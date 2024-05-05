1 день

По старинным «уснувшим» и заброшенным деревням Заонежья

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет угощение по душе.

Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Садимся в автобус – ехать чуть больше часа.

В старинной деревне Горка нас встречают инструкторы – бравые весёлые парни.

Они помогают подобрать экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.

Проходим инструктаж и выезжаем на лед Онежского озера, второго по величине озера Европы.

Миллионы лет назад по этим местам прошёл ледник, оставив нам удивительной красоты ландшафт.

Разгоняемся и ощущаем невероятную свободу, покоряя ледяные просторы.

Старинные карельские деревни разбросаны по всему Заонежью – северной части озера, изрезанной заливами и вытянутыми берегами.

Большинство деревень опустело, но деревянные часовни и церквушки всё еще возвышаются над местностью.

Въезжаем в деревню Пегрема – образец деревянной архитектуры Заонежья.

Ни протоптанных тропинок, ни дыма из труб.

Жители покинули её 50 лет назад.

В огромных двухэтажных домах обвалились крыши, и только часовня Варлаама Хутынского 1770-х годов сохранилась целой благодаря неравнодушным людям.

Заезжаем в деревню Южный двор и устраиваем плотный перекус бутербродами с красной рыбой, карельской выпечкой, местным чаем и клюквой в сахаре.

Исследуем церковь, которая стоит здесь с 18 века, и отправляемся дальше.

При хорошей ледовой обстановке доезжаем до одного из наиболее почитаемых лечебных источников Карелии – «Три Ивана».

Когда-то он считался одним из чудес света.

Местные жители верят, что с помощью этой воды можно лечить желудочные болезни, экзему, язвы и ожоги.

Пробуем воду на вкус, оздоровляемся и пора ехать отдыхать.

Размещаемся в гостевом доме, который расположен на берегу Онежского озера.

Ужинаем.

Расстояние: 100 км на снегоходах.