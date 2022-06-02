Удовольствие от поездки по заснеженным карельским просторам гармонично дополняет эстетическое наслаждение от созерцания великолепия деревянной архитектуры музея-заповедника Кижи.
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак.
Поближе знакомимся с другими участниками тура.
Садимся в автобус – ехать чуть больше часа.
В старинной деревне Горка нас встречают инструкторы – бравые весёлые парни.
Они помогают подобрать экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.
Проходим инструктаж и выезжаем на лед Онежского озера, второго по величине озера Европы.
Миллионы лет назад по этим местам прошёл ледник, оставив нам удивительной красоты ландшафт.
Разгоняемся и ощущаем невероятную свободу, покоряя ледяные просторы.
Старинные карельские деревни разбросаны по всему Заонежью – северной части озера, изрезанной заливами и вытянутыми берегами.
Большинство деревень опустело, но деревянные часовни и церквушки всё еще возвышаются над местностью, стойко храня историю.
Заезжаем в деревню Пегрема – образец деревянной архитектуры Заонежья.
Ни протоптанных тропинок, ни дыма из труб.
Жители покинули её 50 лет назад.
В огромных двухэтажных домах обвалились крыши, и только часовня Варлаама Хутынского 1770-х годов сохранилась целой благодаря неравнодушным людям.
Устраиваем пикник.
Инструкторы готовят для нас красную рыбку на бревне, одновременно проводя мастер-класс.
Пьем чай и угощаемся морошковым вареньем.
Продолжаем путь, следуя на базу отдыха.
Размещаемся в гостевом доме, который расположен на берегу Онежского озера, в 1 км. от всемирно известного памятника русского деревянного зодчества “Кижи”, деревне Ерснево.
Ужинаем и идем в жаркую карельскую баньку.
Расстояние: 100 км на снегоходе.
Завтракаем.
Собираем вещи.
Рассаживаемся по снегоходам.
Всего несколько минут в пути, и перед нами открывается впечатляющая панорама Кижского архитектурного ансамбля.
Паркуем снегоходы и идем на экскурсию.
В зимнем безмолвии ничего не отвлекает от красоты творения неведомого мастера.
Кижи являются мировым шедевром и входят в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня нас еще ждет деревня Южный двор.
Исследуем церковь, которая стоит здесь с 18 века.
Устраиваем плотный перекус бутербродами с красной рыбой, карельской выпечкой, местным чаем и клюквой в сахаре.
Проезжаем последние километры и завершаем наше двухдневное снегоходного сафари.
Садимся в автобус.
По пути в Петрозаводск вспоминаем самые яркие моменты и обсуждаем, что из увиденного нас больше всего впечатлило.
Ужинаем блюдами национальной карельской кухни в ресторане.
Уезжаем вечерними поездами и уже планируем будущие путешествия.
Расстояние: 105 км на снегоходах.
Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.
Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Запрещается:
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т.п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Общие правила эксплуатации:
Правила эксплуатации снегоходов:
Правила эксплуатации экипировки:
Правила эксплуатации шлемов:
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
Сдача оборудования инструктору:
Безусловно, может. Главное, чтобы взрослый рационально оценивал уровень физической подготовки и психологической устойчивости своего ребёнка при выборе и покупке тура.
Для участия в данному туре допускаются дети старше 12 лет в сопровождении родителей или опекуна, которые несут за него полную ответственность.
При участии в туре ребенка от 13 до 17 лет необходимо учесть:
В связи с тем, что часть маршрута на остров Кижи проходит по открытым пространствам (по льду Онежского озера), участники развивают более высокую скорость, чем на лесной трассе. Поэтому необходимо обязательно регулярно проверять, насколько комфортно и тепло вашему ребёнку. Дети (а зачастую и взрослые) пугаются высоких скоростей и им уже совсем не так весело, как всем хотелось бы. Кроме того, ребенок может замерзнуть, т.к. водителю тепло идёт от двигателя и есть подогрев ручек, у пассажира такой радости нет.
В рамках 2-3-дневных туров размещение предполагается в двухместных номерах, где есть возможность организовать дополнительное место для ребёнка (двуспальный раскладной диван). Для подростков постарше возможно забронировать отдельный номер.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.