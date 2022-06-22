Встречаем дорогих гостей в столице Карелии – г. Петрозаводск.
Возможные варианты прибытия:
Завтрак.
Индивидуальная экскурсия по столице Республики Карелия.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Для гурманов и ценителей карельской культуры программа в Музее-ресторане «ВКарелииЕсть»:
Во время посещения этого ресторана-музея Вы можете заказать блюда авторской карельской кухни «из-под ножа», с изысканной подачей, приготовленные только из натуральных продуктов озер и лесов Карелии.
Размещение в гостинице.
Завтрак (шведский стол).
Однодневный джип-тур по маршруту: курорт «Марциальные воды» – Гирвас – Пор-порог – водопад Кивач + обед-пикник на маршруте.
Продолжительность 8 часов.
Встреча у гостиницы.
Рассадка в джипы (по 2-3 человека + инструктор), знакомимся с инструкторами.
Выезд из города по трассе М18, в направлении п. Гирвас.
Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезеро, открывающихся с горы Сампо.
Эта возвышенность была так названа после съемок в этих местах 1959 году, одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала, где Сампо – чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
Посещаем первый Российский курорт – «Марциальные воды», основанный в 1719 году по указу Петра 1, на целебных источниках, вода из которых и сейчас используется посетителями санатория в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.
И у нас есть возможность попробовать воду из 3-х источников, а также купить сувениры карельских производителей.
На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине – одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции.
Когда уровень воды в системе озер, образующих водохранилище, поднимается до критического – здесь открывают шлюзы и сбрасывают воду.
Зрелище впечатляющее, но крайне редкое.
ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.
Здесь начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.
Клиенты садятся за руль.
Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.
Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.
Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.
Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера.
Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждают аппетит.
И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.
В завершение пикника – чай или кофе с пряниками.
Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
Посещение заповедника «Кивач».
Осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.
Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).
Это один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Посетим дендрарий и музей карельской природы.
Выезд в г. Петрозаводск.
Возвращение в отель.
Завтрак (шведский стол).
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию (вещи берем с собой).
Поездка в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска ) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Наземная экскурсия по горному парку в составе группы*.
На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
* Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой!
В свободное время (за доп.плату): водная прогулка на лодочках, экскурсия «Подземная Рускеала», посетить экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), веревочный городок «Кубик», тарзанка, пообедать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
* Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.
Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала – Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.
В поезде есть даже «Царское купе» и вагон-ресторан!
Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.
Если туристы хотят продлить свой отдых в Карелии, забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и размещения, руб.:
|Размер группы
|2-местный номер
|1-местный номер
|Доп. место
|при группе 4 человека
|34 700
|35 700
|32 600
|при группе 3 человека
|34 700
|35 700
|32 600
|при группе 2 человека
|41 900
|42 900
|39 800
По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.