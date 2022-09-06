Весенние хиты Карелии

В этом туре выходного дня вы увидите очаровательную весеннюю Карелию

5
3 отзыва
В этом туре выходного дня вы увидите очаровательную весеннюю Карелию.

Вы прогуляетесь по городу Сортавала, на ретро-поезде отправитесь в горный парк Рускеала, увидите древний вулкан Гирвас. Интересные выходные начинаются!
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Весенние хиты Карелии
Ближайшие даты:
3
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Что вас ожидает 🤩

Первый российский курорт
Первый российский курорт
Посетим «Марциальные Воды» и попробуем целебную воду из источников
Старейший в России заповедник
Старейший в России заповедник
Увидим известный Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы
Горный парк
Горный парк
Погуляем по парку Рускеала и полюбуемся величественным Мраморным каньоном

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»

08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва/из г. Санкт-Петербурга)

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала на перроне. Табличка «Хиты Карелии»

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала.

Осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми, поднимаемся на смотровую площадку на горе Кухавуори (по погодным условиям).

Посещение музея «Северного Приладожья».

Посещение музея частной коллекции «Кронида Гоголева».

Обед в кафе города.

Посещение музея живой истории викингов «Бастион».

Реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера.

Попав сюда, вы оторветесь от реальности.

Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница.

Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.

Возвращение в г. Сортавала.

Размещение в гостинице туркласса, номера с удобствами.

Питание: завтрак, обед.

Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»
2 день

Горный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров.

Переезд в горный парк Рускеала на ретро-поезде.

Экскурсия в горном парке Рускеала.

Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон.

Памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в. в. подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.

По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок.

Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора.

Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.

Свободное время.

Переезд в г. Петрозаводск (260 км).

По пути остановка на водопадах «Ахинкоски», где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Обед в кафе, в пути.

По прибытию в г. Петрозаводск, размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.

Питание: завтрак, обед.

Горный парк Рускеала, водопады АхвенкоскиГорный парк Рускеала, водопады АхвенкоскиГорный парк Рускеала, водопады АхвенкоскиГорный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски
3 день

Петрозаводск, водопад Кивач, отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт.

Петрозаводск, водопад Кивач, отъездПетрозаводск, водопад Кивач, отъездПетрозаводск, водопад Кивач, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от времени проведения и размещения на 1 человека, руб:

Гостиница/номерОтель туркласса (г. Сортавала)
+ «Северная» 4*/«Карелия» 4* (Петрозаводск)		 Отель туркласса
(г. Сортавала)
+ «Фрегат» 4* (Петрозаводск)
Двухместный номер40 800 41 550
Одноместный номер43 350 44 700
Доп. место39 200 39 300

Скидка детям до 12 лет – 500 рублей.

Варианты проживания

Отель «Фрегат»

1 ночь

Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

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Отель "Карелия" и SPA"

1 ночь

Отель «Карелия и SPA»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.

Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.

На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.

В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.

Отель "Карелия" и SPA"Отель "Карелия" и SPA"Отель "Карелия" и SPA"Отель "Карелия" и SPA"Отель "Карелия" и SPA"Отель "Карелия" и SPA"

Гостиница «Северная» 4*

1 ночь

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*

Отель туркласса в г. Сортавала

1 ночь

Размещение в гостинице туркласса, номера с удобствами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Работа гида
  • Входные билеты
  • Проезд на ретро-поезде
  • Проживание в выбранных гостиницах
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно из г. Петрозаводска
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь – кроссовки или ботинки;
  • непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • дождевик;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • брюки спортивные;
  • головной убор;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
  • личная аптечка;
  • фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?

08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва/из г. Санкт-Петербург).

Встреча с гидом на ж/д вокзале, со стороны перрона.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
6 сен 2022
Всё было огранизовано замечательно. Я был один, но меня буквально "вели" - что куда, как. Если есть вопросы - всегда на связи, всегда помогут и объяснят.
Девушки гиды, организатор, водители - все вежливы и дружелюбны.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
В
3 сен 2022
Всё хорошо организовано, любые вопросы/пробелмы - всегда помогают, стараются что-то подобрать.
П
29 авг 2022
Отличная программа, практически все, что давно хотел увидеть, увидел. За исключением Валаама, на который не попали из-за штормов на Ладожском озере. И вышла небольшая неувязочка с тем, что гида не проинформировали или она не записала время моего прибытия. Но это не повлияло на отдых. Тем более гид Вера Ивановна - супер! Всем желаю таких гидов!)

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