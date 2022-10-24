В 30 км от Петрозаводска находится вотчина карельского Деда Мороза, где можно познакомиться с персонажами карельской культуры. Здесь вас ждут голубоглазые хаски, гордые олени и персонажи карельских легенд. Вы узнаете историю Талви Укко, прокатитесь на собачьей упряжке и насладитесь карельским чаепитием. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу северной сказки и провести время в окружении удивительной природы и добродушных животных

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–2 человек или 2000 ₽ за человека, если вас больше

от 5000 ₽ за 1–2 человек или 2000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Карельский Дед Мороз и его друзья

Из Петрозаводска вы перенесетесь в волшебный мир детства, отправившись в уютную вотчину Талви Укко. Узнаете, откуда появился сказочный персонаж, чье имя означает «бог зимы», и познакомитесь с его помощниками. Гостей встречает колдунья Лоухи: она научит танцевать по-карельски, расскажет о народных играх и местных развлечениях. Прекрасная Лумикки, карельская Снегурочка, повелительница метели и вьюги, покажет лабораторию погоды и рабочее место Талви Укко. А сам волшебник с радостью поздравит лично!

Знакомство с северными любимцами и чаепитие по-карельски

Веселый МичиПочи познакомит вас с обитателями фермы: северными оленями и ездовыми собаками, маламутами и хаски. Вы услышите легенду о собаках, спасших Талви Укко, увидите его сани — нарту — и, конечно, сами прокатитесь в собачьей упряжке, а после познакомитесь с ездовыми породами. Вдоволь нагулявшись и накатавшись с горок, вы выпьете горячего чаю из целебных карельских трав с традиционными пирожками.

Организационные детали

Мы заберем вас у места вашего проживания в Петрозаводске и привезем обратно (транспортные расходы не включены в стоимость — по запросу)

При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код, дающий скидку 10% на общий чек в трех лучших ресторанах Петрозаводска с карельской кухней

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы