Встретим вас на ж/д вокзале Петрозаводска. Рекомендуем приобрести билеты на поезд № 18 (из Москвы). Вместе позавтракаем в кафе. Если вы приезжаете позже, вас тоже встретим, но завтракаете вы самостоятельно.

Начнём знакомство с Карелией с её столицы – Петрозаводска. Прогуляемся по его красивой набережной, паркам, площадям и рассмотрим архитектуру. Вы узнаете историю города и увидите современные арт-объекты.

Далее посетим вотчину карельского Деда Мороза и заглянем в питомник ездовых собак. Здесь вы не только пообщаетесь с милыми хасками и маламутами, но и погрузитесь в культуру саамов, увидите оленей и пройдётесь по подворью Талвиукко. Ещё вы сможете зайти в гости к местным жителям и примерить традиционные костюмы.

Желающие за доплату смогут покататься на оленьей или собачьей упряжке и побывать в резиденции Деда Мороза (около 30 минут).

Затем отправимся на заселение в отель. После небольшого отдыха встречаемся в 22:30 на Новогоднем ужине в ресторане. Вас ждёт яркий праздник с развлекательной интерактивной программой (ведущая Ольга Черепова. подарки от Деда Мороза, сюрпризы, розыгрыши, дискотека).

Тур с заездом 3-6 января: после заселения в отель у вас будет свободное время.