Вся Карелия и мистическая Воттоваара

Карелия это сосредоточение мест силы и сплетение разнообразных верований

5
3 отзыва
Карелия это сосредоточение мест силы и сплетение разнообразных верований. Порой чтобы решить для себя сложные вопросы нужно особое место. Этот тур поможет испытать новые чувства и разобраться в волнующих эмоциях. Благодать Александра-Свирского монастыря очищает мысли и успокаивает душу.

А мистическая Воттоваара одним своим видом заставляет ощутить всей кожей присутствие потусторонних сил. Говорят энергетика этих мест заряжает путешественников как батарейку. Путешествие, в котором можно наполниться.
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Ближайшие даты:
23
сен

Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
При желании окунёмся в дух исторического путешествия и отправимся в Сортавалу на настоящем паровозе со старинными интерьерами
Мистика горы Воттоваара
Мистика горы Воттоваара
При желании вы сможете посетить загадочную гору Воттоваара и узнать её историю
Александро-Свирский монастырь
Александро-Свирский монастырь
Полюбуемся одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России, которому уже почти 500 лет
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
В самой веселой деревне Карелии нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

07:00 – 07:25 Отправление автобуса.

09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.

10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.

Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию

12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

13:30 Обед.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.

15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.

Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца.

18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.

А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.

И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой водичке!

21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.

Стоимость ужина не входит в стоимость тура.

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск
2 день

Экспедиция к мистической горе Воттоваара (по желанию за доп. плату)

Воттоваара — загадочное место, которое не входит в стандартные туристические маршруты.

Гора хранит в себе множество тайн — это многочисленные «сейды», деревья причудливой формы, каменный бассейн, «мертвая» тишина и особенная таинственная атмосфера.

Гору Воттоваара в Карелии суеверные люди считают местом средоточия злых сил и мостом в иной мир: здесь растут уродливые деревья, почти отсутствует фауна, озера мертвы.

Одно название ее в народе чего стоит:"Смерть-гора".

Программа экскурсии:

09:00 Отправление из Петрозаводска в поселок Гимолы (общий путь – около 220 километров).

13:00 Прибытие в деревню Гимолы.

13:30 Отправление на УАЗ "Буханка" к горе Воттоваара. 20 километров по дороге через болота и грязи;

14:30 Прибытие к подножию горы. Начало пешеходного треккинга с гидом.

На горе у Вас будет около 4-х часов, в зависимости от Ваших сил.

Вы подниметесь к вершине, изучите местные изогнутые деревья, увидите древние лабиринты и алтари, услышите рассказы гида о Гиперборее и НЛО, частенько залетающих на Воттоваару;

19:30 Посадка в УАЗ "Буханка" и отправление в Гимолы.

20:00 Ужин по-домашнему в летний период (за доп. плату. 500 руб. /чел. заказывать необходимо на месте перед отправлением на гору).

20:30 Отправление в Петрозаводск.

00:00 Прибытие в Петрозаводск.

Внимание! С собой необходимо иметь термос с чаем и бутерброды. Обувь и одежда для трекинга. Накидки от дождя. Запасные носки.

Экспедиция к мистической горе Воттоваара (по желанию за доп. плату)Экспедиция к мистической горе Воттоваара (по желанию за доп. плату)Экспедиция к мистической горе Воттоваара (по желанию за доп. плату)Экспедиция к мистической горе Воттоваара (по желанию за доп. плату)
3 день

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

08:00 Завтрак в отеле.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.

12:30 Обед в кафе.

14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.

У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).

15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.

К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.

У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.

Какие еще есть развлечения:

  • «Подземная Рускеала» – новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом;
  • тайные тропы земли Калевала – это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса;
  • водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь;
  • троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год;
  • а еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.

Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура.
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.

Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.

В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.

18:00 Выезд автобуса из горного парка.

Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.

Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.

19:00 Встреча у вокзала в Сортавале туристов с ретропоезда. Отправление в Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи. Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн109501465010350
Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика119501538011350
Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос139501838013350
Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн194502975018850

Варианты проживания

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

2 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)

2 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Завтраки в отеле (кроме категории “Стандарт”)
  • Посещение Александро-Свирского монастыря, Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода,фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Входные билеты в Олонецкий музей
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Экспедиция на гору Воттоваара: Взрослые - 6 500 руб. /чел. Школьники - 6 500 руб. /чел. Индивидуальное обслуживание: (только ваша компания) ежедневно и под запросГруппа 1-2 человека – 28 000 руб. Группа 3-4 человека – 31 000 руб. Группа от 5 человек – 7 500 руб. /чел.
  • Взрослые - 6 500 руб. /чел.
  • Школьники - 6 500 руб. /чел.
  • Индивидуальное обслуживание: (только ваша компания) ежедневно и под запросГруппа 1-2 человека – 28 000 руб. Группа 3-4 человека – 31 000 руб. Группа от 5 человек – 7 500 руб. /чел.
  • Группа 1-2 человека – 28 000 руб.
  • Группа 3-4 человека – 31 000 руб.
  • Группа от 5 человек – 7 500 руб. /чел.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350 – 450 р.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет – 300 руб. /чел. Дети до 7 лет – бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры – 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7900
Школьники600
Студенты450
60+450
ВОВ, инвалиды 1 группы 900

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия к мистической горе Воттоваара: трансфер забирает туристов от отеля;
  • если из Рускеала Вы решили отправиться на ретропоезде, то совершаете эту поездку самостоятельно, а в 19.00 Вас встретит туристический автобус на вокзале г. Сортавала.
    В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
    Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.

В последний день тура:

19:00 Выезд в г. Санкт Петербург

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.

Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
ул. Гагарина д. 1
23 сен
27 сен
30 сен
4 окт
от 20 900 за 1 человека
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 8:30
23 сен
24 сен
26 сен
28 сен
9 845 за 1 человека
Загадочная гора Воттоваара
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Загадочная гора Воттоваара
Совершить небольшой треккинг на вершину, подивиться необычным ландшафтам и раскрыть тайны горы
в городе Петрозаводск
24 сен
27 сен
1 окт
4 окт
11 700 за 1 человека
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
2 дня
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Река Шуя - самая популярная река Карелии вблизи Петрозаводска
пл. Гагарина, 2a
24 сен
9 500 за 1 человека
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
5
3 отзыва
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 6 600 за всё до 3 чел.
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