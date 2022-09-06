08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва/из г. Санкт-Петербурга)
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала на перроне. Табличка «Хиты Карелии»
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала.
Осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми, поднимаемся на смотровую площадку на горе Кухавуори (по погодным условиям).
Посещение музея «Северного Приладожья».
Посещение музея частной коллекции «Кронида Гоголева».
Обед в кафе города.
Посещение музея живой истории викингов «Бастион».
Реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера.
Попав сюда, вы оторветесь от реальности.
Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница.
Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.
Возвращение в г. Сортавала.
Размещение в гостинице туркласса, номера с удобствами.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров.
Переезд в горный парк Рускеала на ретро-поезде.
Экскурсия в горном парке Рускеала.
Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон.
Памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в. в. подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.
Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.
По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок.
Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора.
Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.
Свободное время.
Переезд в г. Петрозаводск (260 км).
По пути остановка на водопадах «Ахинкоски», где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Обед в кафе, в пути.
По прибытию в г. Петрозаводск, размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе, в пути.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.
Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от времени проведения и размещения на 1 человека, руб:
|Гостиница/номер
|Отель туркласса (г. Сортавала)
+ «Северная» 4*/«Карелия» 4* (Петрозаводск)
| Отель туркласса
(г. Сортавала)
+ «Фрегат» 4* (Петрозаводск)
|Двухместный номер
|40 800
|41 550
|Одноместный номер
|43 350
|44 700
|Доп. место
|39 200
|39 300
Скидка детям до 12 лет – 500 рублей.
Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Отель «Карелия и SPA»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.
Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.
На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.
В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Размещение в гостинице туркласса, номера с удобствами.
08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва/из г. Санкт-Петербург).
Встреча с гидом на ж/д вокзале, со стороны перрона.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.