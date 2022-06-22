Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию

Этот уникальный индивидуальный тур в Карелию разработан специально для небольших групп

5
3 отзыва
Этот уникальный индивидуальный тур в Карелию разработан специально для небольших групп.

Подарите себе и своим близким волшебную зимнюю сказку! Тур проводится с 1 мая по 30 сентября для группы от двух человек в любой день под запрос.
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Ближайшие даты:
01
июл

Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня
Сочная кухня
Нас ждет программа в музее-ресторане «ВКарелииЕсть» с мастер-классами и иммерсивным спектаклем в Пещере петроглифов
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города, младшего брата Санкт-Петербурга
Марциальные воды
Марциальные воды
Съездим на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера
На джипах по бездорожью
На джипах по бездорожью
Самостоятельно преодолеем участок бездорожья по лесной дороге вдоль русла Пионерного канала

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск

Встречаем дорогих гостей в столице Карелии – г. Петрозаводск.

Возможные варианты прибытия:

  • фирменный поезд № 18 (двухэтажный состав, только купе);
  • регулярным рейсом на самолете «Москва – Петрозаводск» (аэропорт в 20 км от города);
  • на своей машине.

Завтрак.

Индивидуальная экскурсия по столице Республики Карелия.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Для гурманов и ценителей карельской культуры программа в Музее-ресторане «ВКарелииЕсть»:

  • иммерсивный спектакль в Пещере петроглифов;
  • художественный мастер-класс на выбор («Дерево счастья» с карельскими минералами / карельская роспись по дереву / карельские петроглифы / живопись на карельском камне / поморские козули);
  • гастрономический мастер-класс на выбор (карельская выпечка / финская уха на сливках – Лохикейтто / (форель шеф-посола "Гравлакс").

Во время посещения этого ресторана-музея Вы можете заказать блюда авторской карельской кухни «из-под ножа», с изысканной подачей, приготовленные только из натуральных продуктов озер и лесов Карелии.

Размещение в гостинице.

Встреча, ПетрозаводскВстреча, ПетрозаводскВстреча, ПетрозаводскВстреча, Петрозаводск
2 день
Однодневный джип-тур: курорт «Марциальные воды» – Гирвас – Пор-порог – водопад Кивач

Завтрак (шведский стол).

Однодневный джип-тур по маршруту: курорт «Марциальные воды» – Гирвас – Пор-порог – водопад Кивач + обед-пикник на маршруте.

Продолжительность 8 часов.

Встреча у гостиницы.

Рассадка в джипы (по 2-3 человека + инструктор), знакомимся с инструкторами.

Выезд из города по трассе М18, в направлении п. Гирвас.

Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезеро, открывающихся с горы Сампо.

Эта возвышенность была так названа после съемок в этих местах 1959 году, одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала, где Сампо – чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.

Посещаем первый Российский курорт – «Марциальные воды», основанный в 1719 году по указу Петра 1, на целебных источниках, вода из которых и сейчас используется посетителями санатория в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.

И у нас есть возможность попробовать воду из 3-х источников, а также купить сувениры карельских производителей.

На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине – одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции.

Когда уровень воды в системе озер, образующих водохранилище, поднимается до критического – здесь открывают шлюзы и сбрасывают воду.

Зрелище впечатляющее, но крайне редкое.

ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.

Здесь начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Клиенты садятся за руль.

Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.

Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.

Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера. 

Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях

Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждают аппетит. 

И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб. 

В завершение пикника – чай или кофе с пряниками. 

Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

Посещение заповедника «Кивач».

Осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.

Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).

Это один из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Посетим дендрарий и музей карельской природы.

Выезд в г. Петрозаводск.

Возвращение в отель.

Однодневный джип-тур: курорт «Марциальные воды» – Гирвас – Пор-порог – водопад КивачОднодневный джип-тур: курорт «Марциальные воды» – Гирвас – Пор-порог – водопад КивачОднодневный джип-тур: курорт «Марциальные воды» – Гирвас – Пор-порог – водопад КивачОднодневный джип-тур: курорт «Марциальные воды» – Гирвас – Пор-порог – водопад Кивач
3 день
Рускеала, отъезд

Завтрак (шведский стол).

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию (вещи берем с собой).

Поездка в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска ) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Наземная экскурсия по горному парку в составе группы*. 

На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. 

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. 

Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление. 

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

* Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой!

В свободное время (за доп.плату):  водная прогулка на лодочках, экскурсия «Подземная Рускеала», посетить экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), веревочный городок «Кубик», тарзанка, пообедать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

* Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.

Заранее не бронируются.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала – Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.

В поезде есть даже «Царское купе» и вагон-ресторан!

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

  • 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
  • 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.

Если туристы хотят продлить свой отдых в Карелии, забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Рускеала, отъездРускеала, отъездРускеала, отъездРускеала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и размещения, руб.:

Размер группы2-местный номер1-местный номерДоп. место
при группе 4 человека34 70035 70032 600
при группе 3 человека34 70035 70032 600
при группе 2 человека41 90042 90039 800

По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле в г. Петрозаводске (2 суток)питание
  • Указанное в программе (3 завтрака, 1 обед-пикник)индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводскугастрономический мастер-классхудожественный мастер-класспещера Петроглифовиндивидуальная однодневная поездка на джипахиндивидуальная экскурсия в горный парк «Рускеала» (в самом горном парке экскурсия в составе группы
  • Индивидуально сопровождение гида на всем маршруте
  • Транспорт)индивидуальное транспортное обслуживаниеработа гида и сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратнопитание
  • Не включенное в стоимость тураж/д билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс» (Рускеала – Сортавала)доплата за инд. экскурсию в Рускеала
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!
С
15 июня 2022
Внимательное отношение к орг деталям, быстрая коммуникация в чате по всем вопросам. Четкий тайминг.

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