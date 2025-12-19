В этой поездке есть всё — радость от отдыха на природе, яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Добро пожаловать в вотчину карельского Деда Мороза Талвиукко! Вы окунётесь в сказочную зимнюю атмосферу.
Посетите резиденцию главного волшебника и самый большой питомник ездовых собак в России, покатаетесь на финских санях и согреетесь травяным чаем и настойками из карельских ягод.
Описание экскурсии
- По дороге из Петрозаводска гид расскажет о нашем северном крае: зачем сюда пришли саамы, почему они создали петроглифы, кто такие карелы и вепсы, чем карельский язык отличается от финского и почему Пётр I основал Петрозаводск на берегу Онежского озера
- На территории вотчины у вас будет свободное время. А гид подскажет, что посмотреть и чем интересна каждая программа
- По желанию вы заглянете во дворец Лумикки и резиденцию Талвиукко, посетите питомник ездовых собак и ферму северных оленей, промчитесь с ветерком на собачьей упряжке и побываете на ферме домашних животных
- Взрослые, если замёрзнут, смогут согреться карельским бальзамом и настойкой на местных ягодах
- На обратном пути в Петрозаводск вы послушаете национальную музыку и отгадаете местные загадки
- В самом городе заедете в «Центр шунгита». Сотрудники музея проведут мини-презентацию шунгита и расскажут о его свойствах. Вы посетите шунгитовую комнату и продегустируете иван-чай и/или настойку на карельских ягодах
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo, Toyota Camry, Hyundai Solaris или Toyota Highlander (6 мест). Есть детские бустер и кресло
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
- программы вотчины — от 300 ₽
- травяной чай с карельскими пирогами — 250 ₽
- осмотр резиденции Талвиукко — 300 ₽
- осмотр дворца Лумикки — 300 ₽
- фотосессия с северными оленями — 600 ₽
- катание на оленьей упряжке — 1500 ₽
- катание на собачьей упряжке — 1500 ₽
Некоторые программы в вотчине доступны по предварительной заявке. Бронируйте их на официальном сайте резиденции.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего жительства в Петрозаводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 232 туристов
Я родилась в Петрозаводске, но выросла в Пряжинском национальном районе. По образованию — бакалавр международных отношений и референт-переводчик (ПетрГУ). Первая в Карелии сдала аккредитацию гида по республике сразу на двух
