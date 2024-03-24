Деревня Киндасово – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Деревня Киндасово» в Петрозаводске, цены от 24 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
35 400 за человека
Февральские каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Февральские каникулы в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
23 фев в 10:00
от 24 400 за человека
Масленица по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Масленица по-карельски
Начало: Г. Петрозаводск
14 мар в 10:00
от 24 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Масленица по-карельски
    Спасибо, поездка получилась очень насыщенная, всё получилось очень хорошо. Татьяна Николаевна оказалось очень опытным гидом, которая всегда рассказывала много интересного
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    и с пониманием относилась к желанию гостей рассмотреть что-то подольше. Но к сожалению самих масленичных гуляний (катание на горке, игр) не было. Вероятно из-за погоды (активно тает снег).

  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Масленица по-карельски
    Очень интересная и насыщенная программа, посетили много мест.
    Очень интересная и насыщенная программа, посетили много местОчень интересная и насыщенная программа, посетили много местОчень интересная и насыщенная программа, посетили много местОчень интересная и насыщенная программа, посетили много местОчень интересная и насыщенная программа, посетили много мест
  • Е
    Елена
    8 августа 2023
    Летние хиты Карелии
    Недавно вернулись из прекрасного пятидневного тура «Летние хиты Карелии», путешествие очень понравилось, природа покорила своей красотой и придавала силы посетить
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    все места, так как тур был очень насыщенный. Каждый день был по-своему интересен. Три первых дня с нас сопровождала прекрасный гид Ирина, которая очень интересно рассказывала об исторических событиях, о природе и животном мире Карелии, а также помогала решать организационные вопросы, спасибо большое! Экскурсионная программа была подобрана грамотно, удалось посмотреть много мест, это и Свято- Троицкий Александро - Свирский монастырь, музей карелов - ливвиков в городе Олонец, где мы узнали от позитивного экскурсовода интересную информацию о жизни карелов, знакомство весельчаками из деревни Киндасово, поразили своей красотой вулкан Гирвас и водопад Кивач, приятное знакомство с хаски, оленями в питомнике и оленьей ферме, побывали в гостях у карельской Снегурочки Лумикки, увидели гранд-макет Карелия и отведали вкусный обед в туристическом комплексе «Чална», а также прогулялись по красивой набережной Петрозаводска, завораживающие виды водопадов Ахвексони и великолепие горного парка «Рускеала» с его Мраморным каньоном оставили прекрасные воспоминания (только мало времени было в горном парке). Как бальзам на душу была замечательная поездка на о. Валаам, природа, мраморная Знаменская часовня, Свято-Преображенский собор, мини концерт певчих Валаамского монастыря, поездка на теплоходе на другую часть острова (завораживающие виды), вкусный обед в трапезной монастыря и очень интересная и познавательная экскурсия в сопровождении гида Светланы, оставили приятное впечатление от этой поездки. И вишенкой на торте была прогулка на катере по Ладожским шхерам, это ооочень красиво, немного адреналина, чудесные места.

    Недавно вернулись из прекрасного пятидневного тура «Летние хиты Карелии», путешествие очень понравилось, природа покорила своей красотойНедавно вернулись из прекрасного пятидневного тура «Летние хиты Карелии», путешествие очень понравилось, природа покорила своей красотойНедавно вернулись из прекрасного пятидневного тура «Летние хиты Карелии», путешествие очень понравилось, природа покорила своей красотойНедавно вернулись из прекрасного пятидневного тура «Летние хиты Карелии», путешествие очень понравилось, природа покорила своей красотойНедавно вернулись из прекрасного пятидневного тура «Летние хиты Карелии», путешествие очень понравилось, природа покорила своей красотой
  • Т
    Татьяна
    26 июля 2023
    Летние хиты Карелии
    Ездили в тур с 30 июня по 4 июля. В Карелии были впервые, очарованы ее природой. Понравилось всё: и веселая
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    деревня Киндасово, и водопады Ахвенкоски, и горный парк Рускеала. Жаль, что время ограничено при организованной экскурсии. Так в Рускеале очень хотелось посетить подземное озеро. К сожалению, из-за непогоды на Ладоге была отменена поездка на Валаам. По рекомендации гида мы посетили в г. Сортавала исторический парк Бастион, остались довольны. Понравилась и экскурсия на Ладожские шхеры, там очень красиво!

    Ездили в тур с 30 июня по 4 июля. В Карелии были впервые, очарованы ее природойЕздили в тур с 30 июня по 4 июля. В Карелии были впервые, очарованы ее природойЕздили в тур с 30 июня по 4 июля. В Карелии были впервые, очарованы ее природойЕздили в тур с 30 июня по 4 июля. В Карелии были впервые, очарованы ее природойЕздили в тур с 30 июня по 4 июля. В Карелии были впервые, очарованы ее природойЕздили в тур с 30 июня по 4 июля. В Карелии были впервые, очарованы ее природойЕздили в тур с 30 июня по 4 июля. В Карелии были впервые, очарованы ее природой
  • М
    Мельничук
    30 июня 2023
    Гран-тур Вся Карелия и Валаам
    Организация на отлично.
    Организация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отлично
  • А
    Артем
    26 июня 2023
    ТОП-7 по Карелии
    Все гиды - большие профессионалы. Было очень интересно, и увлекательно! Отдельно хотелось отметить шикарный выбор отеля для проживания в Пскове и качественное наполнение экскурсий - есть небольшое логическое разделение по дням и удобная компоновка в рамках каждого дня.
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    ТОП-7 по Карелии
    Тур по Карелии удался на 100%! Поездка организована на "отлично"! Организация чёткая, всё по времени, без задержек и опозданий. Размещение
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    в отелях моментальное и без вопросов. На все вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Мы действительно наслаждались поездкой, все организационные моменты были решены без нашего участия на высшем уровне. Вы - большие молодцы! Спасибо Вам большое! Успехов и процветания!

  • М
    МАРИЯ
    22 июня 2023
    ТОП-5 по Карелии и Кивач
    Поездка прошла замечательно… организация тура на высшем уровне.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2023
    Летние хиты Карелии
    Все чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодой.
    Все чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодойВсе чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодойВсе чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодойВсе чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодойВсе чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодойВсе чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодойВсе чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодойВсе чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодойВсе чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодой
  • М
    Мария
    26 мая 2023
    Гран-тур Вся Карелия
    Прекраснее тура и всей программы был только наш гид Сергей. Помимо красот природы и очень насыщенной программы, мы узнали столько
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    нового о тех местах! С исторической и даже геологической стороны! Поездка была комфортна, за это отдельное спасибо нашему водителю Андрею. Спасибо за такую чудесную организацию!

    Прекраснее тура и всей программы был только наш гид Сергей. Помимо красот природы и очень насыщеннойПрекраснее тура и всей программы был только наш гид Сергей. Помимо красот природы и очень насыщеннойПрекраснее тура и всей программы был только наш гид Сергей. Помимо красот природы и очень насыщенной

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Деревня Киндасово»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Перезагрузка в Карелии, 5 дней
  2. Февральские каникулы в Карелии
  3. Масленица по-карельски
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Деревня Киндасово" можно забронировать 3 тура от 24 400 до 35 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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