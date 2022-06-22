Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах

Как провести три дня в Карелии

5
3 отзыва
Как провести три дня в Карелии? Просто! Вечером садитесь в поезд и утром окружающий Вас мир меняется! Перед вами знаменитая Шуя – река, где Вы испытаете массу эмоций и при азартном катании на порогах и при неторопливой гребле на плесах! Карельская природа, интересные пороги и новые знакомства надолго обеспечат всплеск положительных эмоций и энергии.
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
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Описание

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Начало сплава: пор. Цапфовский – пор. Хаут – пор. Сизовский

Встречаемся на перроне у входа в здание ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Нас встречают инструкторы по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск.

Чтобы сразу настроиться на отличное приключение, идем завтракать в ресторан. 

Завтрак придется по вкусу любому путешественнику – шведский стол к вашим услугам.

Знакомимся с сопровождающим и другими участниками группы, делимся первыми впечатлениями от Карелии.

Наше приключение начинается! На автобусах отправляемся к месту старта сплава – Хаутоваара (125 км).

После долгой дороги и перед интенсивным сплавом надо подкрепиться.

А вы пробовали сырный суп с фрикадельками? 

Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.

После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.

Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.

Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.

Маршрут сегодня: пор. Цапфовский – порог Хаут – пор. Сизовский (2-3 к.с.), 11 км.

До первой стоянки пройдем совсем немного: пороги Цапфовский и Хаут, преодоление этих порогов займет около 2 часов.

Причаливаем к берегу у порога Сизовский (2-3 к.с.).

Его в народе еще называют Угрюмый. 

Вторую половину дня оставили специально для покатушек на этом пороге.

Учимся анализировать порог: изучаем структуру, составные части.

Тренируемся заходить на вал и в бочку (ее наличие будет зависеть от уровня воды) и отрабатываем взаимную страховку. 

Не забываем делать фотографии! 

У вас уже есть фото с веслом?

Вдоволь накатавшись разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать.

Завтра нас ждет насыщенный день!

2 день
Продолжение сплава: от пор. Сизовский – через Игнойльскую ГЭС – до пор. Кумио

Просыпаемся, прохладный утренний ветерок бодрит. 

Зарядка – отличный способ размяться. 

Завтракаем и в путь.

Наш маршрут сегодня: пор. Сизовский – пор. Собачий – Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.

Уже через пару километров после выхода проходим порог Собачий (он же Островной). 

До Игнойльской ГЭС мы проходим спокойный участок реки в окружении лесистых берегов.

ГЭС мы обносим. 

Обнос не трудный, около 400 метров. 

Пока мы переносим рафты, готовится вкусный сытный обед. 

Набираемся сил и просим инструкторов рассказать про следующее препятствие.

Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к.с.). 

С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород. 

Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).

Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды.

Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами. 

Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!

Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к.с.) и Сарикоски (1-2 к.с.).

На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит. 

И пусть всё это сопровождается звонким смехом.

Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к.с.).

Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал.

Причаливаем к берегу, ставим лагерь.

Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне. 

К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи. 

А какой аромат! 

Скорее бы попробовать!

Ночлег в полевых условиях.

3 день
Завершение сплава в д. Соддер

Доброе утро! 

После насыщенного дня и сытного ужина спалось замечательно.

Наслаждаемся завтраком, собираем вещи и продолжаем наше путешествие.

С порогом Кумио мы уже знакомы, но кто откажется обуздать его снова?

Вокруг такая красота!

От порога до деревни Соддер около 15 км пути. 

Путь неблизкий, но у нас собой есть мотор, поэтому часть пути пройдём на моторе, часть на вёслах. 

Всегда найдётся тот, кто захочет грести. 

По дороге до деревни нам встретятся множество красивых торфяных озёр.

Не спешим, наслаждаемся окружающей нас красотой природы.

Сплав заканчивается в д. Соддер. 

Перед тем, как вернуться в Петрозаводск, обедаем национальным карельским блюдом – лохикейто. 

Лохикейто – это рыбный суп, его ещё называют «молочная уха». 

