3 день

Горный парк Рускеала. Водопады Ахинкоски

08:45 Завтрак в кафе и освобождение номеров.

09:30 Отправление в Рускеала на автобусе или на ретропоезде (билеты на поезд покупаются самостоятельно).

11:30 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1,5 часа).

Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.

Свободное время для прогулок и развлечений в парке.

14:00 Выезд в Петрозаводск. В пути – 4 часа.

Остановка у водопадов Ахинкоски. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Для желающих за доп. плату экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.

19:30 Прибытие в Петрозаводск и размещение в гостинице.

Свободное время.

