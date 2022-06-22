Во время посещения этого ресторана-музея Вы можете заказать блюда авторской карельской кухни «из-под ножа», с изысканной подачей, приготовленные только из натуральных продуктов озер и лесов Карелии.

Для гурманов и ценителей карельской культуры программа в Музее-ресторане «ВКарелииЕсть»:

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Встречаем дорогих гостей в столице Карелии – г. Петрозаводск.

Завтрак (шведский стол).

Однодневный джип-тур по маршруту: курорт «Марциальные воды» – Гирвас – Пор-порог – водопад Кивач + обед-пикник на маршруте.

Продолжительность 8 часов.

Встреча у гостиницы.

Рассадка в джипы (по 2-3 человека + инструктор), знакомимся с инструкторами.

Выезд из города по трассе М18, в направлении п. Гирвас.

Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезеро, открывающихся с горы Сампо.

Эта возвышенность была так названа после съемок в этих местах 1959 году, одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала, где Сампо – чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.

Посещаем первый Российский курорт – «Марциальные воды», основанный в 1719 году по указу Петра 1, на целебных источниках, вода из которых и сейчас используется посетителями санатория в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.

И у нас есть возможность попробовать воду из 3-х источников, а также купить сувениры карельских производителей.

На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине – одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции.

Когда уровень воды в системе озер, образующих водохранилище, поднимается до критического – здесь открывают шлюзы и сбрасывают воду.

Зрелище впечатляющее, но крайне редкое.

ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.

Здесь начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Клиенты садятся за руль.

Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.

Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.

Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера.

Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждают аппетит.

И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.

В завершение пикника – чай или кофе с пряниками.

Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

Посещение заповедника «Кивач».

Осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.

Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).

Это один из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Посетим дендрарий и музей карельской природы.

Выезд в г. Петрозаводск.

Возвращение в отель.