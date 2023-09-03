Это путешествие, эмоции от которого останутся на всю жизнь! Тур проводится индивидуально для готовых групп от 2 человек.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, Новогодний Петрозаводск
Прибытие в Карелию.
Завтрак в кафе города (шведский стол).
Выезд на программу.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.
Вас ждет знакомство со столицей Карелии.
Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Трансфер в гостевой дом с заездом в супермаркет.
Заселение.
Возможен заказ блюд из ресторана к новогоднему столу или бронирование новогоднего банкета в одном из ресторанов в городе Петрозаводск + транспортное обслуживание от/до ресторана.
Свободный день
День отдыха, наслаждение природой и беззаботностью.
По Вашему пожеланию можно дополнительно заказать экскурсию или активный тур.
Заповедник Кивач, питомник ездовых собак или сафари на снегоходах
Трансфер в заповедник Кивач.
Прогулка, осмотр водопада, музея природы и дендрария заповедника.
Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга.
Обед.
Далее программа на выбор:
Вариант 1: Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей и катание в упряжках трек 2,5 км.
Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!
В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России — чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.
Мы предлагаем путешествие 2,5 км в собачьих упряжках.
Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.
На всех маршрутах впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности.
Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.
По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме.
Вариант 2: Сафари на снегоходах.
Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций.
Для детей на время сафари — мастер-класс по плетению из бересты в кафе на точке старта.
При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!
Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви.
Деревня на Лычном Острове —одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.
Выбор программы производится строго при бронировании тура.
Окончание программы, трансфер в гостевой дом.
Деревня Рубчойла (по желанию), отъезд
Сбор вещей, освобождение дома.
За дополнительную плату: экскурсионная программа в этническую деревню «Рубчойла», мастер-класс по приготовлению национального блюда, обед.
Трансфер в Петрозаводск.
Экскурсионная программа «Этническая деревня Рубчойла».
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе.
В этих местах испокон веков селились карелы.
Их потомки живут здесь и по сей день.
По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни.
Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным.
Скота, согласно статистике, держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.
Жители деревни жили весьма богато, тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.
Экскурсия.
Мастер-класс.
Обед.
Возвращение в Петрозаводск.
Отъезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Домик у Родника».
Стоимость программы:
- при группе 4 человека и двухместной посадке на снегоходе — 38 500 руб. /чел.;
- при группе 3 человека — 46 300 руб. /чел.;
- при группе 2 человека — 71 900 руб. /чел.
Есть возможность заехать на день раньше или выехать на день позже. Доплата — 14 000 руб. /сутки за всех.
Возможно проживание с животными за доп. плату.
При заезде взимается залог 5 000 руб., который возвращается при выезде.
Варианты проживания
Гостевой дом «Домик у Родника»
Домик имеет необычную архитектуру — две A-Frame крыши с выходом на террасу. На участке бьют ключи с чистейшей родниковой водой. Рядом расположен лес. Озеро в 1 км от дома.
Одним из достоинства домика является камин-лежанка, где холодными зимними вечерами очень приятно проводить время. Светлый дизайн, панорамное остекление. На втором этаже есть открытая терраса, на первом этаже закрытая веранда.
- 2 отдельные спальни;
- комфортное проживание для 4 человек;
- постельное белье, полотенца;
- посуда, кастрюли, сковородки;
- бытовая техника: посудомоечная машина, электроплита, электрочайник, стиральная машина;
- туалет, душ, горячая вода.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме «Домик у Родника»
- Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску
- Транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 1 обед)
- Посещение водопада Кивач
- Программа на выбор: посещение питомника хаски и оленей, катание в упряжке трек 2,5 км или сафари на снегоходах 2 часа
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсионная программа в этническую деревню «Рубчойла» + обед
- Заказ блюд из ресторана к новогоднему столу или бронирование новогоднего банкета в одном из ресторанов в городе Петрозаводск + транспортное обслуживание от/до ресторана
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.