Согласно расписанию в календаре

В период новогодних каникул с 30 декабря по 8 января приглашаем в резиденцию зимнего деда – TALVIUKKO! В самом сердце загадочной Карелии, среди величественной природы и могучих таинственных лесов, где ветер прячется в спящих камнях, здесь в укромном местечке расположилась резиденция карельского зимнего деда!

Талвиукко любит снег и мороз, ездит на собачьей упряжке и радует детвору и взрослых. А дружная лесная компания веселится и выдумывает новые развлечения, забавы и игры на радость себе и всем окружающим!

Вас радушно встретят озорные помощники главного волшебника Карелии и покажут его резиденцию, где вас ждет встреча с Талвиукко живое участие в его чудесах ведь именно здесь, под одной крышей живут все четыре времени года!