Снаряжение для сплава:

Рафт (Timetrial) — специальная 10–12-местная надувная лодка для сплава по бурной воде. Обладает высокой безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ-материалов.

Катамаран (Raftmaster) Fox-600 — шестиместное туристское разборное судно для путешествий по рекам любой категории сложности. В этом катамаране заложен и проверен на практике компромисс большинства современных требований для походных катамаранов. Он подойдет как для туристов-водников с наивысшей степенью притязаний, так и для начинающих туристов.

Байдарка (Stream) «Хатанга-2 SPORT», «Хатанга-2 Extreme» — надувная байдарка для сплава 2 человек. Обладает высокой устойчивостью и хорошей управляемостью в порогах, подходит для новичков. Изготовлена из прочных ПВХ-материалов.

Весла, спасжилеты, спас-концы, каски, гермоупаковки — проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Снаряжение для лагеря:

Палатки — трех- и четырехместные, фирма Tramp. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков.

Спальники — температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее.

Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.