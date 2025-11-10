Мои заказы

Два дня на квадроциклах в Карелии

Путешествие на квадроцикле – это всегда приключение.

Вы сможете посетить новые интересные места, куда не проедет машина и куда, возможно, не сможете добраться пешком.

У вас будет возможность сделать интересные фотографии в самых живописных местах и точно не придется скучать! Бронирование тура от двух человек в заявке.
Ближайшие даты:
23
мая26
мая30
мая3
июн6
июн13
июн16
июн

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск и выезд на маршрут

08:00 Встреча у ж/д вокзала в г. Петрозаводске.

Трансфер до начала маршрута, д. Утуки, база «Марциальные ключи» (60 км).

Прибытие на базу, размещение, завтрак.

Подбор экипировки и снаряжения. Инструктаж по управлению квадроциклом и по технике безопасности. Колонну сопровождает инструктор на отдельном квадроцикле.

Выезд на квадроциклах на радиальный маршрут по карельскому лесу.

В пути ланч-перекус.

Возвращение на базу «Марциальные ключи».

Русская баня на дровах.

Ужин.

Ночевка на базе.

Протяженность ≈ 70 км.

2 день

Посещение старинной деревни и возвращение в Петрозаводск

Завтрак.

Выход на квадроциклах по маршруту.

Движение по лесным дорогам, преодоление труднопроходимых участков. По пути вы увидите множество небольших карельских озер-ламбушек.

Ланч-перекус на природе.

Возвращение на базу «Марциальные ключи».

Ужин.

Проезд автобусом до Петрозаводского ж/д вокзала (60 км).

Прибытие в город ориентировочно в 20:30.

Протяженность ≈ 70 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в базе отдыха «Марциальные Ключи».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на квадроцикле:

  • два человека на квадроцикле – 45 500 руб.;
  • один человек на квадроцикле – 57 900 руб.

Бронирование тура от двух человек в заявке.

Стоимость тура на 1 участника с проживанием в двухместном номере под запрос.

Варианты проживания

База «Марциальные Ключи»

1 ночь

База отдыха «Марциальные ключи» расположена в живописном уголке Карелии, всего в двух километрах от знаменитых лечебных источников Марциальные воды, недалеко от столицы Карелии — Петрозаводска.

База находится в деревне Утуки.

В уединённом комплексе гости могут насладиться не только чистым воздухом и лесными красивыми пейзажами на берегу озера, но и широким спектром дополнительных услуг.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда квадроциклов CFmoto CF500-A, горюче-смазочные материалы
  • Работа инструктора
  • Экипировка (водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник, перчатки)
  • Питание, указанное в программе
  • Проживание на базе «Марциальные ключи»
  • Баня
  • Трансфер от/до Петрозаводска
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Страховка
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие условия участия в туре?

К управлению квадроциклом допускаются лица старше 18 лет.

Каждый участник перед туром подписывает договор материальной ответственности и инструктаж по технике безопасности.

Каждый участник дает согласие выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы по всему маршруту.

При грубом нарушении правил техники безопасности и эксплуатации квадроцикла инструктор имеет право снять участника с маршрута без возмещения стоимости тура.

Что ещё нужно знать о туре?

Первый день тура:

  • маршрут проходит по лесной трассе вдоль карельских озер;
  • в пути Вы будете преодолевать спуски и подъемы, броды через речки, лесовозные колеи и бездорожье;
  • при хорошей погоде в озерах можно искупаться или порыбачить;
  • в пути ланч-перекус;

Второй день тура:

  • Карелия очень богатый древней историей край. Сегодня у вас будет возможность посетить одну из старых деревень. Деревня расположена на крошечном островке, с берегом который соединяет узкая насыпь, сделанная вручную.
  • вам предстоит преодоление бездорожья, проезд по дамбе, осмотр старинных карельских домов, полуразрушенной церкви;
  • инструктор расскажет небольшую историю этой старинной деревни.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

