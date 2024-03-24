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Авторский тур
5 дней
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
35 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Февральские каникулы в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
23 фев в 10:00
от 24 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Масленица по-карельски
Начало: Г. Петрозаводск
14 мар в 10:00
от 24 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия24 марта 2024Спасибо, поездка получилась очень насыщенная, всё получилось очень хорошо. Татьяна Николаевна оказалось очень опытным гидом, которая всегда рассказывала много интересного
- ВВера19 марта 2024Очень интересная и насыщенная программа, посетили много мест.
- ЕЕлена8 августа 2023Летние хиты КарелииНедавно вернулись из прекрасного пятидневного тура «Летние хиты Карелии», путешествие очень понравилось, природа покорила своей красотой и придавала силы посетить
- ТТатьяна26 июля 2023Летние хиты КарелииЕздили в тур с 30 июня по 4 июля. В Карелии были впервые, очарованы ее природой. Понравилось всё: и веселая
- ММельничук30 июня 2023Гран-тур Вся Карелия и ВалаамОрганизация на отлично.
- ААртем26 июня 2023ТОП-7 по КарелииВсе гиды - большие профессионалы. Было очень интересно, и увлекательно! Отдельно хотелось отметить шикарный выбор отеля для проживания в Пскове и качественное наполнение экскурсий - есть небольшое логическое разделение по дням и удобная компоновка в рамках каждого дня.
- ТТатьяна24 июня 2023ТОП-7 по КарелииТур по Карелии удался на 100%! Поездка организована на "отлично"! Организация чёткая, всё по времени, без задержек и опозданий. Размещение
- ММАРИЯ22 июня 2023ТОП-5 по Карелии и КивачПоездка прошла замечательно… организация тура на высшем уровне.
- ЕЕкатерина29 мая 2023Летние хиты КарелииВсе чётко и грамотно спланировано по времени, мы кажется успели посмотреть все и было свободное время на прогулки по городу. Повезло с погодой.
- ММария26 мая 2023Гран-тур Вся КарелияПрекраснее тура и всей программы был только наш гид Сергей. Помимо красот природы и очень насыщенной программы, мы узнали столько
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Деревня Киндасово»
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