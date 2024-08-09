Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия. Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).
Групповой трансфер.
11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Классический Петербург».
13:00 Отъезд от пл. Искусств (для гостей из отеля «Катарина Арт», «IZZZI у Гостиного двора»).
13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский».
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города.
16:00 Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году. Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система. Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.
20:00 Трансфер по гостиницам. Свободное время.
Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:30-10:30 Отъезд от гостиниц. Трансфер на программу.
13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Дополнительно: (бронируется на месте)
11:30 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под многочисленными мостами, которых в городе более 340: это и гигантские металлические с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками и каналами (850 взр., 650 шк., 750 студ., 750 пенс.).
15:00 Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30-11:30 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: (бронируется на месте)
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 взр., 650 дет., 1200 студ., пенс.)
16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:(бронируется на месте)
Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Петергоф
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
07:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.
Экскурсия в Большой дворец – знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на берегу Финского залива.
Дополнительно: (бронируется на месте)
Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 1400 взр., 750 реб. 3-12 лет, 1200 руб. 12-16 лет, 1200 студ., 1200 пенс.).
17:30 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья. Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю
Накануне вечером заказать в отеле ЛАНЧ-БОКС.
Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Накануне вечером приходит sms с телефоном гида и номером автобуса.
06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.
Начало пути — это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
Дополнительно:
13:30 Обед (оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 500-700 руб.).
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством» со своими законами и гражданством.
21:00 Прибытие в Петрозаводск.
Заселение в отель, свободное время.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Экскурсия по питомнику и оленьей ферме или дополнительная экскурсия
Вариант 1: Основная программа.
08:00 Завтрак в отеле.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник.
Дополнительно: 15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 500-700 руб.).
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме.
Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников. 18:30 Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Истинным ценителям гастротуризма мы советуем посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», известный далеко за пределами региона. «Карельская горница» – это первый ресторан традиционной карельской кухни. Дизайн интерьера ресторана воссоздает дух и традиции северной культуры Карельского края. В «Ягеле» вы найдете обширное меню с карельской кухней на каждый день, а в «Йоки» вас ждут свежие экологичные продукты из Карелии и Мурманской области.
Приятным вариантом на вечер станет прогулка по городу – рекомендуем пройтись по центральным улочкам, Онежской набережной и городскому парку, расположенному неподалеку.
Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи.
Стоимость 5900 руб. /взр.; студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан – 5400 руб. / чел.; 3550 руб. / дети от 2 до 17 лет.
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера.
Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы должны получить на ресепшене вашего отеля и самостоятельно добираетесь до Александровской пристани.
Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры и религии Русского Севера. В нем собраны памятники деревянного зодчества, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
После экскурсии вас ждет свободное время (примерно 1 час 45 минут).
Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
На заезд с 29.04 по 05.05 будет только Вариант 1 (основная программа).
Горный парк Рускеала. Отъезд
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
13:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
Край тысячи озер и рек известен также своими невысокими, но стремительными водопадами. Среди них заслуживают отдельного внимания каскады бурной лесной реки Тохмайоки, также именуемые Рускеальскими водопадами, которые не замерзают даже в самое холодное время года!
Дополнительно: Вход на экотропу (Взр. 400 руб., шк. до 14 лет 300 руб., ст. 300 руб. пенс. 300 руб.).
15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк «Рускеала» – одна из главных достопримечательностей Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
Дополнительно: Дополнительные услуги парка приобретаются на месте по желанию:
«Подземная Рускеала», Тайные тропы земли Калевала, Водная прогулка по мраморному озеру, Троллей длиною 400 метров.
17:00 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
19:00 Встреча у вокзала в Сортавале туристов с ретропоезда.
Отправление в Санкт-Петербург.
00:00 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург к ст. м. Площадь Восстания.
Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол" + Отель Категории «Оптима» (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма, Акватика) 3* (Петрозаводск), завтрак
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный
|Супериор + Стандартный
|15.07-16.09.24
|42450
|56350
|43650
|42600
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол" + Отель Категории «ХИТ» (Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж) 4* (Петрозаводск), завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный + Стандартный
|Супериор + Стандартный
|15.07-16.09.24
|45600
|62000
|46800
|45750
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель Категории «Оптима» (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма, Акватика) 3* (Петрозаводск), Завтрак. (Цены уточнять)
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт + Стандартный
|Стандартный + Стандартный
|Комфорт + Стандартный
|08.07-26.08.24
|44450
|61950
|45650
|64350
|49650
|45800
|72350
|02.09-16.09.24
|40650
|53950
|41850
|56350
|43650
|41800
|60350
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол" + Отель Категории «ХИТ» (Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж) 4* (Петрозаводск), завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт + Стандартный
|Стандартный + Стандартный
|Комфорт + Стандартный
|08.07-26.08.24
|47600
|67600
|48800
|70000
|52800
|48950
|78000
|02.09-16.09.24
|43800
|59600
|45000
|62000
|46800
|44950
|66000
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 3500 руб.
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 2000 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) 1650 руб.
Скидка пенсионерам (РФ): 550 руб., пенсионерам 60+ (РФ): 1200 руб.
Варианты проживания
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Саквояж 4
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Онежский замок 4
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Питер Инн 4
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.
Фрегат 4
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Акватика 3
Комфортабельная гостиница «Акватика» с современным аквакомплексом располагается в самом центре города, на берегу живописной Онежской набережной.
