Посетить Кижи зимой – настоящая удача, ведь пока озеро не встанет,
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
По старинным «уснувшим» и заброшенным деревням Заонежья
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет угощение по душе.
Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Садимся в автобус – ехать чуть больше часа.
В старинной деревне Горка нас встречают инструкторы – бравые весёлые парни.
Они помогают подобрать экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.
Проходим инструктаж и выезжаем на лед Онежского озера, второго по величине озера Европы.
Миллионы лет назад по этим местам прошёл ледник, оставив нам удивительной красоты ландшафт.
Разгоняемся и ощущаем невероятную свободу, покоряя ледяные просторы.
Старинные карельские деревни разбросаны по всему Заонежью – северной части озера, изрезанной заливами и вытянутыми берегами.
Большинство деревень опустело, но деревянные часовни и церквушки всё еще возвышаются над местностью.
Въезжаем в деревню Пегрема – образец деревянной архитектуры Заонежья.
Ни протоптанных тропинок, ни дыма из труб.
Жители покинули её 50 лет назад.
В огромных двухэтажных домах обвалились крыши, и только часовня Варлаама Хутынского 1770-х годов сохранилась целой благодаря неравнодушным людям.
Заезжаем в деревню Южный двор и устраиваем плотный перекус бутербродами с красной рыбой, карельской выпечкой, местным чаем и клюквой в сахаре.
Исследуем церковь, которая стоит здесь с 18 века, и отправляемся дальше.
При хорошей ледовой обстановке доезжаем до одного из наиболее почитаемых лечебных источников Карелии – «Три Ивана».
Когда-то он считался одним из чудес света.
Местные жители верят, что с помощью этой воды можно лечить желудочные болезни, экзему, язвы и ожоги.
Пробуем воду на вкус, оздоровляемся и пора ехать отдыхать.
Размещаемся в гостевом доме, который расположен на берегу Онежского озера.
Ужинаем.
Расстояние: 100 км на снегоходах.
Кижское ожерелье
Завтракаем.
Рассаживаемся по снегоходам.
Всего несколько минут в пути, и перед нами открывается впечатляющая панорама Кижского архитектурного ансамбля.
Паркуем снегоходы и идем на экскурсию.
В зимнем безмолвии ничего не отвлекает от красоты творения неведомого мастера.
Кижи являются мировым шедевром и входят в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня нас еще ждут часовня Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского 2-й половины XIX века в деревне Подъельники и культовая постройка “кижского ожерелья” – часовня Петра и Павла XVII-XVIII веков в деревне Волкостров.
Устраиваем зимний пикник. Инструкторы готовят для нас копченую красную рыбку, одновременно проводя мастер-класс. Запоминаем всю технологию приготовления, чтобы потом удивлять друзей.
Согреваемся горячим чаем и пробуем морошковое варенье.
Возвращаемся в гостевой дом, ужинаем и идем в жаркую карельскую баньку.
Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение
Расстояние: 80 км на снегоходах.
Возвращение в город на снегоходах, отъезд
Завтракаем.
Собираем вещи.
Отправляемся в обратный путь.
Завершаем наше путешествие по старинным карельским деревенькам – заезжаем в деревню Кулмукса.
Она находится на берегу Кондопожской губы Онежского озера.
Здесь наслаждаемся северной природой и тишиной, непривычной для городского жителя.
Заходим в деревянную часовню во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы.
Она построена в 2003–2007 гг. силами местных жителей.
Рядом находится намогильный домик XIX века, занесенный в список объектов культурного наследия.
Отправляемся дальше.
Пересекаем Онежское озеро от Большого Клименецкого острова в сторону Петрозаводска, сначала ловим на горизонте очертания острова, а затем и тонкую ниточку Гарницкого маяка на фоне зимних пейзажей.
Останавливаемся, делаем фотографии и снова вперед.
Проезжаем последние километры, и завершаем наше трехдневное снегоходное сафари. Сдаем экипировку.
Садимся в автобус.
По пути в Петрозаводск вспоминаем самые яркие моменты и обсуждаем, что из увиденного нас больше всего впечатлило.
Идем ужинать в уже знакомое место.
Шведский стол радует своим разнообразием.
Не торопимся, после ужина до вокзала мы едем на автобусе.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска и уже планируем будущие путешествия.
Расстояние: 100 км на снегоходах.
Проживание
Тур предполагает размещение в гостевом комплексе на берегу Онежского озера.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест на снегоходе при двухместном размещении при группе от 6 человек:
- 2 человека на снегоходе – 56 000 руб.;
- 1 человек на снегоходе – 89 000 руб.
Доплата за одноместное размещение в номере – 9 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Онежская Горка
Гостевые дома «Онежская Горка» расположены на живописном берегу Онежского озера в деревне Горка недалеко от г. Кондопога в доступной удалённости от популярного этнографического музея о. Кижи.
Отопление, приточно-вытяжная вентиляция, горячая и холодная вода. Душ и туалет (пол с подогревом).
