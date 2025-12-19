читать дальше

языках — русском и английском. В туризме с 2014 года, а с 2021 работаю как гид-водитель на своём авто — Volkswagen Polo. Люблю дорогу, историю, северный характер Карелии и делаю всё, чтобы каждая поездка запоминалась. Вместе со мной в команде работают три гида-водителя с большим стажем и собственным подходом. У каждого — свои авторские материалы, любимые маршруты и карельская музыка в пути. Мы не просто везём — сопровождаем с душой. Наши маршруты всегда безопасны, уютны, познавательны и проходят по самым живописным уголкам Карелии.