 4*Отель «Питер Инн» 4*Отель «Питер Инн» 4*Отель «Питер Инн» 4*Отель «Питер Инн» 4*

Отель «Фрегат» 4*

3 ночи

Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

От отеля в центре города до Александро-Невского собора 5 минут езды. Прогулка до Национального театра Республики Карелия занимает 7 минут.

До Центрального автобусного вокзала Петрозаводска и железнодорожной станции «Петрозаводск-Пассажирский» 10 минут езды.

Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
  • Проживание в лучших отелях категории “Премиум” в Петрозаводске (3 ночи)
  • Завтраки в отеле
  • Обед с карельскими блюдами в ресторане “Пийпун Пиха”
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»
  • Управление финскими санями
  • Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
  • Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
  • Посещение комплекса “Фермерская Усадьба”
  • Посещение подворья домашних животных
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  • Входные билеты в парк "Рускеала”
  • Обзорная экскурсия “Мраморный каньон” в горном парке "Рускеала" с лицензированным гидом
  • Интерактивная программа в Резиденции карельского деда Мороза – Талви Укко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия", Дворца Лумикки и посещение резиденции Талви Укко
  • Экскурсия в минеральный центр карельского шунгита
  • Обзорная экскурсия по Онежской набережной
  • Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • Интерактивная программа в Национальном музее Карелии
  • “Некремлевская елка” в самой веселой карельской деревне Киндасово
  • Обзорная экскурсия по г. Сортавала
  • Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”
  • Экскурсия в Александро-Свирском монастыре
  • Экскурсия по бальнеологическому курорту “Марциальные воды”
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты туда и обратно до г. Санкт-Петербурга
  • Участие в новогоднем банкете и праздничной программе
  • Комплексные обеды в туре: 650–850 руб. /взр.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб. / шк., студ. дети до 7 лет – бесплатно
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Активные развлечения в вотчине Талви Укко: по ценам парка
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку самостоятельно.

Бывают ли скидки на тур?

Да,

  • детям до 7 лет – 850 руб.;
  • школьникам – 600 руб.;
  • студентам – 450 руб.;
  • людям старше 60 лет – 450 руб.;
  • ветераны ВОВ, блокадники и инвалиды 1 группы – 850 руб.

Предоставляются при наличии подтверждающих документов и не суммируются с другими акциями.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
27 сен 2022
Очень интересная, хорошо спланированная поездка, спасибо большое туроператору Большая страна, очень рада, что поехала с вами.
Ю
25 сен 2022
Тур был такой интересный и настолько насыщенный, что уже на четвертый день я чувствовала себя уставшей. Обязательно берите экскурсию к лесным водопадам - очень интересно, показали такие места, где единственными туристами были бы. Там и к водопадам можно подойти без ограждений. Очень понравилось на вулкане Гирвас - такие атмосферные фото получаются да и просто место само по себе красивое. А какие пейзажи… В общем однозначно - рекомендую!
Т
20 сен 2022
Организацией тура по Вологодской земле, приобретенного на сайте Большая страна, остались довольны, все чётко и вовремя. Экскурсоводу принимающей стороны Татьяне большое спасибо за интересные рассказы, за фильмы, за стихи. Мы всей группой даже песню про Вологду и резной палисад пели в пути. Приятно, когда человек на своем месте и влюблен в свою профессию. Впечатляет объем проштудированного гидом материала, проработанного до мелочей. Водитель Кирилл спокойно и уверенно вел свой автобус в путешествии, внимательный и всегда реагировал на все просьбы пассажиров.

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Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня
площадь Гагарина д. 1
5 окт
8 окт
15 окт
20 окт
от 11 450 за 1 человека
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
Узнать, чем отличается карельский Дед Мороз, и встретить 2023 год в окружении северной природы
Москва, аэропорт «Домодедово». Вылет в Петрозаводс...
30 дек
46 805 за 1 человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Посмотреть все топовые места Карелии и насладиться красотой Севера
Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 9:20
4 окт
7 окт
11 окт
24 805 за 1 человека
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
Нет отзывов
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Этот тур также называют «Золотым кольцом Карелии»
По договоренности
18 000 за всё до 3 чел.
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
2 дня
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Река Шуя - самая популярная река Карелии вблизи Петрозаводска
пл. Гагарина, 2a
9 500 за 1 человека
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 8:30
5 окт
6 окт
8 окт
10 окт
9 845 за 1 человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
3 дня 15 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде
площадь Гагарина д. 1
Завтра
5 окт
6 окт
8 окт
от 14 250 за 1 человека
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
5
3 отзыва
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
Сегодня
Завтра
4 окт
5 окт
от 6 600 за всё до 3 чел.
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