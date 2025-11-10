Вы сможете посетить новые интересные места, куда не проедет машина и куда, возможно, не сможете добраться пешком.
У вас будет возможность сделать интересные фотографии в самых живописных местах и точно не придется скучать! Бронирование тура от двух человек в заявке.
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск и выезд на маршрут
08:00 Встреча у ж/д вокзала в г. Петрозаводске.
Трансфер до начала маршрута, д. Утуки, база «Марциальные ключи» (60 км).
Прибытие на базу, размещение, завтрак.
Подбор экипировки и снаряжения. Инструктаж по управлению квадроциклом и по технике безопасности. Колонну сопровождает инструктор на отдельном квадроцикле.
Выезд на квадроциклах на радиальный маршрут по карельскому лесу.
В пути ланч-перекус.
Возвращение на базу «Марциальные ключи».
Русская баня на дровах.
Ужин.
Ночевка на базе.
Протяженность ≈ 70 км.
Посещение старинной деревни и возвращение в Петрозаводск
Завтрак.
Выход на квадроциклах по маршруту.
Движение по лесным дорогам, преодоление труднопроходимых участков. По пути вы увидите множество небольших карельских озер-ламбушек.
Ланч-перекус на природе.
Возвращение на базу «Марциальные ключи».
Ужин.
Проезд автобусом до Петрозаводского ж/д вокзала (60 км).
Прибытие в город ориентировочно в 20:30.
Протяженность ≈ 70 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в базе отдыха «Марциальные Ключи».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на квадроцикле:
- два человека на квадроцикле – 45 500 руб.;
- один человек на квадроцикле – 57 900 руб.
Стоимость тура на 1 участника с проживанием в двухместном номере под запрос.
Варианты проживания
База «Марциальные Ключи»
База отдыха «Марциальные ключи» расположена в живописном уголке Карелии, всего в двух километрах от знаменитых лечебных источников Марциальные воды, недалеко от столицы Карелии — Петрозаводска.
База находится в деревне Утуки.
В уединённом комплексе гости могут насладиться не только чистым воздухом и лесными красивыми пейзажами на берегу озера, но и широким спектром дополнительных услуг.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда квадроциклов CFmoto CF500-A, горюче-смазочные материалы
- Работа инструктора
- Экипировка (водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник, перчатки)
- Питание, указанное в программе
- Проживание на базе «Марциальные ключи»
- Баня
- Трансфер от/до Петрозаводска
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие условия участия в туре?
К управлению квадроциклом допускаются лица старше 18 лет.
Каждый участник перед туром подписывает договор материальной ответственности и инструктаж по технике безопасности.
Каждый участник дает согласие выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы по всему маршруту.
При грубом нарушении правил техники безопасности и эксплуатации квадроцикла инструктор имеет право снять участника с маршрута без возмещения стоимости тура.
Что ещё нужно знать о туре?
Первый день тура:
- маршрут проходит по лесной трассе вдоль карельских озер;
- в пути Вы будете преодолевать спуски и подъемы, броды через речки, лесовозные колеи и бездорожье;
- при хорошей погоде в озерах можно искупаться или порыбачить;
- в пути ланч-перекус;
Второй день тура:
- Карелия очень богатый древней историей край. Сегодня у вас будет возможность посетить одну из старых деревень. Деревня расположена на крошечном островке, с берегом который соединяет узкая насыпь, сделанная вручную.
- вам предстоит преодоление бездорожья, проезд по дамбе, осмотр старинных карельских домов, полуразрушенной церкви;
- инструктор расскажет небольшую историю этой старинной деревни.