Номерной фонд располагает светлыми номерами с мягкой мебелью. Все категории подключены к системе отопления и укомплектованы необходимой техникой для комфорта гостей: холодильником, телевизором, телефоном, беспроводным доступом к Wi-Fi.
Меню бара и ресторана включает широкий ассортимент блюд европейской кухни. Неподалеку есть множество продуктовых магазинов.
Расстояние до аэропорта — 15,3 км, до железнодорожного вокзала — 3,2 км. На территории построен оздоровительный комплекс, включающий тренажерный зал, баню, бассейн. Вблизи — Онежское озеро, музей изобразительных искусств, музыкальный театр.
Илма 3
Комфортабельная гостиница «Илма» находится в городе Петрозаводск. Своим гостям она может предложить месторасположение в историческом центре города и высокий уровень обслуживания. Дополнительными достоинствами сервиса являются: трансфер, охраняемая парковка для автомобилей, факс и ксерокопирование за дополнительную плату, прачечная и гладильные услуги.
Дизайн интерьера оформлен в классическом стиле, выполнен современный ремонт. В светлых и просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения. В распоряжении проживающих будет: удобная мебель, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната с душем. Прием и регистрация гостей происходит круглосуточно.
На территории работает уютное кафе, в котором представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус.
Неподалеку расположены местные достопримечательности: центральная площадь, Собор Александра Невского, набережная Онежского озера. Расстояние до международного аэропорта составляет 15.8 км.
Ладога 3
Трехзведочная гостиница «Ладога» находится в Петрозаводске. Своим гостям она предлагает не только качественное обслуживание высококвалифицированным персоналом, но и широкий спектр услуг. Так Вы можете попариться в хамаме или сауне, а также поплавать в бассейне. На территории работает оздоровительный центр.
Номерной фонд представлен большим количеством категорий, которые оснащены всем необходимым, для того, чтобы даже длительное проживание было максимально комфортным. Все номера, обустроены так, что чувствуется домашний уют. В них есть качественная мебель и техника, а также собственная ванная комната.
Завтраки включены в стоимость номера, а обеды и ужины можно заказать за дополнительную плату и искусные повара с удовольствием приготовят для Вас лучшие блюда.
Поблизости расположились многие достопримечательности и известные места, магазины и сувенирные лавки, рестораны и столовые. До любой точки города возможно добраться на общественном транспорте.
Заречная 3
Гостиница располагается в центральной части города, на берегу реки Лососинка. Она прекрасно подходит экскурсантам, бизнесменам, командировочным. В шаговой доступности находится известная достопримечательность Петрозаводска — Дом Куклы, а также Губернский парк и Собор Александра Невского.
Номерной фонд
Во всех номерах современная мебель, сантехника европейского уровня, стеклопакеты с москитными сетками, ЖК телевизор, холодильник, Интернет, телефон.
Одноместный номер (стандарт)
Номер оборудован большой кроватью, холодильником, телефоном, зеркалом, ТВ, санузлом, душем и туалетом.
Двухместный номер (стандарт)
Номер оборудован двумя кроватями, прикроватными тумбочками, холодильником, телефоном, зеркалом, ТВ, санузел, душ, туалет.
Двухместный номер (семейный)
Номер оборудован двуспальной кроватью, диваном, прикроватными тумбочками, холодильником, телевизором, зеркалом, телефоном. Санузел оснащен душем и туалетом.
Номер Люкс
Двухкомнатный номер оборудован двуспальной кроватью, диваном, двумя телевизорами, DVD, телефоном, холодильником, письменным столом, журнальным столиком, санузлом, душем и туалетом.
Вилла Айно 3
Вилла Айно располагается в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске. До центра можно доехать примерно за 10 минут. Предлагается качественный сервис, который превзойдет ожидания даже самого требовательного туриста. Из услуг есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, сауна, прачечная. По запросу можно заехать с домашними животными.
Номерной фонд представлен уютными и современными номерами, которые разделены на категории. Независимо от выбранной, в каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, система кондиционирования. В ванной можно найти средства личной гигиены, халаты, тапочки и полотенца.
По утрам подают завтраки в формате «шведский стол», где можно угоститься горячими блюдами, салатами, закусками и напитками. Путь до ближайшего продуктового магазина не займет более пяти минут.
Ближайшая автобусная остановка находится в 3 минутах ходьбы, а уже оттуда уехать до аэропорта или железнодорожного вокзала.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи в выбранном отеле в Санкт-Петербурге
- 2 ночи в отеле выбранной категории в Петрозаводске
- Завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии: прогулка по Финскому заливу на метеоре Петергоф - Санкт-Петербург, теплоходная экскурсия "По рекам и каналам", экскурсия в Павловск с посещением дворца, экскурсия "Ночной Петербург". В Карелии: экскурсия на о. Кижи, дополнительные программы на острове Кижи и в горном парке "Рускеала", экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски, проезд на ретропоезде из Горного Парка Рускеала в Сортавалу
- Комплексные обеды в Карелии: (оплачивается на месте по желанию) - 500-700 руб. за 1 обед
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Какие есть скидки в туре?
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 3500 руб.
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 2000 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) 1650 руб.
Скидка пенсионерам (РФ): 550 руб., пенсионерам 60+ (РФ): 1200 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
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