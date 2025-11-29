Мои заказы

Карелия: активный тур на Белое море. Увидеть северное сияние

Отправляемся на поиски северного сияния на берег Белого моря.

Зимой Белое море становится действительно белым, карельская тайга — сказочной, а всполохи северного сияния — необыкновенно яркими! В программе активного тура нас
ждут прогулки на лыжах и снегоступах, посещение парка беломорских петроглифов, жаркая русская банька с можжевеловыми вениками, кулинарный мастер-класс по приготовлению поморских блюд, лекции о северном сиянии от экспертов «Полярной академии».

Жить будем в уютных домиках со всеми удобствами прямо на побережье Белого моря самой дружной и приятной компанией. Детям от 8 до 14 лет стоимость 26 000 ₽. Не суммируется с другими скидками.

Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карелия: активный тур на Белое море. Увидеть северное сияниеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карелия: активный тур на Белое море. Увидеть северное сияниеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Беломорске, трансфер на Белое море

С вокзала Беломорска едем в этнопарк, расположенный на берегу Белого моря. По пути наслаждаемся видами зимней Карелии.

Заселяемся, обедаем и в 16:00 отправляемся в научную лабораторию на интерактивную лекцию про северное сияние от эксперта «Полярной академии». На ней вы узнаете, как образуются всполохи, можно ли предсказать их появление, и как не упустить «хвост полярной лисицы».

Применять свои новые знания мы будем каждый вечер, ведь увидеть огни Aurora Borealis — заветная цель нашей поездки. Зимой вероятность появления здесь северного сияния очень высока, так что будем надеяться, что нам повезёт!

Ужин в кафе по желанию, размещение в уютном гостевом доме в 2-местном номере с душем и WC. Вечером нас ждут посиделки и настольные игры для желающих.

  • Трансфер 3 часа
  • Обед от шеф-повара
  • Лекция про полярное сияние
  • Размещение по 2 человека
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Лыжная прогулка на необитаемый остров, вечером баня

Подъём в 9:00, вкусный завтрак, активная зарядка.

Сегодня мы отправимся в экспедицию на необитаемый остров. Прогулка на лыжах по зимнему Белому морю — лучший способ насладиться умиротворяющей красотой природы.

Во время прогулки можно заметить диких животных: белок, зайцев и глухарей, которые издалека видны на белом снегу. Если повезёт, увидим тюленя лахтака или, как его ещё называют, морского зайца.

По возвращении пойдём париться в настоящую русскую баньку, подстроенную из натурального бревна. Можжевеловые веники создают особый насыщенный пар, который снимет мышечное напряжение и прогреет до косточек даже самого замёрзшего лыжника. А травяной чай после бани наполнит энергией и укрепит иммунитет.

Ужинаем, делимся впечатлениями, отдыхаем и отправляемся спать.

  • Лыжная прогулка 20 км
  • Жаркая баня на дровах
  • Завтрак от шеф-повара и перекус на прогулку
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Прогулка на снегоступах и мастер-класс по блюдам поморской кухни

Подъём в 9:00, вкусный завтрак, бодрящая зарядка.

Сегодня многие откроют для себя совершенно новый вид зимней активности — хождение по зимнему лесу в снегоступах. Отправимся исследовать карельскую тайгу в сопровождении гида, увидим заснеженные сосны, болота, посмотрим с высокого берега на панораму побережья.

Ходить по сугробам и не проваливаться — это как иметь суперспособность! Прогулка займет примерно 3 часа.

Вернёмся к обеду, немного отдохнём, а вечером нас ждёт мастер-класс по приготовлению блюд поморской кухни: салата из морской капусты, карельских калиток и форели на бревне.

Поморская кухня не испытала практически никаких чужеродных влияний, поэтому у вас будет возможность приготовить и попробовать традиционные блюда, веками наполнявшие стол местных жителей.

Вы узнаете о полезных свойствах беломорской ламинарии, почему карельские традиционные пирожки называются «калитки», и какими начинками их наполняли, а ещё вы научитесь готовить рыбу на бревне — будет чем удивить гостей!

Вечер, как обычно, будет наполнен уютным общением и посиделками с играми, песнями и рассказами.

  • Прогулка на снегоступах 5 км
  • Завтрак от шеф-повара, перекус на прогулку и кулинарный мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Беломорские петроглифы и возвращение домой

Подъём, вкусный завтрак, зарядка.

Собираем вещи и прощаемся с базой, но не прощаемся с Карелией — нас ждёт ещё одна интересная достопримечательность — беломорские петроглифы.

Петроглифы — это наскальные изображения, которые выбиты на камне древними людьми. Беломорским петроглифам около 4,5-5,5 тыс. лет, они старше, чем египетские пирамиды!

