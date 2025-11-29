Зимой Белое море становится действительно белым, карельская тайга — сказочной, а всполохи северного сияния — необыкновенно яркими! В программе активного тура нас
Программа тура по дням
Встреча в Беломорске, трансфер на Белое море
С вокзала Беломорска едем в этнопарк, расположенный на берегу Белого моря. По пути наслаждаемся видами зимней Карелии.
Заселяемся, обедаем и в 16:00 отправляемся в научную лабораторию на интерактивную лекцию про северное сияние от эксперта «Полярной академии». На ней вы узнаете, как образуются всполохи, можно ли предсказать их появление, и как не упустить «хвост полярной лисицы».
Применять свои новые знания мы будем каждый вечер, ведь увидеть огни Aurora Borealis — заветная цель нашей поездки. Зимой вероятность появления здесь северного сияния очень высока, так что будем надеяться, что нам повезёт!
Ужин в кафе по желанию, размещение в уютном гостевом доме в 2-местном номере с душем и WC. Вечером нас ждут посиделки и настольные игры для желающих.
- Трансфер 3 часа
- Обед от шеф-повара
- Лекция про полярное сияние
- Размещение по 2 человека
Лыжная прогулка на необитаемый остров, вечером баня
Подъём в 9:00, вкусный завтрак, активная зарядка.
Сегодня мы отправимся в экспедицию на необитаемый остров. Прогулка на лыжах по зимнему Белому морю — лучший способ насладиться умиротворяющей красотой природы.
Во время прогулки можно заметить диких животных: белок, зайцев и глухарей, которые издалека видны на белом снегу. Если повезёт, увидим тюленя лахтака или, как его ещё называют, морского зайца.
По возвращении пойдём париться в настоящую русскую баньку, подстроенную из натурального бревна. Можжевеловые веники создают особый насыщенный пар, который снимет мышечное напряжение и прогреет до косточек даже самого замёрзшего лыжника. А травяной чай после бани наполнит энергией и укрепит иммунитет.
Ужинаем, делимся впечатлениями, отдыхаем и отправляемся спать.
- Лыжная прогулка 20 км
- Жаркая баня на дровах
- Завтрак от шеф-повара и перекус на прогулку
Прогулка на снегоступах и мастер-класс по блюдам поморской кухни
Подъём в 9:00, вкусный завтрак, бодрящая зарядка.
Сегодня многие откроют для себя совершенно новый вид зимней активности — хождение по зимнему лесу в снегоступах. Отправимся исследовать карельскую тайгу в сопровождении гида, увидим заснеженные сосны, болота, посмотрим с высокого берега на панораму побережья.
Ходить по сугробам и не проваливаться — это как иметь суперспособность! Прогулка займет примерно 3 часа.
Вернёмся к обеду, немного отдохнём, а вечером нас ждёт мастер-класс по приготовлению блюд поморской кухни: салата из морской капусты, карельских калиток и форели на бревне.
Поморская кухня не испытала практически никаких чужеродных влияний, поэтому у вас будет возможность приготовить и попробовать традиционные блюда, веками наполнявшие стол местных жителей.
Вы узнаете о полезных свойствах беломорской ламинарии, почему карельские традиционные пирожки называются «калитки», и какими начинками их наполняли, а ещё вы научитесь готовить рыбу на бревне — будет чем удивить гостей!
Вечер, как обычно, будет наполнен уютным общением и посиделками с играми, песнями и рассказами.
- Прогулка на снегоступах 5 км
- Завтрак от шеф-повара, перекус на прогулку и кулинарный мастер-класс
Беломорские петроглифы и возвращение домой
Подъём, вкусный завтрак, зарядка.
Собираем вещи и прощаемся с базой, но не прощаемся с Карелией — нас ждёт ещё одна интересная достопримечательность — беломорские петроглифы.
Петроглифы — это наскальные изображения, которые выбиты на камне древними людьми. Беломорским петроглифам около 4,5-5,5 тыс. лет, они старше, чем египетские пирамиды!
По нижнему краю скалы тянется цепочка из 8 следов босой ступни. Они заканчиваются фигурой так называемого «беса». Учёные, изучавшие рисунки, считают «беса» хозяином или божеством, а скалу с рисунками — местом жертвоприношений.
