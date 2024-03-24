1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, «Дом куклы», встреча Нового года

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.

Встреча группы у центрального входа в вокзал, со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).

08:00 Завтрак в ресторане.

09:15 Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы» — знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.

Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску.

Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.

13:00 Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.

В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам. Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня.

Вы сможете пройти сеанс релаксации, посетив «шунгитовую пещеру». Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.

Обед в ресторане.

Размещение в гостинице.

Свободное время. Подготовка к праздничному банкету.

Банкет в ресторанах отелей (в стоимость тура банкет не включен, оплачивается при бронировании тура).