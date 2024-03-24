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все места, так как тур был очень насыщенный. Каждый день был по-своему интересен. Три первых дня с нас сопровождала прекрасный гид Ирина, которая очень интересно рассказывала об исторических событиях, о природе и животном мире Карелии, а также помогала решать организационные вопросы, спасибо большое! Экскурсионная программа была подобрана грамотно, удалось посмотреть много мест, это и Свято- Троицкий Александро - Свирский монастырь, музей карелов - ливвиков в городе Олонец, где мы узнали от позитивного экскурсовода интересную информацию о жизни карелов, знакомство весельчаками из деревни Киндасово, поразили своей красотой вулкан Гирвас и водопад Кивач, приятное знакомство с хаски, оленями в питомнике и оленьей ферме, побывали в гостях у карельской Снегурочки Лумикки, увидели гранд-макет Карелия и отведали вкусный обед в туристическом комплексе «Чална», а также прогулялись по красивой набережной Петрозаводска, завораживающие виды водопадов Ахвексони и великолепие горного парка «Рускеала» с его Мраморным каньоном оставили прекрасные воспоминания (только мало времени было в горном парке). Как бальзам на душу была замечательная поездка на о. Валаам, природа, мраморная Знаменская часовня, Свято-Преображенский собор, мини концерт певчих Валаамского монастыря, поездка на теплоходе на другую часть острова (завораживающие виды), вкусный обед в трапезной монастыря и очень интересная и познавательная экскурсия в сопровождении гида Светланы, оставили приятное впечатление от этой поездки. И вишенкой на торте была прогулка на катере по Ладожским шхерам, это ооочень красиво, немного адреналина, чудесные места.