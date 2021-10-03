В гости к карельскому Деду морозу

В период новогодних каникул с 30 декабря по 8 января приглашаем в резиденцию зимнего деда -...

В период новогодних каникул с 30 декабря по 8 января приглашаем в резиденцию зимнего деда – TALVIUKKO! В самом сердце загадочной Карелии, среди величественной природы и могучих таинственных лесов, где ветер прячется в спящих камнях, здесь в укромном местечке расположилась резиденция карельского зимнего деда!
В гости к карельскому Деду морозу
В гости к карельскому Деду морозу
В гости к карельскому Деду морозу
В гости к карельскому Деду морозу
В гости к карельскому Деду морозу
В гости к карельскому Деду морозу
В гости к карельскому Деду морозу
В период новогодних каникул с 30 декабря по 8 января приглашаем в резиденцию зимнего деда – TALVIUKKO! В самом сердце загадочной Карелии, среди величественной природы и могучих таинственных лесов, где ветер прячется в спящих камнях, здесь в укромном местечке расположилась резиденция карельского зимнего деда!
Талвиукко любит снег и мороз, ездит на собачьей упряжке и радует детвору и взрослых. А дружная лесная компания веселится и выдумывает новые развлечения, забавы и игры на радость себе и всем окружающим!
Вас радушно встретят озорные помощники главного волшебника Карелии и покажут его резиденцию, где вас ждет встреча с Талвиукко живое участие в его чудесах ведь именно здесь, под одной крышей живут все четыре времени года!

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Индивидуальная экскурсия
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Петрозаводска
  • Новогодний флешмоб
  • Интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство»
  • Осмотр экспозиции «Времена года – карельский календарь»
  • Катание на финских санях «potkuri»
Что не входит
  • Личные расходы
  • Развлечения на территории резиденции
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

Сааристо Т.
Сааристо Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🎩Индивидуальные☀️На целый день#Домбай

Еще несколько похожих предложений в Петрозаводске

В гости к карельскому Деду Морозу!
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-7 чел.
В гости к карельскому Деду Морозу!
Прикоснуться к национальной культуре края и познакомиться с любимцами Севера — хаски и оленями
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Весело и интересно провести время в сказочной стране карельского Деда Мороза
Большое путешествие по Карелии
10 950
за 1 чел.
Большое путешествие по Карелии
Приглашаем Вас на большое путешествие по сказочной Карелии
Путешествие к хаски и северным оленям
4.9
11
2 500
за 1 чел.
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
ежедневно в 12:00
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Индивидуальная экскурсия
5
5
9 000
за 1-18 чел.
Ладожские шхеры, или карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Индивидуальная экскурсия
5
3
4 000
за 1-6 чел.
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Погрузиться в быт олонецких карелов, оценить местную кухню и услышать легенды саамского озера
Путешествие в столицу карельского разгуляя
Индивидуальный тур
5
7
11ч
3 780
за 1 чел.
Путешествие в столицу карельского разгуляя
Мы совершим удивительное путешествие во времени в край рун и былин
По договоренности
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия
5
62
6ч 30м
5 000
за 1-6 чел.
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
Водопад Кивач, Марциальные Воды, места силы и душевные рассказы об истории края
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
7 950
за 1 чел.
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Предлагаем вам отправится в яркий и незабываемый зимний тур по Карелии
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Индивидуальная экскурсия
5
5
2ч 30м
1 900
за 1 чел.
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Ощутить красоту таежной природы и пообщаться с прекрасными животными
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
2 800
за 1-6 чел.
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Познакомиться с миром поверий и легенд края на территории таинственного геологического памятника
Душевная прогулка по Петрозаводску
Индивидуальная экскурсия
4.9
19
1 500
за 1-10 чел.
Душевная прогулка по Петрозаводску
Прочувствовать карельский колорит и познакомиться с главными символами северного города

Сааристо Т. проводит ещё 8 экскурсий

Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
4.7
23
2 200
за 1 чел.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
суббота в 11:00.
Весь Петрозаводск на индивидуальном транспорте
Индивидуальная экскурсия
5
12
2ч 30м
3 250
за 1-7 чел.
Весь Петрозаводск на индивидуальном транспорте
Добро пожаловать в столицу Карелии! История и современность, так удивительно сочетаются в облике...
По согласованию с гидом
Горный парк «Рускеала» и водопады
5
11
11ч
3 500
за 1 чел.
Горный парк «Рускеала» и водопады
С нами вы отправитесь в удивительное путешествие по парку Рускеала
Суббота 09:00
По Петрозаводску с индивидуальным гидом
Индивидуальная экскурсия
4.6
8
2ч 30м
1 700
за 1-4 чел.
По Петрозаводску с индивидуальным гидом
Вечерняя пешеходная экскурсия по Петрозаводску, позволит гостям и жителям города, прогуливаясь по...
По согласованию с гидом
Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи
15ч
7 200
за 1 чел.
Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи
Заонежье - земля "за Онегом", овеянная тайнами и легендами, бережно хранимыми потомками
По расписанию в календаре
Поездка в питомник хаски и северных оленей
Индивидуальная экскурсия
5
10
2 750
за 1 чел.
Поездка в питомник хаски и северных оленей
Приглашаем прикоснуться к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов
По договоренности с гидом
Кижи на метеоре и экскурсия на острове
4.8
20
4 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Кижи на метеоре и экскурсия на острове
Присоединяйтесь к нашему путешествию на остров Кижи
Ежедневно по расписанию до 03.10.2021г.
Большая экскурсия на Валаам
4.9
11
16ч
6 900
за 1 чел.
Большая экскурсия на Валаам
Валаам - удивительное место с особой атмосферой и чудесной природой
Суббота 08:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
🇷🇺