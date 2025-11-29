Вас ждет увлекательная экскурсия по атмосферному Петрозаводску в приятной компании.
Вы посетите набережную, увидите памятник Петру I, бывшую Соборную площадь, памятник пушке и барельефы, а также услышите интересные факты о городе.
Вы посетите набережную, увидите памятник Петру I, бывшую Соборную площадь, памятник пушке и барельефы, а также услышите интересные факты о городе.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Расскажу вам, почему это место трижды уникальное на планете;
- Узнаете историю древних людей;
- Рассмотрите арт-объекты на набережной;
- Узнаете историю памятника Петру I;
- Посетите бывшую Соборную площадь города;
- Увидите пушку времен Александра II;
- Рассмотрите красивейшие барельефы;
- Узнаете о временах Екатерины II и историю финской оккупации города;
- Вспомним какие интереснейшие фильмы снимались в Карелии и Петрозаводске.
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная
- Арт-объекты
- Памятник Петру I
- Бывшая Соборная площадь
- Памятник пушке
- Барельефы
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Управление записи актов гражданского состояния, отдел ЗАГС
Завершение: Пл. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВсё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Петрозаводску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Петрозаводску и Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 800 ₽ за человека