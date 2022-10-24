Погрузитесь в атмосферу северной сказки: хаски, олени и карельская культура в 30 км от Петрозаводска
В 30 км от Петрозаводска находится вотчина карельского Деда Мороза, где можно познакомиться с персонажами карельской культуры. Здесь вас ждут голубоглазые хаски, гордые олени и персонажи карельских легенд. Вы узнаете историю Талви Укко, прокатитесь на собачьей упряжке и насладитесь карельским чаепитием.
Это уникальная возможность окунуться в атмосферу северной сказки и провести время в окружении удивительной природы и добродушных животных
Из Петрозаводска вы перенесетесь в волшебный мир детства, отправившись в уютную вотчину Талви Укко. Узнаете, откуда появился сказочный персонаж, чье имя означает «бог зимы», и познакомитесь с его помощниками. Гостей встречает колдунья Лоухи: она научит танцевать по-карельски, расскажет о народных играх и местных развлечениях. Прекрасная Лумикки, карельская Снегурочка, повелительница метели и вьюги, покажет лабораторию погоды и рабочее место Талви Укко. А сам волшебник с радостью поздравит лично!
Знакомство с северными любимцами и чаепитие по-карельски
Веселый МичиПочи познакомит вас с обитателями фермы: северными оленями и ездовыми собаками, маламутами и хаски. Вы услышите легенду о собаках, спасших Талви Укко, увидите его сани — нарту — и, конечно, сами прокатитесь в собачьей упряжке, а после познакомитесь с ездовыми породами. Вдоволь нагулявшись и накатавшись с горок, вы выпьете горячего чаю из целебных карельских трав с традиционными пирожками.
Организационные детали
Мы заберем вас у места вашего проживания в Петрозаводске и привезем обратно (транспортные расходы не включены в стоимость — по запросу)
При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код, дающий скидку 10% на общий чек в трех лучших ресторанах Петрозаводска с карельской кухней
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билеты и чаепитие с карельской выпечкой — 1350 руб. /чел.
Катание на санях с оленями и на собачьей упряжке — 2000 руб. /взрослый, 1500 руб. /детский
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Людмила — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 2865 туристов
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, вместе с командой гидов провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Наши рассказы и беседы о малой родине совсем не похожи на привычную экскурсионную классику.
Н
Наталия
24 окт 2022
Все было просто супер. Все организационные проблемы взяла на себя Людмила. Очень интересный экскурсовод и отличный собеседник. Огромное ей спасибо.
И
Инна
9 янв 2022
На самом деле при заказе экскурсии полная стоимость не понятна. Оказывается по сути сама экскурсия - это услуги трансфера на место, а входные билеты выливаются не в одну тысячу рублей, читать дальше
а в десятку. Полный расклад получаешь практически на месте… При заказе это не ясно. К самому сопровождающему вопросов особо нет, приехал, забрал в гостинице, помог купить билеты, отвез обратно. На самом деле знакомым посоветую просто поехать самостоятельно, смысла брать экскурсию нет.
Е
Евгения
10 ноя 2021
Все было просто замечательно!!!
А
Алеся
21 янв 2021
У нас экскурсию проводил Павел. Очень приятный гид. Все прошло хорошо, получили приятные эмоции) Ребёнок в восторге)