Весенние Краски Севера

Тур выходного дня - это отличная возможность весело провести выходные в Карелии

5
3 отзыва
Тур выходного дня – это отличная возможность весело провести выходные в Карелии.

В этой поездке вы попробуете киндасовский чай на карельских травах, побываете на первом российском курорте «Марциальные Воды» и увидите знаменитый водопад Кивач. Короткое весеннее приключение будет невероятно насыщенным и запоминающимся!
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Весенние Краски Севера
Ближайшие даты:
3
мар
10
мар
17
мар
24
мар
31
мар
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Что вас ожидает 🤩

Карельская выпечка
Карельская выпечка
Попробуем вкусные пирожки и чай на местных травах
Кижи, квадроциклы или хаски
Кижи, квадроциклы или хаски
Выберем дополнительную экскурсию в первый день и весело проведем время
Целебная вода
Целебная вода
Посетим курорт и попробуем воду из источников, которые появились во времена Петра I

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, дополнительные экскурсии

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале, табличка «Краски Севера».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Дополнительно (за доп. плату):

  • Хаски треккинг – прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору (если будет еще много снега – катание на собачьих упряжках);
  • Катание на квадроциклах за городом (если будет еще много снега – катание на снегоходах);
  • Экскурсия на о. Кижи (по погодным условиям).

Бронирование дополнительной экскурсии при оформление тура.

С 15:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.

Питание: завтрак.

Экскурсия по Петрозаводску, дополнительные экскурсииЭкскурсия по Петрозаводску, дополнительные экскурсииЭкскурсия по Петрозаводску, дополнительные экскурсииЭкскурсия по Петрозаводску, дополнительные экскурсииЭкскурсия по Петрозаводску, дополнительные экскурсииЭкскурсия по Петрозаводску, дополнительные экскурсииЭкскурсия по Петрозаводску, дополнительные экскурсииЭкскурсия по Петрозаводску, дополнительные экскурсии
2 день

Этно-поездка в карельскую деревню

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах.

Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Питание: завтрак, чаепитие.

Этно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревню
3 день

Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал и аэропорт.

Окончание программы.

Питание: завтрак, обед.

Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

Гостиница«Северная» 4*/ «Карелия Спа» 4*«Фрегат» 4*
2-местный с удобствами 22 600 23 850
1-местный с удобствами 26 200 26 300
Доп. место 22 200 22 100

Скидка детям до 12 лет – 500 рублей.

Варианты проживания

Отель «Фрегат»

2 ночи

Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

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Отель «Карелия SPA»

2 ночи

Отель «Карелия SPA»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.

Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.

На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.

В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.

Отель «Карелия SPA»Отель «Карелия SPA»Отель «Карелия SPA»Отель «Карелия SPA»Отель «Карелия SPA»Отель «Карелия SPA»

Гостиница «Северная»

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты на объекты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные экскурсии в первый день
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь – кроссовки или кеды;
  • непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • дождевик;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • брюки спортивные;
  • легкий головной убор;
  • купальный костюм;
  • солнцезащитные очки;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
  • репеленты и средства от укусов комаров и клещей;
  • личная аптечка;
  • фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
6 сен 2022
Всё было огранизовано замечательно. Я был один, но меня буквально "вели" - что куда, как. Если есть вопросы - всегда на связи, всегда помогут и объяснят.
Девушки гиды, организатор, водители - все вежливы и дружелюбны.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
В
3 сен 2022
Всё хорошо организовано, любые вопросы/пробелмы - всегда помогают, стараются что-то подобрать.
П
29 авг 2022
Отличная программа, практически все, что давно хотел увидеть, увидел. За исключением Валаама, на который не попали из-за штормов на Ладожском озере. И вышла небольшая неувязочка с тем, что гида не проинформировали или она не записала время моего прибытия. Но это не повлияло на отдых. Тем более гид Вера Ивановна - супер! Всем желаю таких гидов!)

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