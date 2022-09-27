2 день

Водопад и природный заповедник «Кивач» - Марциальные воды - вотчина Талви Укко и питомник хаски - Новогодний ужин

08:00 Завтрак в отеле. .

10:30 Посещение заповедника и водопада Кивач.

Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы.

Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.

На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.

В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями флоры и фауны.

12:30 Бальнеологический курорт Марциальные воды.

Первый бальнеологический курорт, Марциальные воды*, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.

В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о горнодобывающем деле Карелии, о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.

Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.

Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие.

13:30 Отправление в вотчину карельского Деда Мороза – Талви Укко.

Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!

Вотчина Талви Укко – это целая страна чудес.

Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.

14:30 Обед в резиденции Талви Укко.

(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб. /чел.)

15:30 Визит в Резиденцию карельского Зимнего Деда – Талви Укко.

Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его Резиденцию, где вас ждет встреча с карельским Дедом Морозом Талви Укко.

Во время увлекательного интерактива вы увидите как под одной крышей живут все четыре времени года, узнаете как управлять погодой и увидите все чудеса Резиденции.

16:00 Экскурсия по питомнику хаски и ферме северных оленей.

16:30 Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных.

17:30 Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями.

С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:

Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»

Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки

Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе

Поучавствуйте в захватывающем приключении – катании на оленьей упряжке.

19:00 Возвращение в Петрозаводск и подготовка к банкету.

До празднования Нового года осталось несколько часов, которые вы можете потратить на отдых или приготовления к торжеству.

22:00 Празднование Нового Года!

Приглашаем всех на праздничный ужин, где вас ожидают Дед Мороз со Снегурочкой, новогоднее шампанское и развлекательная программа с розыгрышем призов и конкурсами.

00:00 С Новым 2023 годом!

02:00 Завершение банкета. Отправление в отель.