1 день

Экскурсия по Петрозаводску, дополнительные экскурсии

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале, табличка «Краски Севера».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Дополнительно (за доп. плату):

Хаски треккинг – прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору (если будет еще много снега – катание на собачьих упряжках);

– прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору (если будет еще много снега – катание на собачьих упряжках); Катание на квадроциклах за городом (если будет еще много снега – катание на снегоходах);

за городом (если будет еще много снега – катание на снегоходах); Экскурсия на о. Кижи (по погодным условиям).

Бронирование дополнительной экскурсии при оформление тура.

С 15:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.

Питание: завтрак.