Описание тура

В программу включено комфортное размещение в глэмпинге, домики Барнхаус с панорамным остеклением - 2 ночи

За 3 дня вы посетите самые топовые локации Карелии: горный парк Рускеала (мраморный каньон), рускеальские водопады - Ахинкоски, Ладожские шхеры, остров Валаам, самый высокий водопад республики - Юканкоски (Белые мосты), гора Паасонвуори. А также множество живописных, первозданных природных мест Приладожья, известных лишь местным жителям: обзорные площадки на фактурных скалах вдоль берега бескрайней Ладоги, малоизвестные водопады, сказочные тропы среди хвойного леса и каменные острова с уникальной растительностью. Наш гид устроит для вас чаепитие на скалах с национальными карельскими угощениями, а в ресторанах на маршруте вы сможете попробовать лучшие блюда северной кухни. Желающие смогут добавить в тур поездку на Ретро поезде, а вечерами воспользоваться допольнительными услугами глэмпинга: аренда сап серф, лодок, снастей для рыбалки, баня. А при благоприятной погоде будет возможность поплавать в одном или нескольких из 90000 водоемов Карелии

Мы можем провести этот тур индивидуально, по согласованию, в любые даты сезона. Даты сборных мини- групп (до 10 чел), указаны в описании тура

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск - Первозданное Приладожье

Встреча с гидом по прибытии. Небольшая обзорная прогулка по городу, знакомство друг с другом, историей и современностью карельской столицы. Завтрак по желанию. Отправление навстречу приключениям.

Чтобы не терять времени, сразу же отправляемся в самую живописную часть Карелии — Северное Приладожье, именно оно славится уникальным рельефом, огромным количеством перепадов высот и множеством природных достопримечательностей.

Приключение на берегу Ладоги начинается с авторского авто-пешеходного маршрута по нетронутым природным локациям: сказочные тропы хвойного леса, фактурные скалы, панорамные виды крупнейшего озера Европы, чаепитие с карельскими ягодами на свежем воздухе.

В обеденное время состоится заселение в глэмпинг. Далее нас ждет настоящее сафари по бездорожью к водопадам Северного Приладожья. Всего посетим 3 водопад, включая величественный Юканкоски — самый высокий в Карелии

Вечером будет свободное время для отдыха или совместного общения на берегу комплекса

2 день

Рускеала - Ахинкоски - Паасо

После завтрака отправимся к самому известному месту Карелии - горный парк Рускеала. В парке у вас будет свободное время для осмотра локаций: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора, подземная штольня и др. Желающие могут приобрести дополнительные экскурсии: в подземный мир или музей Рускеалы, полет над каньоном, катание на лодке, катамаране. Группа поедет в парк на авто, но если Вы давно мечтали прокатиться на Ретро Поезде это возможно, если предварительно приобрести билеты. Укажите этот момент при бронировании.

Далее отправляемся к водопадам Ахинкоски - место съемок фильмов А зори здесь тихие и Темный мир. Система небольших, бурных водопадов, эко - тропа, подвесные мостики прямо над падением воды и причудливые деревянные скульптуры. Именно здесь можно приобрести любые карельские ягоды, включая морошку, чаи, полезные травы и многое другое. Обед организуем в одном из кафе на берегу Ладожского озера. А после покорим восхитительную гору - Паасонвуори, с которой открывается невероятный круговой обзор. Наверх ведет очень атмосферная лестница, а помимо пейзажей, гора обладает интересной и значимой средневековой историей

3 день

Ладожские Шхеры - остров Валаам

Этот день мы проведем в карельском море. На причале вас ожидает небольшой частный катер, на котором вы отправитесь на прогулку среди Ладожских шхер - уникального наследия Ледникового периода.

Система островов, нетронутых человеком и узкие проливы между ними образуют картину, неповторимой красоты. На одном из первозданных островов состоится остановка для прогулки и единения с природой. После чего мы отправимся. к знаменитому острову Валаам. На острове будет свободное время (2-3 часа), каждый гость, может самостоятельно выбрать, как его провести:

  • Посещение храмов, монастыря и, скитов

- Прогулки с аудиогидом или гидом из паломнической службы

- Отдых на берегу и природе

- Дополнительные экскурсии на лодках или гольф кар

- Прокат велосипедов и др.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в индивидуальных домиках барнхаус. Глэмпинг на Ладожском озере
  • Трансфер
  • Сытные завтраки
  • Сопровождение гидом
  • Водная прогулка по Ладожским шхерам
  • Трансфер на катере к о. Валаам
  • Трансфер по бездорожью к водопаду Юканкоски
  • Авторский маршрут по нетронутым местам Приладожье
  • Все входные билеты на маршруте
  • Пикник от гида на берегу
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты в Карелию
  • Обеды, ужины
  • Дополнительные развлечения, экскурсии и сувениры (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Важно иметь устойчивую обувь с нескользящей подошвой, чтобы комфортно гулять по скалам). Обычные кроссовки- отлично подойдут! Погода в Карелии бывает непредсказуемой, поэтому даже в летний период не забудьте прихватить с собой, толстовку или легкую куртку.

Если же путешествие планируется весной или осенью, лучше уточнить у гида, какая одежда и обувь могут пригодиться

Пожелания к путешественнику

Тур подойдёт любителям природы, красивых пейзажей и мест силы! Тем, кто хочет увидеть самые живописные места республики, вырваться с повседневной рутины перезагрузить мысли и полюбоваться прекрасным

Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Карелии. Объездила пол России, но не нашла места лучше, чем родной регион. Я работаю в туризме уже 18-лет и с радостью делюсь своей
читать дальше

страстью к уникальным и насыщенным путешествиям. Я обожаю неформальные туры, которые открывают первозданные уголки природы и предлагают комфортный отдых. Именно такие приключения наша команда создает для своих гостей. Каждое путешествие — это настоящее приключение, способное помочь вам отвлечься от повседневной рутины, восстановить силы, завести знакомства и зарядиться положительными эмоциями. А иногда и вовсе изменить жизнь! Добро пожаловать в удивительную Карелию!

