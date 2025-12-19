Мои заказы

Зимняя сказка в Карелии: Талвиукко, олени и шунгитовая комната (из Петрозаводска)

Побывать в гостях у карельского Деда Мороза
В этой поездке есть всё — радость от отдыха на природе, яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Добро пожаловать в вотчину карельского Деда Мороза Талвиукко! Вы окунётесь в сказочную зимнюю атмосферу.

Посетите резиденцию главного волшебника и самый большой питомник ездовых собак в России, покатаетесь на финских санях и согреетесь травяным чаем и настойками из карельских ягод.
Описание экскурсии

  • По дороге из Петрозаводска гид расскажет о нашем северном крае: зачем сюда пришли саамы, почему они создали петроглифы, кто такие карелы и вепсы, чем карельский язык отличается от финского и почему Пётр I основал Петрозаводск на берегу Онежского озера
  • На территории вотчины у вас будет свободное время. А гид подскажет, что посмотреть и чем интересна каждая программа
  • По желанию вы заглянете во дворец Лумикки и резиденцию Талвиукко, посетите питомник ездовых собак и ферму северных оленей, промчитесь с ветерком на собачьей упряжке и побываете на ферме домашних животных
  • Взрослые, если замёрзнут, смогут согреться карельским бальзамом и настойкой на местных ягодах
  • На обратном пути в Петрозаводск вы послушаете национальную музыку и отгадаете местные загадки
  • В самом городе заедете в «Центр шунгита». Сотрудники музея проведут мини-презентацию шунгита и расскажут о его свойствах. Вы посетите шунгитовую комнату и продегустируете иван-чай и/или настойку на карельских ягодах

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo, Toyota Camry, Hyundai Solaris или Toyota Highlander (6 мест). Есть детские бустер и кресло
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • программы вотчины — от 300 ₽
  • травяной чай с карельскими пирогами — 250 ₽
  • осмотр резиденции Талвиукко — 300 ₽
  • осмотр дворца Лумикки — 300 ₽
  • фотосессия с северными оленями — 600 ₽
  • катание на оленьей упряжке — 1500 ₽
  • катание на собачьей упряжке — 1500 ₽

Некоторые программы в вотчине доступны по предварительной заявке. Бронируйте их на официальном сайте резиденции.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего жительства в Петрозаводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 232 туристов
Я родилась в Петрозаводске, но выросла в Пряжинском национальном районе. По образованию — бакалавр международных отношений и референт-переводчик (ПетрГУ). Первая в Карелии сдала аккредитацию гида по республике сразу на двух
читать дальше

языках — русском и английском. В туризме с 2014 года, а с 2021 работаю как гид-водитель на своём авто — Volkswagen Polo. Люблю дорогу, историю, северный характер Карелии и делаю всё, чтобы каждая поездка запоминалась. Вместе со мной в команде работают три гида-водителя с большим стажем и собственным подходом. У каждого — свои авторские материалы, любимые маршруты и карельская музыка в пути. Мы не просто везём — сопровождаем с душой. Наши маршруты всегда безопасны, уютны, познавательны и проходят по самым живописным уголкам Карелии.

