База отдыха «Марциальные ключи» расположена в живописном уголке Карелии, всего в двух километрах от знаменитых лечебных источников Марциальные воды, недалеко от столицы Карелии — Петрозаводска.

База находится в деревне Утуки.

В уединённом комплексе гости могут насладиться не только чистым воздухом и лесными красивыми пейзажами на берегу озера, но и широким спектром дополнительных услуг.