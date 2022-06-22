Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала

Насыщенный экскурсионный тур с посещением самых известных достопримечательностей Карелии

5
3 отзыва
Насыщенный экскурсионный тур с посещением самых известных достопримечательностей Карелии.

За это время вы сможете осмотреть достопримечательности Петрозаводска, посетить ближайшие национальные парки и заповедники, побывать в монастырях и скитах.
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Ближайшие даты:
25
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июл
16
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Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску, курорт «Марциальные воды», водопад Кивач

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07:50).

Гид встречает с табличкой «Летние дни в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Обед в кафе.

Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

2 день
Выезд в горный парк «Рускеала»

Завтрак. 

Освобождение номеров.

Возможен ранний выезд.

Переезд около 250 км.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп.плату).

Наземная экскурсия по горному парку «Рускеала».

Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Свободное время на территории горного парка.

За дополнительную плату: водная прогулка на лодочках, экскурсия «Подземная Рускеала», троллей над Мраморным озером (zip-line), экспозиция деревянных скульптур «Обитель ангелов», веревочный городок «Кубик», тарзанка.

На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.

Заранее не бронируются.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала – Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в стилизованной атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Приезд в Сортавала – уютный старинный город в Карелии на берегу Ладоги.

Размещение в гостинице «Сортавала» / «Сеурахуоне».

Обе гостиницы расположены в самом сердце города, в шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей города.

Ужин.

В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева – народного художника России.

Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире.

Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.

3 день
Экскурсия на о. Валаам, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).

Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Гид проведет Вас к мраморной Знаменской часовне и Святым вратам обители.

Большая часть экскурсии посвящена главному действующему храму – Спасо-Преображенскому собору, где покоятся мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев.

Вы осмотрите келейные корпуса и хозяйственные постройки.

Далее Вы послушаете концерт певчих мужского вокального ансамбля «Валаам» (20 мин.).

Обед на Валааме в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия на усмотрение организатора:

1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама.

Гости увидят вновь отреставрированный шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус, яблоневый сад, массивный гранитный поклонный крест и небольшую хибарку бывшей монастырской таможни.

2. Экскурсия "Новый Иерусалим".

На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Экскурсия повторяет собой излюбленный маршрут русских паломников начала ХХ в.

Возвращение в город Сортавала.

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

  • 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
  • 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее.

Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

До новых встреч в Карелии!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (1 ночь в г. Петрозаводск, 1 ночь г. Сортавала).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

размещениедвухместный номеродноместный номердоп. место

Мини-отель «Турист» +

гостиница в г.Сортавала

23 90028 500

Отель «Онежский замок» +

гостиница в г.Сортавала

24 90029 90023 900

Спа-отель «Карелия» 4* +

гостиница в г.Сортавала

25 60028 60023 900
Скидки

3 500 руб. – ребенок до 6 лет;

1 900 руб. – ребенок от 7 до 12 лет;

500 руб. – школьник от 13 до 16 лет;

400 руб. – пенсионер от 60 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (1 ночь в г. Петрозаводске, 1 ночь г. Сортавала)
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт «Марциальные воды»
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала» и в Валаамский монастырь (2 экскурсии)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
  • Жд билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс»
  • Питание и доп. услуги, не включенные в стоимость тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?

При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.

Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь.

В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.

Питание на Валааме организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка. При этом на Валааме отсутствуют пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и пр.), питание организуется в монастырских трапезных, и предлагаемые блюда являются исключительно постными.

Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание – «шведский стол» – редкость для баз отдыха и отелей Карелии. Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура.

В туре возможно 2 варианта организации обеда (в зависимости от времени отправления на Валаам): в кафе в городе Сортавала или в трапезной монастыря на острове.

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!
С
15 июня 2022
Внимательное отношение к орг деталям, быстрая коммуникация в чате по всем вопросам. Четкий тайминг.

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