Описание тура
В программу включено комфортное размещение в глэмпинге, домики Барнхаус с панорамным остеклением - 2 ночи
За 3 дня вы посетите самые топовые локации Карелии: горный парк Рускеала (мраморный каньон), рускеальские водопады - Ахинкоски, Ладожские шхеры, остров Валаам, самый высокий водопад республики - Юканкоски (Белые мосты), гора Паасонвуори. А также множество живописных, первозданных природных мест Приладожья, известных лишь местным жителям: обзорные площадки на фактурных скалах вдоль берега бескрайней Ладоги, малоизвестные водопады, сказочные тропы среди хвойного леса и каменные острова с уникальной растительностью. Наш гид устроит для вас чаепитие на скалах с национальными карельскими угощениями, а в ресторанах на маршруте вы сможете попробовать лучшие блюда северной кухни. Желающие смогут добавить в тур поездку на Ретро поезде, а вечерами воспользоваться допольнительными услугами глэмпинга: аренда сап серф, лодок, снастей для рыбалки, баня. А при благоприятной погоде будет возможность поплавать в одном или нескольких из 90000 водоемов Карелии
Мы можем провести этот тур индивидуально, по согласованию, в любые даты сезона. Даты сборных мини- групп (до 10 чел), указаны в описании тура
Программа тура по дням
Петрозаводск - Первозданное Приладожье
Встреча с гидом по прибытии. Небольшая обзорная прогулка по городу, знакомство друг с другом, историей и современностью карельской столицы. Завтрак по желанию. Отправление навстречу приключениям.
Чтобы не терять времени, сразу же отправляемся в самую живописную часть Карелии — Северное Приладожье, именно оно славится уникальным рельефом, огромным количеством перепадов высот и множеством природных достопримечательностей.
Приключение на берегу Ладоги начинается с авторского авто-пешеходного маршрута по нетронутым природным локациям: сказочные тропы хвойного леса, фактурные скалы, панорамные виды крупнейшего озера Европы, чаепитие с карельскими ягодами на свежем воздухе.
В обеденное время состоится заселение в глэмпинг. Далее нас ждет настоящее сафари по бездорожью к водопадам Северного Приладожья. Всего посетим 3 водопад, включая величественный Юканкоски — самый высокий в Карелии
Вечером будет свободное время для отдыха или совместного общения на берегу комплекса
Рускеала - Ахинкоски - Паасо
После завтрака отправимся к самому известному месту Карелии - горный парк Рускеала. В парке у вас будет свободное время для осмотра локаций: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора, подземная штольня и др. Желающие могут приобрести дополнительные экскурсии: в подземный мир или музей Рускеалы, полет над каньоном, катание на лодке, катамаране. Группа поедет в парк на авто, но если Вы давно мечтали прокатиться на Ретро Поезде это возможно, если предварительно приобрести билеты. Укажите этот момент при бронировании.
Далее отправляемся к водопадам Ахинкоски - место съемок фильмов А зори здесь тихие и Темный мир. Система небольших, бурных водопадов, эко - тропа, подвесные мостики прямо над падением воды и причудливые деревянные скульптуры. Именно здесь можно приобрести любые карельские ягоды, включая морошку, чаи, полезные травы и многое другое. Обед организуем в одном из кафе на берегу Ладожского озера. А после покорим восхитительную гору - Паасонвуори, с которой открывается невероятный круговой обзор. Наверх ведет очень атмосферная лестница, а помимо пейзажей, гора обладает интересной и значимой средневековой историей
Ладожские Шхеры - остров Валаам
Этот день мы проведем в карельском море. На причале вас ожидает небольшой частный катер, на котором вы отправитесь на прогулку среди Ладожских шхер - уникального наследия Ледникового периода.
Система островов, нетронутых человеком и узкие проливы между ними образуют картину, неповторимой красоты. На одном из первозданных островов состоится остановка для прогулки и единения с природой. После чего мы отправимся. к знаменитому острову Валаам. На острове будет свободное время (2-3 часа), каждый гость, может самостоятельно выбрать, как его провести:
- Посещение храмов, монастыря и, скитов
- Прогулки с аудиогидом или гидом из паломнической службы
- Отдых на берегу и природе
- Дополнительные экскурсии на лодках или гольф кар
- Прокат велосипедов и др.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в индивидуальных домиках барнхаус. Глэмпинг на Ладожском озере
- Трансфер
- Сытные завтраки
- Сопровождение гидом
- Водная прогулка по Ладожским шхерам
- Трансфер на катере к о. Валаам
- Трансфер по бездорожью к водопаду Юканкоски
- Авторский маршрут по нетронутым местам Приладожье
- Все входные билеты на маршруте
- Пикник от гида на берегу
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты в Карелию
- Обеды, ужины
- Дополнительные развлечения, экскурсии и сувениры (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Важно иметь устойчивую обувь с нескользящей подошвой, чтобы комфортно гулять по скалам). Обычные кроссовки- отлично подойдут! Погода в Карелии бывает непредсказуемой, поэтому даже в летний период не забудьте прихватить с собой, толстовку или легкую куртку.
Если же путешествие планируется весной или осенью, лучше уточнить у гида, какая одежда и обувь могут пригодиться
Пожелания к путешественнику
Тур подойдёт любителям природы, красивых пейзажей и мест силы! Тем, кто хочет увидеть самые живописные места республики, вырваться с повседневной рутины перезагрузить мысли и полюбоваться прекрасным