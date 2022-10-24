Мои заказы

В гости к карельскому Деду Морозу

Погрузитесь в атмосферу северной сказки: хаски, олени и карельская культура в 30 км от Петрозаводска
В 30 км от Петрозаводска находится вотчина карельского Деда Мороза, где можно познакомиться с персонажами карельской культуры. Здесь вас ждут голубоглазые хаски, гордые олени и персонажи карельских легенд. Вы узнаете историю Талви Укко, прокатитесь на собачьей упряжке и насладитесь карельским чаепитием.

Это уникальная возможность окунуться в атмосферу северной сказки и провести время в окружении удивительной природы и добродушных животных
4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Свежий лесной воздух
  • 🐾 Общение с хаски и оленями
  • 🎅 Встреча с карельским Дедом Морозом
  • 🛷 Катание на собачьей упряжке
  • ☕ Чаепитие с карельской выпечкой
Ближайшие даты:
9
дек10
дек11
дек12
дек13
дек14
дек15
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Вотчина Талви Укко
  • Питомник хаски

Описание экскурсии

Карельский Дед Мороз и его друзья

Из Петрозаводска вы перенесетесь в волшебный мир детства, отправившись в уютную вотчину Талви Укко. Узнаете, откуда появился сказочный персонаж, чье имя означает «бог зимы», и познакомитесь с его помощниками. Гостей встречает колдунья Лоухи: она научит танцевать по-карельски, расскажет о народных играх и местных развлечениях. Прекрасная Лумикки, карельская Снегурочка, повелительница метели и вьюги, покажет лабораторию погоды и рабочее место Талви Укко. А сам волшебник с радостью поздравит лично!

Знакомство с северными любимцами и чаепитие по-карельски

Веселый МичиПочи познакомит вас с обитателями фермы: северными оленями и ездовыми собаками, маламутами и хаски. Вы услышите легенду о собаках, спасших Талви Укко, увидите его сани — нарту — и, конечно, сами прокатитесь в собачьей упряжке, а после познакомитесь с ездовыми породами. Вдоволь нагулявшись и накатавшись с горок, вы выпьете горячего чаю из целебных карельских трав с традиционными пирожками.

Организационные детали

  • Мы заберем вас у места вашего проживания в Петрозаводске и привезем обратно (транспортные расходы не включены в стоимость — по запросу)
  • При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код, дающий скидку 10% на общий чек в трех лучших ресторанах Петрозаводска с карельской кухней
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты и чаепитие с карельской выпечкой — 1350 руб. /чел.
  • Катание на санях с оленями и на собачьей упряжке — 2000 руб. /взрослый, 1500 руб. /детский

Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 2865 туристов
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, вместе с командой гидов провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Наши рассказы и беседы о малой родине совсем не похожи на привычную экскурсионную классику.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Н
Наталия
24 окт 2022
Все было просто супер. Все организационные проблемы взяла на себя Людмила. Очень интересный экскурсовод и отличный собеседник. Огромное ей спасибо.
И
Инна
9 янв 2022
На самом деле при заказе экскурсии полная стоимость не понятна. Оказывается по сути сама экскурсия - это услуги трансфера на место, а входные билеты выливаются не в одну тысячу рублей,
читать дальше

а в десятку. Полный расклад получаешь практически на месте… При заказе это не ясно. К самому сопровождающему вопросов особо нет, приехал, забрал в гостинице, помог купить билеты, отвез обратно. На самом деле знакомым посоветую просто поехать самостоятельно, смысла брать экскурсию нет.

Е
Евгения
10 ноя 2021
Все было просто замечательно!!!
А
Алеся
21 янв 2021
У нас экскурсию проводил Павел. Очень приятный гид. Все прошло хорошо, получили приятные эмоции) Ребёнок в восторге)
Елена
Елена
5 янв 2019
Большое спасибо, все отлично

