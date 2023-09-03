3 день

Заповедник Кивач, питомник ездовых собак или сафари на снегоходах

Трансфер в заповедник Кивач.

Прогулка, осмотр водопада, музея природы и дендрария заповедника.

Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга.

Обед.

Далее программа на выбор:

Вариант 1: Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей и катание в упряжках трек 2,5 км.

Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России — чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.

Мы предлагаем путешествие 2,5 км в собачьих упряжках.

Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.

На всех маршрутах впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности.

Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.

По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме.

Вариант 2: Сафари на снегоходах.

Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций.

Для детей на время сафари — мастер-класс по плетению из бересты в кафе на точке старта.

При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!

Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви.

Деревня на Лычном Острове —одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Выбор программы производится строго при бронировании тура.

Окончание программы, трансфер в гостевой дом.