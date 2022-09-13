Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00ч.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
09:00 Встреча с гидом у гостинцы.
Обзорная экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Экскурсия за доп. плату по желанию в питомник Хаски.
12:00 Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.
Почувствуете дух крайнего Севера!
Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Сегодня можно посвятить день самостоятельному изучению городу или съездить на экскурсию за доп. плату.
За доп. плату экскурсии по сезону:
1. Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье (до февраля в зависимости от ледовой обстановки).
07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.
Вы совершите увлекательное путешествие до о. Кижи, посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.
Продолжительность программы до 15 часов.
В программе: Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа или д. Оятивщины (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту).
Трансфер до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10»).
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.).
2. Программа "Путешествие на о. Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска (с февраля по апрель в зависимости от ледовой обстановки).
10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд в горный парк Рускеала.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски (вход на водопад оплачивается самостоятельно).
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Экскурсия в горный парк Рускеала "Мраморный каньон", продолжительность 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00 ч.
Отправление домой!
До новых встреч!
Тур предусматривает проживание в гостинице "Карелия" & SPA.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Отель "Карелия" & SPA
|Двухместное размещение
|30 500
|Одноместное размещение
|37 500
|Дополнительное место
|25 000
Расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.
Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черепаха». Обращайтесь в службу поддержки.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.