После прогулки к петроглифам отправляемся в Беломорск, садимся на поезд и едем домой.
- Завтрак от шеф-повара
- Трансфер 3 часа
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Мы проведем 3 ночи в уютном гостевом доме, номера двухместные, душ туалет в номере.
При желании вы можете заказать себе одноместное проживание, доплата составит 5500 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от вокзала Беломорска до базы и обратно
- Проживание 3 ночи в оборудованном гостевом доме на Белом море (2-местное размещение)
- Прогулка на лыжах к островам Белого моря (лыжи, палки, ботинки включены в тур)
- Прогулка на снегоступах по карельской тайге (снегоступы включены в тур)
- Жаркая дровяная баня на берегу моря
- Обед в день заезда и все завтраки по программе. Готовит повар
- Мастер-класс по приготовлению блюд поморской кухни
- Сытный перекус на время прогулок
- Интерактивная лекция про северное сияние
- Посещение беломорских петроглифов с экскурсией по павильону «Бесовы следки»
- Сопровождение опытным инструктором
Что не входит в цену
- Проезд до Беломорска и обратно (поезд из Питера - 1200 руб. в одну сторону)
- Ужин в 1 и 2 день
- По желанию: сувениры, дополнительные экскурсии, не включенные в стоимость
- По желанию: одноместное размещение, доплата - 5500 руб. с человека
- Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В этом путешествии все вещи перевозим на авто, а сами гуляем налегке, с собой только самое необходимое. Не забудьте небольшой рюкзачок, чтобы это самое необходимое поместилось.
Остальные вещи можно везти хоть в сумке, хоть в рюкзаке или чемодане. Главное — возьмите побольше теплых вещей, в Карелии зимой очень холодно (хороший экспедиционный пуховик можно взять в прокате у нас).
Не забудьте удобный комплект одежды для прогулок на лыжах и снегоступах. Ожидаемый температурный диапазон -7/-15, могут быть сильные ветра. Рекомендуем захватить гигиеническую помаду + жирненький крем на вечер.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- термоноски теплые;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- балаклава;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- предметы личной гигиены;
- банное.
Рекомендуем добавить:
- термос;
- фотоаппарат;
- медицинский полис;
- горнолыжная маска/очки;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
Какая погода ожидается?
Настраивайтесь на температурный диапазон от -7 до -15, бывает сильный ветер. Одевайтесь теплее, и будет вам счастье)
Что и где будем есть?
Обед первого дня, а также завтраки 2, 3, 4 дней включены в стоимость, их нам готовят прекрасные повара.
На 2 и 3 день на время прогулок вместо горячего обеда запланирован перекус (выдадим каждому с собой). Желательно, чтобы у вас были с собой термосы — можно будет согреваться горячим чаем, что очень приятно.
На ужин 3 дня у нас запланирован мастер-класс по блюдам поморской кухни. Приготовим салат, рыбу на бревне, десерт в виде карельских калиток.
Итого самостоятельно вам нужно будет позаботиться только об ужине 1 и 2 дня. Их можно будет заказать в кафе или привезти с собой заранее что-нибудь из продуктов. В гостевом доме кухни нет, но чай, чайник, горячая вода и холодильник всегда в доступе.
Какова вероятность увидеть северное сияние во время путешествия?
Мы не можем гарантировать, что это наверняка случится, но мы проведем с вами несколько дней на севере Карелии с минимальным световым загрязнением и в благоприятное время года, поэтому у нас есть все шансы наблюдать это явление.
На севере в это время полярная ночь. Правда, что совсем не будет светло?
Световой день в январе — около 6 часов, в феврале — примерно 8, а в марте — уже больше 13 часов.
Возможно ли взять с собой ребенка?
Мы будем рады участию детей от 8 лет, если ребенок и родитель готовы к заявленным нагрузкам или готовы без сожаления пропустить какую-нибудь активность, чтобы насладиться отдыхом.
Для детей от 8 до 14 лет предусмотрена скидка.
Участие детей более младшего возраста допускается, но по согласованию с консультантом и с корректировкой программы, т. к. дети помладше могут не осилить лыжную и снегоступную вылазки.