Делать суп мы будем из красной рыбы, хорошим дополнением к супу будет салат.

Побывать в Карелии и не наведаться в деревенскую баньку

Не порядок! 

Баня затоплена и уже ждёт нас в свои жаркие объятия.

Как прошли наши выходные: на волнах покатались, карельскими пейзажами насладились, вкусную еду попробовали, в горячей баньке переродились, – чувствуете прилив сил и желание покорить новую вершину?!

По дороге до Петрозаводска (110 км) вспоминаем о нашем маленьком приключении и смешные истории, смотрим фотографии и видео, и обещаем встретиться в Карелии снова!

Около 19:30 мы уже у вокзала. 

Делаем фотографии, обмениваемся контактами и на вечерних поездах отправляемся по домам.

Проживание

На протяжении всего тура ночевки в 4-х местных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека. 

О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.

Дети от 5  до 7 лет (включительно) оплачивают только питание – 3 000 руб. 

Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
  • Прокат спальника
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • Баня по окончании маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Аренда неопренового костюма – 2 500 руб. /тур
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводcк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду).

3. Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

4. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

5. Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья –"городская".

7. Личные вещи:

  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальная аптечка;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС».

Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

В мае и сентябре в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.

В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов. В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

На наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.

Для участия в туре допускаются дети с 5 лет в сопровождении родителей.

Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т. к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.

Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.

Можно ли приехать на личном транспорте?

Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка, ближайшая к ж/д вокзалу на ул. Коммунальная 15а.

Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?

На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.

Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.

В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.

Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.

На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).

На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.

Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Какое предоставляется снаряжение для сплава?

Рафты (Моторафты) – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.

Моторафты специально предназначены для коммерческого использования.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Какое предоставляется снаряжение для лагеря?

Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Вы предоставляете неопреновый костюм напрокат?

Мы придерживаемся позиции, что неопреновый костюм – вещь индивидуальная, личного пользования.

Если у вас нет возможности приобрести неопреновый костюм, сообщите нам об этом. Возможно мы сможем найти его для вас в аренду.

Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?

На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.

Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.

Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?

Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.

Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.

Какие есть скидки в туре для детей?

Дети от 5 до 7 лет (включительно) на туры продолжительностью более 3 дней оплачивают только питание – 5 000 руб.

Дети от 5 до 7 лет (включительно) на туры продолжительностью 2-3 дня оплачивают только питание – 3 000 руб.

Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.

Каковы правила поведения на воде?

Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.

Перед выходом на воду:

  • прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
  • подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
  • займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.

Общие правила на воде:

  • не курите в судне;
  • не распивайте спиртные напитки на воде;
  • всегда собирайте свободные веревки;
  • следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
  • тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
  • не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
  • всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
  • закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
  • на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
  • запрещается купаться и нырять с судна;
  • соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
  • можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
  • выполняйте команды и распоряжения инструктора;
  • не превышать нормативное количество человек в судне;
  • при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
  • не находитесь на воде во время грозы.

При прохождении порогов:

  • каждый может отказаться от прохождения порога;
  • перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
  • обязательно застегните спасжилет и каску;
  • проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
  • закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
  • не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
  • выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
  • не перемещайтесь по судну;
  • не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
  • не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.

При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.

  • оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
  • если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
  • если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
  • если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
  • если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
  • не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
  • не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
  • если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Тур превзошел ожидания по всем параметрам. Я бы назвала этот тур каким-то вип сплавом) - у рафта был мотор, поэтому гребли только в свое удовольствие, много отдыхали. Нас сопровождали потрясающие гиды-инструкторы Никита и Светлана, люди, явно находящиеся на своем месте, дружелюбные, душевные, при этом опытные и серьезные в отношении безопасности.
Ш
30 июня 2017
Огромное спасибо инструкторам Илье и Даше за Замечательную организацию сплава!! Море впечатлений!!! Море позитива!!! СПАСИБО!!!!!!
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!

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Организатор экскурсии Анна
Анна
5
7 отзывов
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Карелия - это сказочный мир. Иногда хочется сказать «такого не может быть!». Но нет, это реальность. И эту реальность я
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