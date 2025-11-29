1 день

Встреча в Беломорске, трансфер на Белое море

С вокзала Беломорска едем в этнопарк, расположенный на берегу Белого моря. По пути наслаждаемся видами зимней Карелии.

Заселяемся, обедаем и в 16:00 отправляемся в научную лабораторию на интерактивную лекцию про северное сияние от эксперта «Полярной академии». На ней вы узнаете, как образуются всполохи, можно ли предсказать их появление, и как не упустить «хвост полярной лисицы».

Применять свои новые знания мы будем каждый вечер, ведь увидеть огни Aurora Borealis — заветная цель нашей поездки. Зимой вероятность появления здесь северного сияния очень высока, так что будем надеяться, что нам повезёт!

Ужин в кафе по желанию, размещение в уютном гостевом доме в 2-местном номере с душем и WC. Вечером нас ждут посиделки и настольные игры для желающих.

Трансфер 3 часа

Обед от шеф-повара

Лекция про полярное сияние

Размещение по 2 человека

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160