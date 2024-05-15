Рыболовные туры – туры в Петрозаводске

Найдено 5 туров в категории «Рыболовные туры» в Петрозаводске, цены от 29 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой рыбный тур. Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750 за человека
Рыбалка на джипах в Карелии
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500 за человека
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: г. Петрозаводск
6 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 46 400 за человека
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Начало: г. Петрозаводск
31 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 55 500 за человека
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
Начало: г. Петрозаводск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 29 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Большой рыбный тур. Джип-сафари
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Большой рыбный тур. Джип-сафари
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Рыбалка на джипах в Карелии
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Рыбалка на джипах в Карелии
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Рыбалка на джипах в Карелии
    Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
    Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
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    👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍

  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
    Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
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    теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))

  • О
    Оксана
    15 августа 2023
    Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
    Все четко, информация полная и понятная.
    Все четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятная
  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Рыболовные туры»

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  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
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  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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