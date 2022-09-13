В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение

Откройте для себя Карелию с новой стороны. Природа и удивительные места не оставят вас равнодушными

4.7
3 отзыва
Откройте для себя Карелию с новой стороны. Природа и удивительные места не оставят вас равнодушными.
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает 🤩

Экскурсии на выбор
Экскурсии на выбор
При желании мы съездим на судне на воздушной подушке на остров Кижи или побываем в питомнике ездовых собак
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Центр шунгита
Центр шунгита
Посетим комнату релаксации, наполненную жизненной силой удивительного камня – шунгита
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Карелию

Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00ч.

2 день

Петрозаводск, центр шунгита и милые хаски (за доп. плату)

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

09:00 Встреча с гидом у гостинцы.

Обзорная экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Экскурсия за доп. плату по желанию в питомник Хаски.

12:00 Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Возвращение в гостиницу.

Петрозаводск, центр шунгита и милые хаски (за доп. плату)Петрозаводск, центр шунгита и милые хаски (за доп. плату)Петрозаводск, центр шунгита и милые хаски (за доп. плату)Петрозаводск, центр шунгита и милые хаски (за доп. плату)
3 день

Свободный день или о. Кижи (за доп. плату)

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Сегодня можно посвятить день самостоятельному изучению городу или съездить на экскурсию за доп. плату.

За доп. плату экскурсии по сезону:

1. Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье (до февраля в зависимости от ледовой обстановки).

07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие до о. Кижи, посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.

Продолжительность программы до 15 часов.

В программе: Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа или д. Оятивщины (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту).

Трансфер до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10»).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.).

2. Программа "Путешествие на о. Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска (с февраля по апрель в зависимости от ледовой обстановки).

10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Возвращение в Петрозаводск.

Свободный день или о. Кижи (за доп. плату)Свободный день или о. Кижи (за доп. плату)Свободный день или о. Кижи (за доп. плату)Свободный день или о. Кижи (за доп. плату)
4 день

Рускеальский горный парк

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд в горный парк Рускеала.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски (вход на водопад оплачивается самостоятельно).

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».

Экскурсия в горный парк Рускеала "Мраморный каньон", продолжительность 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Возвращение в гостиницу.

Рускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный парк
5 день

Водопад Кивач и Марциальные воды

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00 ч.

Отправление домой!

До новых встреч!

Водопад Кивач и Марциальные водыВодопад Кивач и Марциальные водыВодопад Кивач и Марциальные водыВодопад Кивач и Марциальные водыВодопад Кивач и Марциальные воды

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице "Карелия" & SPA.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеОтель "Карелия" & SPA
Двухместное размещение30 500
Одноместное размещение37 500
Дополнительное место25 000

Варианты проживания

Отель 4* «Карелия» SPA

4 ночи

Расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.

Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.

Отель 4* «Карелия» SPAОтель 4* «Карелия» SPAОтель 4* «Карелия» SPAОтель 4* «Карелия» SPAОтель 4* «Карелия» SPAОтель 4* «Карелия» SPAОтель 4* «Карелия» SPAОтель 4* «Карелия» SPAОтель 4* «Карелия» SPAОтель 4* «Карелия» SPA

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице 4*
  • Питание по программе (5 завтраков)
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Посещение музея природы заповедника Кивач
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк –"Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч. 15 мин
  • Экскурсия "Курорт Марциальные воды"
  • Входные билеты
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в питомник Хаски (бронируется и оплачивается вместе с туром): взрослые – 5 800 руб. /чел. дети до 12 лет – 4 100 руб. /чел.
  • Взрослые – 5 800 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 4 100 руб. /чел.
  • Экскурсия на о. Кижи (бронируется и оплачивается вместе с туром):взрослый – 5 600 руб. /чел. школьники – 5 300 руб. /чел.
  • Взрослый – 5 600 руб. /чел.
  • Школьники – 5 300 руб. /чел.
  • Входная плата на водопад Ахвенкоски (оплачивается на месте) – 300 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документ, удостоверяющий личность, для туристов, путешествующих с детьми обязательно свидетельство о рождении детей
  • ПОЛИС обязательного медицинского страхования
  • Теплую не продуваемую и не промокаемую одежду.
  • Погода в Карелии переменчива. Отправляясь в путешествие, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер
  • Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной.
  • Не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черепаха». Обращайтесь в службу поддержки.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
13 сен 2022
Все понравилось, будем в дальнейшем выбирать услуги данной компании.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Екатерина!

Елена, добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
А
3 сен 2022
Досточно быстро отвечают на поставленные вопросы. Везде помогают и предлагают хорошие туры.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Арина!
Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за приятный отзыв. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)
С
16 авг 2022
Организация тура прекрасная.

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