Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Осмотр церкви св. апостола Петра , построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера , где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Гид встречает с табличкой «Летние дни в Карелии».

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07:50).

Завтрак.

Освобождение номеров.

Возможен ранний выезд.

Переезд около 250 км.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп.плату).

Наземная экскурсия по горному парку «Рускеала».

Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Свободное время на территории горного парка.

За дополнительную плату: водная прогулка на лодочках, экскурсия «Подземная Рускеала», троллей над Мраморным озером (zip-line), экспозиция деревянных скульптур «Обитель ангелов», веревочный городок «Кубик», тарзанка.

На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.

Заранее не бронируются.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала – Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в стилизованной атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Приезд в Сортавала – уютный старинный город в Карелии на берегу Ладоги.

Размещение в гостинице «Сортавала» / «Сеурахуоне».

Обе гостиницы расположены в самом сердце города, в шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей города.

Ужин.

В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева – народного художника России.

Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире.

Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.