Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале, начиная с 7:30 с большой красной табличкой.
Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.
8:05 – 8:30 Завтрак (комплексный).
8:30 Отправляемся на пешеходную экскурсию по Петрозаводску.
Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность – Онежскую набережную и в конечной точке нашей экскурсии – у памятника Петру Великому мы отправимся на посещение жемчужины Карелии – остров Кижи.
Путь до острова Кижи на быстроходном судне занимает 1,5 часа.
Обзорная экскурсия по острову (1,5 часа).
Во время нее Вы увидите шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровская церковь, колокольня шатрового типа.
При этом, останется время для самостоятельной прогулки по острову и покупки сувениров.
Нагулявшись по острову, возвращаемся в Петрозаводск на комете.
Свободное время.
Можно прогуляться по набережной в отель, или продолжить прогулки по городу, посетив пару отличных ресторанчиков.
8:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.
9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.
Расстояние от Петрозаводска до Рускеала – 260 км, время в пути 3,5-4 часа.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».
По-желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).
После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.
Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с "тарзанки" (доступна в летний период). В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
Прибытие в Петрозаводск к 21:00.
Гости отправляются на прогулку по городу – есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.
Завтрак в гостинице.
9:00 Отправление на экскурсию.
Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I; древний вулкан Гирвас; и знаменитый водопад Кивач.
Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров.
На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами.
Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.
На высоте открываются великолепные пейзажи.
Далее нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.
Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей – мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.
Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
Кивач – обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.
Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих – сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.
Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.
Прибытие в Петрозаводск к 17:00.
Далее гости отправляются на поезд или на прогулку по городу – есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Вариант размещения
|2-хместное
|1-номестное
|Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
|взрослые
|пенсионеры
|дети до 14 лет
|взрослые
|пенсионеры
|дети до 14 лет
|отель 4* с завтраком
|18500
|17950
|16550
|21500
|20950
|19550
|3000
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова – что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Пенсионерам предоставляется скидка в размере 550 рублей.
Если у участников в туре день рождения – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.
Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.
Скидка за раннее бронирование:
Тур возможно рассчитать индивидуально на любую удобную дату для групп от 1 до 18 человек, стоимость и подробности уточняйте при бронировании.