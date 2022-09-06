2 день

Горный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров.

Переезд в горный парк Рускеала на ретро-поезде.

Экскурсия в горном парке Рускеала.

Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон.

Памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в. в. подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.

По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок.

Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора.

Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.

Свободное время.

Переезд в г. Петрозаводск (260 км).

По пути остановка на водопадах «Ахинкоски», где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Обед в кафе, в пути.

По прибытию в г. Петрозаводск, размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.

Питание: завтрак, обед.