Кухня полностью оборудована всем необходимым для приготовления пищи (плита индукционная, холодильник, микроволновая печь, чайник, посудомоечная машина, мультиварка, тостер, кофеварка). Есть посуда для приготовления, имеется вся необходимая посуда для сервировки стола.
Телевизор, спутниковое ТВ, Музыкальный центр.
Каждая Комната оборудована конвекторами с термометрами.
В спальне есть телевизор.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Размещение по программе: комната в коттедже
- Работа инструкторов и сопровождающего/гида переводчика
- Аренда снегохода и экипировки, топливо
- Мастер-класс по приготовлению красной рыбы
- Экскурсия по карельским деревням с посещением старинных часовен
- Пешеходная экскурсия по о. Кижи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные сутки размещения
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак или дорожная сумка. Крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
- Форма одежды для активного снегоходного дня:
- термобельё (штаны и кофта);
- удобная тёплая спортивная одежда – оптимально костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;
- флисовая кофта или свитер;
- на ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные);
- перчатки и шапка.
- Комплект одежды для ночлега:
- комплект запасного нижнего белья;
- удобные шорты/спортивные штаны и футболка;
- тапочки или тёплые носки.
- Для похода в баню:
- купальник (если он Вам необходим);
- сланцы/сандалии спортивные.
- Обувь: удобная тёплая обувь БЕЗ каблуков.
- Личные вещи:
- средства личной гигиены (на базе отдыха в номерах есть индивидуальные наборы для душа (шампунь, мыло);
- индивидуальная аптечка;
- фен (если он Вам необходим);
- Документы:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
- Деньги. Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Какое предоставляется снаряжение на маршруте?
На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.
Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
Какие есть правила поведения на маршруте?
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:
- предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура;
- используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.;
- при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Какие необходимо соблюдать правила при управлении снегоходом?
Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
- Катание на снегоходе в состоянии опьянения не допускается!
- Один из главных элементов безопасности – это Ваша правильная посадка на снегоходе:
- Водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе) на снегоходе, крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
- Пассажир сидит на снегоходе, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
- Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других снегоходов и т. д.).
- Для того, чтобы тронуться с места, плавно нажимайте на рычаг газа, до набора необходимой скорости. Помните, чем меньше скорость, тем больше у Вас времени для принятия решения в случае возникновения преграды.
- Для остановки снегохода необходимо отпустить рычаг газа (сбросить газ). В связи с тем, что снегоход имеет малый накат, он останавливается достаточно быстро, но в экстренной ситуации необходимо нажать рычаг тормоза.
- На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу.
- Если снегоход накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от наклона сторону с целью сбалансировать движущийся снегоход. Категорически запрещается восстанавливать равновесие снегохода с помощью ног, так как это может привести к травме.
- Если снегоход застрял в снегу необходимо – дождаться инструктора.
- При движении с пассажиром маневренность снегохода падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
- Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются головным снегоходом, далее передаются по цепочке:
- левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
- правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
- остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
- При пересечении дорог, полностью остановите снегоход и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
- Дистанция при движении по озеру 80-100 м, при движении по лесу 40-50 м.
- При движении по лесу старайтесь держаться накатанного следа.
- При движении по озеру за впереди идущими снегоходами поднимается столб снежной пыли, сместитесь на несколько метров в сторону от него, это немного повысит для Вас видимость.
- Максимальная скорость – 60км/ч.
- Не допускайте резких нажатий на ручки газа и тормоза.
- Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 60 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди снегоход. Не торопитесь, Вас подождут.
- Внимательно следите за дорожной обстановкой и соблюдайте скорость, при которой сможете заблаговременно остановиться или замедлить движение при появлении на пути движения различных препятствий (обледенения, глубокие колеи, близко стоящие или поваленные деревья, выступающие корни деревьев, камни и т. п.).
- Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами снегоходов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.
Запрещается:
- 1. обгон!
- 2. прыжки на снегоходе!
- 3. удаление от группы более чем на 100 метров!
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
Каковы правила эксплуатации, хранения оборудования и снаряжения?
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:
- снегоход – предназначен для движения по специально подготовленным маршрутам.
- кофр – сумка, предназначенная для перевозки вещей (крепится на багажнике снегохода).
- снегоходная экипировка (комбинезон, перчатки/рукавицы, теплая обувь, шлем и подшлемник) – предназначена для обеспечения безопасного, комфортного нахождения на улице и катания на снегоходе.
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Общие правила эксплуатации:
- используйте снаряжение только по прямому назначению,
- не допускайте действий, которые могут привести к поломке, порче, загрязнению снаряжения,
- выполняйте требования инструктора по эксплуатации снаряжения.
- упаковывайте личные вещи в кофры таким образом, чтобы они не могли быть повреждены или потеряны при езде на снегоходе.
