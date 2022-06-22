Знакомство с Карелией

Небольшой, но очень интересный тур выходного дня объединяет

5
3 отзыва
Небольшой, но очень интересный тур выходного дня объединяет в себе посещение трех красивейших достопримечательностей: этнокультурного памятника северного деревянного зодчества – остров Кижи и красивейший техноприродный объект – мраморный каньон Рускеала, а также водопад Кивач, первый российский курорт Марциальные воды и другие объекты.
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
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Что вас ожидает 🤩

Петрозаводск
Петрозаводск
Познакомимся с удивительным городом – столицей Карелии и малдшим братом Санкт-Петербурга
Остров Кижи
Остров Кижи
Увидим шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь
Рускеала
Рускеала
Восхитимся красотой и величием самого большого мраморного каньона Европы
Марциальные воды
Марциальные воды
Посетим первый российский курорт и отведаем марциальной воды
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск и остров Кижи

Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале, начиная с 7:30 с большой красной табличкой.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

8:05 – 8:30 Завтрак (комплексный).

8:30 Отправляемся на пешеходную экскурсию по Петрозаводску.

Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность – Онежскую набережную и в конечной точке нашей экскурсии – у памятника Петру Великому мы отправимся на посещение жемчужины Карелии – остров Кижи.

Путь до острова Кижи на быстроходном судне занимает 1,5 часа.

Обзорная экскурсия по острову (1,5 часа).

Во время нее Вы увидите шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровская церковь, колокольня шатрового типа.

При этом, останется время для самостоятельной прогулки по острову и покупки сувениров.

Нагулявшись по острову, возвращаемся в Петрозаводск на комете.

Свободное время.

Можно прогуляться по набережной в отель, или продолжить прогулки по городу, посетив пару отличных ресторанчиков.

Петрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров Кижи
2 день
Мраморный каньон Рускеала

8:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала – 260 км, время в пути 3,5-4 часа.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По-желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). 

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.

Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с "тарзанки" (доступна в летний период). В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

Прибытие в Петрозаводск к 21:00.

Гости отправляются на прогулку по городу – есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
3 день
Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице. 

9:00 Отправление на экскурсию.

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I; древний вулкан Гирвас; и знаменитый водопад Кивач.

Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров.

На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами.

Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.

На высоте открываются великолепные пейзажи. 

Далее нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды. 

Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей – мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.

Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас. 

Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.

Кивач – обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.

Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих – сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы. 

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.

Прибытие в Петрозаводск к 17:00.

Далее гости отправляются на поезд или на прогулку по городу – есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.

Золотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо Карелии

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Вариант размещения2-хместное   1-номестное   Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
взрослыепенсионерыдети до 14 летвзрослыепенсионерыдети до 14 лет
отель 4* с завтраком1850017950165502150020950195503000

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова – что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Метеор на Кижи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Пенсионерам предоставляется скидка в размере 550 рублей.

Если у участников в туре день рождения – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.

Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.

Скидка за раннее бронирование:

  • бронь за 6 месяцев и более до начала тура – 10%;
  • бронь от 3 до 6 месяцев до начала тура – 5%.
Возможно ли заказать индивидуальный тур?

Тур возможно рассчитать индивидуально на любую удобную дату для групп от 1 до 18 человек, стоимость и подробности уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
22 июня 2022
Спасибо большое за тур по Карелии. Нам очень понравилось. Очень хорошая была гостиница, интересные экскурсии, весёлые гиды. Карелия-суровый, но очень красивый край, где сочетаются озера, густой лес, водопады и камни. В наших сердцах она останется навсегда.
И
11 июня 2022
Добрый день, что хочется сказать о поездке в Карелию, очень вам благодарна тур получился очень насыщенный, гиду Роману огромное спасибо, всё чётко и вовремя, очень много рассказал истории про город Петрозаводск, Гид Галина очень умная женщина и очень интересно рассказывает про историю Карелии. Единственный момент который меня расстроил немного, поездка была организована на три дня пребывания в Карелии, и последний день был немного волнительный, связи с тем что я очень боялась опоздать на свой поезд, так как утром водитель и гид Галина озвучили сомнения на то что мы можем вернуться вовремя, но все сделали и продумали и мы вернулись вовремя,поэтому хотелось бы сказать и взять на заметку чтобы последний день перед отъездом лучше это был бы день свободный. А так вся организация на высоте.
А
13 июня 2022
Путешествие было отличным, всё понравилось, организация тура замечательная. Только пожалели, что не поехали в июле, был сильный ветер. Будут обращаться к вам еще)

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