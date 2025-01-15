Описание тура
Организационные детали
Порядок экскурсий может меняться. При этом объём не уменьшается.
Важно взять документ, удостоверяющий личность. Детям — свидетельство о рождении.
Рекомендуем прибыть в Петрозаводск на поезде № 18. Следует из Москвы. На ж/д вокзале Петрозаводска будет в 7:50. Вы можете приехать другим поездом позже, но в таком случае завтрак в первый день оплачивается самостоятельно.
Что взять с собой для посещения аква-центра:
•полотенце
•халат
•купальные принадлежности
•резиновые тапочки
•мыльные принадлежности
Также всё необходимое можно приобрести или арендовать на месте.
Программа тура по дням
Петрозаводск, карельский Дед Мороз, милые хаски и олени и отдых в акватермальном комплексе отеля
Встретим вас на ж/д вокзале Петрозаводска. Рекомендуем приобрести билеты на поезд № 18 (из Москвы). Вместе позавтракаем в кафе. Если вы приезжаете позже, вас тоже встретим, но завтракаете вы самостоятельно.
Начнём знакомство с Карелией с её столицы – Петрозаводска. Прогуляемся по его красивой набережной, паркам, площадям и рассмотрим архитектуру. Вы узнаете историю города и увидите современные арт-объекты.
Далее посетим вотчину карельского Деда Мороза и заглянем в питомник ездовых собак. Здесь вы не только пообщаетесь с милыми хасками и маламутами, но и погрузитесь в культуру саамов, увидите оленей и пройдётесь по подворью Талвиукко. Ещё вы сможете зайти в гости к местным жителям и примерить традиционные костюмы.
Желающие за доплату смогут покататься на оленьей или собачьей упряжке и побывать в резиденции Деда Мороза (около 30 минут).
Затем отправимся на заселение в отель. После небольшого отдыха встречаемся в 22:30 на Новогоднем ужине в ресторане. Вас ждёт яркий праздник с развлекательной интерактивной программой (ведущая Ольга Черепова. подарки от Деда Мороза, сюрпризы, розыгрыши, дискотека).
Тур с заездом 3-6 января: после заселения в отель у вас будет свободное время.
Свободный день
Свободный день в отеле. Сегодня можно подольше поспать, завтрак поздний, с 11:00 до 13:00. Затем вы сможете посетить акватермальный комплекс: горячий бассейн под открытым небом, парные с панорамным видом на сосновый бор. А ещё погулять по сосновому лесу или за доплату заказать баню с чаном, спа-программы или массажи. Для любителей активного отдыха доступна аренда снегоходов. Услуги рекомендуем бронировать заранее. Вечером вас ждёт караоке-вечеринка (3 часа).
Тур с заездом 3-6 января: вечером пройдёт стендап.
Отдых на территории парк-отеля или дополнительные экскурсии
День можно провести в отеле или отправиться на загородные экскурсии.
Для отдыхающих в отеле доступен акватермальный комплекс и прогулки по территории. Вечером в 20:00 в ресторане прозвучит живая музыка в исполнении певицы Ирины Мельниковой.
Желающие могут выбрать одну из экскурсий (бронирование при заказе тура, количество мест ограничено):
1. Карельское поместье Деда Халла (~2–2,5 часа без дороги). Вас ждёт праздничная программа с традиционными испытаниями, карельскими танцами, созданием волшебного талисмана и чаепитием. Для детей работает «Школа Домовят».
2. Горный парк «Рускеала» (экскурсия на целый день, ~9:00–21:00). Мы увидим мраморный каньон — одну из главных достопримечательностей Карелии. Вечером подсветка озаряет скалы множеством огней, создавая эффект северного сияния.
Заповедник «Кивач», Марциальные воды и гора Сампо
После завтрака соберём вещи и отправимся в заповедни «Кивач», где находится одноимённый водопад. Мы посетим музей природы и увидим знаменитую карельскую берёзу.
Далее поедем в место под названием Марциальные воды. Курорт был основан Петром I, и здесь сохранились церковь святого апостола Петра, резные павильоны и целебные источники. Мы попробуем железистую воду, известную своими лечебными свойствами.
Завершающим пунктом станет гора Сампо, связанная с эпосом «Калевала». С вершины открывается вид на озеро Кончезеро и окрестные леса. Здесь можно будет загадать желание у Древа Илматар и послушать легенды о волшебной мельнице Сампо.
После горячего обеда — трансфер на вокзал. Отправление вечерними поездами (после 21:00).
До новых встреч в Карелии!
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и новогодний ужин
- Все трансферы по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Посещение аква-термального комплекса под открытым небом - 3 часа в день: для вас 3 парные: общий зал с панорамным видом на сосновый бор, женская и мужская парные, открытые чаны на улице (посещение комплекса все дни, кроме дня выезда)
- Развлекательные программы каждый день на территории базы отдыха (караоке-вечеринки, выступление диджея)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Стоимость тура 3-6 января (без новогоднего ужина) - 61 900 ₽
- Катание на оленьей упряжке в резиденции Деда Мороза (по желанию) - 3000 ₽ за взрослого, 2500 ₽ за ребёнка до 12 лет, дети до 3 лет бесплатно
- Визит в резиденцию Талвиукко к Карельскому Деду Морозу (программа около 30 минут, по желанию) - 1500 ₽, дети до 3 лет бесплатно
- Поездка в горный парк «Рускеала» - 5000 ₽ - взрослый, 4500 ₽ - пенсионеры 60+, школьники до 16 лет включительно. Дополнительно оплачивается трансфер из отеля
- Посещение карельского поместья Деда Халла с чаепитием - 5900 ₽ - взрослый, 4900 ₽ - 5-17 лет, 2900 ₽ - 2-4 года, дополнительно оплачивается трансфер из отеля
- Стоимость тура 31 декабря-3 января:
- «Стандарт с террасой» - 89 600 ₽ с человека за 2-местное размещение, 131 600 ₽ - за 1-местное
- «Стандарт плюс с террасой» - 83 900 ₽ с человека за 3-местное размещение, 77 900 ₽ за 3-местное размещение 2 взрослых и ребёнка 5-13 лет
- Стоимость тура 3-6 января:
- «Стандарт с террасой» - 62 900 ₽ с человека за 2-местное размещение, 115 300 ₽ за 1-местное
- «Стандарт плюс с террасой» - 56 900 ₽ с человека за 3-местное размещение, 56 300 ₽ за 3-местное размещение 2 взрослых и ребёнка 5-13 лет