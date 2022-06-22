Небольшой, но очень интересный тур выходного дня объединяет в себе посещение трех красивейших достопримечательностей: этнокультурного памятника северного деревянного зодчества – остров Кижи и красивейший техноприродный объект – мраморный каньон Рускеала, а также водопад Кивач, первый российский курорт Марциальные воды и другие объекты.

Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Посетим первый российский курорт и отведаем марциальной воды

Восхитимся красотой и величием самого большого мраморного каньона Европы

Познакомимся с удивительным городом – столицей Карелии и малдшим братом Санкт-Петербурга

Программа тура по дням

1 день Петрозаводск и остров Кижи

Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале, начиная с 7:30 с большой красной табличкой. Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения. 8:05 – 8:30 Завтрак (комплексный). 8:30 Отправляемся на пешеходную экскурсию по Петрозаводску. Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность – Онежскую набережную и в конечной точке нашей экскурсии – у памятника Петру Великому мы отправимся на посещение жемчужины Карелии – остров Кижи. Путь до острова Кижи на быстроходном судне занимает 1,5 часа. Обзорная экскурсия по острову (1,5 часа). Во время нее Вы увидите шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровская церковь, колокольня шатрового типа. При этом, останется время для самостоятельной прогулки по острову и покупки сувениров. Нагулявшись по острову, возвращаемся в Петрозаводск на комете. Свободное время. Можно прогуляться по набережной в отель, или продолжить прогулки по городу, посетив пару отличных ресторанчиков.

2 день Мраморный каньон Рускеала

8:00 Завтрак в ресторанах гостиниц. 9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала. Расстояние от Петрозаводска до Рускеала – 260 км, время в пути 3,5-4 часа. Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». По-желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места. Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время. Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с "тарзанки" (доступна в летний период). В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут». Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках. Прибытие в Петрозаводск к 21:00. Гости отправляются на прогулку по городу – есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

3 день Золотое кольцо Карелии