По нижнему краю скалы тянется цепочка из 8 следов босой ступни. Они заканчиваются фигурой так называемого «беса». Учёные, изучавшие рисунки, считают «беса» хозяином или божеством, а скалу с рисунками — местом жертвоприношений.

После прогулки к петроглифам отправляемся в Беломорск, садимся на поезд и едем домой.

  • Завтрак от шеф-повара
  • Трансфер 3 часа

* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Мы проведем 3 ночи в уютном гостевом доме, номера двухместные, душ туалет в номере.

При желании вы можете заказать себе одноместное проживание, доплата составит 5500 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от вокзала Беломорска до базы и обратно
  • Проживание 3 ночи в оборудованном гостевом доме на Белом море (2-местное размещение)
  • Прогулка на лыжах к островам Белого моря (лыжи, палки, ботинки включены в тур)
  • Прогулка на снегоступах по карельской тайге (снегоступы включены в тур)
  • Жаркая дровяная баня на берегу моря
  • Обед в день заезда и все завтраки по программе. Готовит повар
  • Мастер-класс по приготовлению блюд поморской кухни
  • Сытный перекус на время прогулок
  • Интерактивная лекция про северное сияние
  • Посещение беломорских петроглифов с экскурсией по павильону «Бесовы следки»
  • Сопровождение опытным инструктором
Что не входит в цену
  • Проезд до Беломорска и обратно (поезд из Питера - 1200 руб. в одну сторону)
  • Ужин в 1 и 2 день
  • По желанию: сувениры, дополнительные экскурсии, не включенные в стоимость
  • По желанию: одноместное размещение, доплата - 5500 руб. с человека
  • Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Беломорск, Республика Карелия
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В этом путешествии все вещи перевозим на авто, а сами гуляем налегке, с собой только самое необходимое. Не забудьте небольшой рюкзачок, чтобы это самое необходимое поместилось.

Остальные вещи можно везти хоть в сумке, хоть в рюкзаке или чемодане. Главное — возьмите побольше теплых вещей, в Карелии зимой очень холодно (хороший экспедиционный пуховик можно взять в прокате у нас).

Не забудьте удобный комплект одежды для прогулок на лыжах и снегоступах. Ожидаемый температурный диапазон -7/-15, могут быть сильные ветра. Рекомендуем захватить гигиеническую помаду + жирненький крем на вечер.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • термоноски теплые;
  • футболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • пуховка (теплая куртка);
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • балаклава;
  • шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • предметы личной гигиены;
  • банное.

Рекомендуем добавить:

  • термос;
  • фотоаппарат;
  • медицинский полис;
  • горнолыжная маска/очки;
  • зимние рыбацкие сапоги EVA.
Какая погода ожидается?

Настраивайтесь на температурный диапазон от -7 до -15, бывает сильный ветер. Одевайтесь теплее, и будет вам счастье)

Что и где будем есть?

Обед первого дня, а также завтраки 2, 3, 4 дней включены в стоимость, их нам готовят прекрасные повара.

На 2 и 3 день на время прогулок вместо горячего обеда запланирован перекус (выдадим каждому с собой). Желательно, чтобы у вас были с собой термосы — можно будет согреваться горячим чаем, что очень приятно.

На ужин 3 дня у нас запланирован мастер-класс по блюдам поморской кухни. Приготовим салат, рыбу на бревне, десерт в виде карельских калиток.

Итого самостоятельно вам нужно будет позаботиться только об ужине 1 и 2 дня. Их можно будет заказать в кафе или привезти с собой заранее что-нибудь из продуктов. В гостевом доме кухни нет, но чай, чайник, горячая вода и холодильник всегда в доступе.

Какова вероятность увидеть северное сияние во время путешествия?

Мы не можем гарантировать, что это наверняка случится, но мы проведем с вами несколько дней на севере Карелии с минимальным световым загрязнением и в благоприятное время года, поэтому у нас есть все шансы наблюдать это явление.

На севере в это время полярная ночь. Правда, что совсем не будет светло?

Световой день в январе — около 6 часов, в феврале — примерно 8, а в марте — уже больше 13 часов.

Возможно ли взять с собой ребенка?

Мы будем рады участию детей от 8 лет, если ребенок и родитель готовы к заявленным нагрузкам или готовы без сожаления пропустить какую-нибудь активность, чтобы насладиться отдыхом.

Для детей от 8 до 14 лет предусмотрена скидка.

Участие детей более младшего возраста допускается, но по согласованию с консультантом и с корректировкой программы, т. к. дети помладше могут не осилить лыжную и снегоступную вылазки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

