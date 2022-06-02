Безусловно, может. Главное, чтобы взрослый рационально оценивал уровень физической подготовки и психологической устойчивости своего ребёнка при выборе и покупке тура.

Для участия в данному туре допускаются дети старше 12 лет в сопровождении родителей или опекуна, которые несут за него полную ответственность.

При участии в туре ребенка от 13 до 17 лет необходимо учесть:

Подросток будет сидеть на снегоходе в роли пассажира (удерживая себя за специальные ручки). При этом рано или поздно он задаст вопрос: "А можно я поведу?". Это самый сложный и важный момент. Заранее объясните ребёнку, что любая техника - это источник повышенной опасности. Неверное решение или испуг могут стать причиной травмы или аварии. За руль снегохода на длительных маршрутах могут сесть только участники старше 18 лет.

(удерживая себя за специальные ручки). При этом рано или поздно он задаст вопрос: "А можно я поведу?". Это самый сложный и важный момент. Заранее объясните ребёнку, что любая техника - это источник повышенной опасности. Неверное решение или испуг могут стать причиной травмы или аварии. За руль снегохода на длительных маршрутах могут сесть только участники старше 18 лет. Снегоходная экипировка предоставляется: утеплённые бахилы, снегоходный комбинезон (ростовки 160 - 200 см), перчатки, подшлемник, шлем (XS, S, M, L, XL, XXL).

утеплённые бахилы, снегоходный комбинезон (ростовки 160 - 200 см), перчатки, подшлемник, шлем (XS, S, M, L, XL, XXL). Личные вещи, которые обязательно должны быть у ПОДРОСТКА: добротные шерстяные носки (2 пары), хорошее термобелье (или шерстяные лосины + водолазка), свитер с высоким воротом, горнолыжный костюм (или аналог), запасные перчатки (варежки), тёплая шапка.

В связи с тем, что часть маршрута на остров Кижи проходит по открытым пространствам (по льду Онежского озера), участники развивают более высокую скорость, чем на лесной трассе. Поэтому необходимо обязательно регулярно проверять, насколько комфортно и тепло вашему ребёнку. Дети (а зачастую и взрослые) пугаются высоких скоростей и им уже совсем не так весело, как всем хотелось бы. Кроме того, ребенок может замерзнуть, т.к. водителю тепло идёт от двигателя и есть подогрев ручек, у пассажира такой радости нет.

В рамках 2-3-дневных туров размещение предполагается в двухместных номерах, где есть возможность организовать дополнительное место для ребёнка (двуспальный раскладной диван). Для подростков постарше возможно забронировать отдельный номер.