Правила эксплуатации снегоходов:
- перед началом эксплуатации снегохода прослушайте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, распишитесь в бланке по технике безопасности,
- запрещается перевозить грузы, мешающие управлению снегоходом, также запрещена перевозка третьего пассажира,
- запрещается езда на неисправном снегоходе,
- нельзя врезаться в высокие снежные кочки и спрыгивать с высоких (более одного метра) трамплинов,
- запрещается пользоваться рычагом передач на движущемся снегоходе. Все передачи (задняя, передняя и пониженная) переключаются при полной остановке снегохода.
- при обнаружении неисправности, необходимо незамедлительно сообщить о ней инструктору и попытаться предупредить дальнейшее разрушение деталей снегохода.
- при движении на снегоходе необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и пользоваться специальными сигналами,
- водитель и пассажир должны сидеть на снегоходе: водитель - крепко держась за руль обеими руками, пассажир – крепко держась за специальные ручки обеими руками; ноги водителя и пассажира должны быть расположены на специальных подножках,
- очень важно соблюдать дистанцию: при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м (80% всех ДТП происходит из-за нарушения дистанции),
- движение должно быть организованное и только в колонне, запрещаются любые обгоны,
- максимальная скорость при движении на снегоходе не превышает 60км/ч на озере и 40км/ч по лесным дорогам.
- при движении на снегоходе шлем должен быть одет и застёгнут,
Правила эксплуатации экипировки:
- подберите комбинезон, перчатки, шлем, обувь по размеру
- по приезду с сафари положите личную экипировку сушиться в место, указанное инструктором
- запрещено сушить экипировку у открытого огня
- по приезду в гостевой дом/базу не оставляйте экипировку на улице.
Правила эксплуатации шлемов:
- надевайте шлем на улице, во избежание запотевания и обледенения ветрозащитного стекла из-за перепада температур.
- по окончании сафари не оставляйте шлем на улице, а унесите его в место, указанное инструктором
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:
- если вы собираетесь управлять снегоходом, то лучше выбрать перчатки, если вы планируете провести снегоходный тур в роли пассажира, то рекомендуется надевать рукавицы.
- при снятии перчаток /рукавиц всегда скрепляйте их вместе (на предусмотренные для этого крючки или липучки)
- по приезду в гостевой дом положите рукавицы перчатки/рукавицы сушиться
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
- по приезду с сафари положите обувь сушиться, разделив сапоги и чуни
- сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам
Сдача оборудования инструктору:
- турист сдает снаряжение инструктору, показывает его исправность или недочеты.
- оборудование и экипировка должна быть чистой (очищена от снега и наледи) и целой
- при отклонении от этих параметров турист сообщает инструктору (например, неисправность снаряжения, отсутствие упаковки и т. п.), а также о причинах отклонения.
- турист должен возместить ущерб, возникший по его вине (поломка, утеря, порча снаряжения и т. п.).
Может ли ребенок принять участие в снегоходном туре?
Безусловно, может. Главное, чтобы взрослый рационально оценивал уровень физической подготовки и психологической устойчивости своего ребёнка при выборе и покупке тура.
Для участия в данному туре допускаются дети старше 12 лет в сопровождении родителей или опекуна, которые несут за него полную ответственность.
При участии в туре ребенка от 13 до 17 лет необходимо учесть:
- Подросток будет сидеть на снегоходе в роли пассажира (удерживая себя за специальные ручки). При этом рано или поздно он задаст вопрос:"А можно я поведу?". Это самый сложный и важный момент. Заранее объясните ребёнку, что любая техника - это источник повышенной опасности. Неверное решение или испуг могут стать причиной травмы или аварии. За руль снегохода на длительных маршрутах могут сесть только участники старше 18 лет.
- Снегоходная экипировка предоставляется: утеплённые бахилы, снегоходный комбинезон (ростовки 160 - 200 см), перчатки, подшлемник, шлем (XS, S, M, L, XL, XXL).
- Личные вещи, которые обязательно должны быть у ПОДРОСТКА: добротные шерстяные носки (2 пары), хорошее термобелье (или шерстяные лосины + водолазка), свитер с высоким воротом, горнолыжный костюм (или аналог), запасные перчатки (варежки), тёплая шапка.
В связи с тем, что часть маршрута на остров Кижи проходит по открытым пространствам (по льду Онежского озера), участники развивают более высокую скорость, чем на лесной трассе. Поэтому необходимо обязательно регулярно проверять, насколько комфортно и тепло вашему ребёнку. Дети (а зачастую и взрослые) пугаются высоких скоростей и им уже совсем не так весело, как всем хотелось бы. Кроме того, ребенок может замерзнуть, т. к. водителю тепло идёт от двигателя и есть подогрев ручек, у пассажира такой радости нет.
В рамках 2-3-дневных туров размещение предполагается в двухместных номерах, где есть возможность организовать дополнительное место для ребёнка (двуспальный раскладной диван). Для подростков постарше возможно забронировать отдельный номер.
Как я могу подготовиться к прохождению тура?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
- внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения;
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой, поэтому все было нормально)
А так все было очень круто:
Еда очень вкусная и разнообразная
Инструкторы опытные и интересные люди
С погодой повезло
В общем спасибо за поездку!