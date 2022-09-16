07:00 – 07:25 Отправление автобуса.
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.
Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
13:30 Обед.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».
Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.
А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.
И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой водичке!
21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.
Стоимость ужина не входит в стоимость тура.
Воттоваара — загадочное место, которое не входит в стандартные туристические маршруты.
Гора хранит в себе множество тайн — это многочисленные «сейды», деревья причудливой формы, каменный бассейн, «мертвая» тишина и особенная таинственная атмосфера.
Гору Воттоваара в Карелии суеверные люди считают местом средоточия злых сил и мостом в иной мир: здесь растут уродливые деревья, почти отсутствует фауна, озера мертвы.
Одно название ее в народе чего стоит:"Смерть-гора".
Программа экскурсии:
09:00 Отправление из Петрозаводска в поселок Гимолы (общий путь – около 220 километров).
13:00 Прибытие в деревню Гимолы.
13:30 Отправление на УАЗ "Буханка" к горе Воттоваара. 20 километров по дороге через болота и грязи;
14:30 Прибытие к подножию горы. Начало пешеходного треккинга с гидом.
На горе у Вас будет около 4-х часов, в зависимости от Ваших сил.
Вы подниметесь к вершине, изучите местные изогнутые деревья, увидите древние лабиринты и алтари, услышите рассказы гида о Гиперборее и НЛО, частенько залетающих на Воттоваару;
19:30 Посадка в УАЗ "Буханка" и отправление в Гимолы.
20:00 Ужин по-домашнему в летний период (за доп. плату. 500 руб. /чел. заказывать необходимо на месте перед отправлением на гору).
20:30 Отправление в Петрозаводск.
00:00 Прибытие в Петрозаводск.
Внимание! С собой необходимо иметь термос с чаем и бутерброды. Обувь и одежда для трекинга. Накидки от дождя. Запасные носки.
08:00 Завтрак в отеле.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 Обед в кафе.
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.
У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.
Какие еще есть развлечения:
Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура.
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
19:00 Встреча у вокзала в Сортавале туристов с ретропоезда. Отправление в Санкт-Петербург.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи. Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
|10950
|14650
|10350
|Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|11950
|15380
|11350
|Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
|13950
|18380
|13350
|Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн
|19450
|29750
|18850
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|900
|Школьники
|600
|Студенты
|450
|60+
|450
|ВОВ, инвалиды 1 группы
|900
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
В первый день тура:
06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
19:00 Выезд в г. Санкт Петербург
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!