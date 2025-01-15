Мои заказы

Встречаем Новый год в Карелии: экскурсии, праздничная программа и отдых в загородном отеле

Увидеть хаски и оленей, расслабиться в бассейне, побывать в Марциальных водах и на горе Сампо
Приглашаем в тёплое семейное путешествие со встречей Нового года — вся развлекательная программа уже составлена, шеф-повар готовится порадовать блюдами на банкете, а вам лишь надо прихватить наряды и хорошее настроение.
Разместимся в парк-отеле, где вы сможете каждый день отдыхать в акватермальном комплексе.

Съездим в резиденцию карельского Деда Мороза, погуляем по саамской деревне, сделаем милые фотографии с хаски, маламутами и оленями, а ещё полюбуемся бескрайними лесами с вершины горы Сампо.

2 дня оставили свободными, чтобы вы сами выбрали активность по душе: можно будет отправиться в горный парк «Рускеала», посетить поместье Деда Халла, где оживает зимняя сказка, или просто расслабиться, гуляя по территории, плавая в бассейне или расслабляясь в парной.

Описание тура

Организационные детали

Порядок экскурсий может меняться. При этом объём не уменьшается.

Важно взять документ, удостоверяющий личность. Детям — свидетельство о рождении.

Рекомендуем прибыть в Петрозаводск на поезде № 18. Следует из Москвы. На ж/д вокзале Петрозаводска будет в 7:50. Вы можете приехать другим поездом позже, но в таком случае завтрак в первый день оплачивается самостоятельно.

Что взять с собой для посещения аква-центра:
•полотенце
•халат
•купальные принадлежности
•резиновые тапочки
•мыльные принадлежности

Также всё необходимое можно приобрести или арендовать на месте.

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, карельский Дед Мороз, милые хаски и олени и отдых в акватермальном комплексе отеля

Встретим вас на ж/д вокзале Петрозаводска. Рекомендуем приобрести билеты на поезд № 18 (из Москвы). Вместе позавтракаем в кафе. Если вы приезжаете позже, вас тоже встретим, но завтракаете вы самостоятельно.

Начнём знакомство с Карелией с её столицы – Петрозаводска. Прогуляемся по его красивой набережной, паркам, площадям и рассмотрим архитектуру. Вы узнаете историю города и увидите современные арт-объекты.

Далее посетим вотчину карельского Деда Мороза и заглянем в питомник ездовых собак. Здесь вы не только пообщаетесь с милыми хасками и маламутами, но и погрузитесь в культуру саамов, увидите оленей и пройдётесь по подворью Талвиукко. Ещё вы сможете зайти в гости к местным жителям и примерить традиционные костюмы.

Желающие за доплату смогут покататься на оленьей или собачьей упряжке и побывать в резиденции Деда Мороза (около 30 минут).

Затем отправимся на заселение в отель. После небольшого отдыха встречаемся в 22:30 на Новогоднем ужине в ресторане. Вас ждёт яркий праздник с развлекательной интерактивной программой (ведущая Ольга Черепова. подарки от Деда Мороза, сюрпризы, розыгрыши, дискотека).

Тур с заездом 3-6 января: после заселения в отель у вас будет свободное время.

2 день

Свободный день

Свободный день в отеле. Сегодня можно подольше поспать, завтрак поздний, с 11:00 до 13:00. Затем вы сможете посетить акватермальный комплекс: горячий бассейн под открытым небом, парные с панорамным видом на сосновый бор. А ещё погулять по сосновому лесу или за доплату заказать баню с чаном, спа-программы или массажи. Для любителей активного отдыха доступна аренда снегоходов. Услуги рекомендуем бронировать заранее. Вечером вас ждёт караоке-вечеринка (3 часа).

Тур с заездом 3-6 января: вечером пройдёт стендап.

3 день

Отдых на территории парк-отеля или дополнительные экскурсии

День можно провести в отеле или отправиться на загородные экскурсии.

Для отдыхающих в отеле доступен акватермальный комплекс и прогулки по территории. Вечером в 20:00 в ресторане прозвучит живая музыка в исполнении певицы Ирины Мельниковой.

Желающие могут выбрать одну из экскурсий (бронирование при заказе тура, количество мест ограничено):

1. Карельское поместье Деда Халла (~2–2,5 часа без дороги). Вас ждёт праздничная программа с традиционными испытаниями, карельскими танцами, созданием волшебного талисмана и чаепитием. Для детей работает «Школа Домовят».

2. Горный парк «Рускеала» (экскурсия на целый день, ~9:00–21:00). Мы увидим мраморный каньон — одну из главных достопримечательностей Карелии. Вечером подсветка озаряет скалы множеством огней, создавая эффект северного сияния.

4 день

Заповедник «Кивач», Марциальные воды и гора Сампо

После завтрака соберём вещи и отправимся в заповедни «Кивач», где находится одноимённый водопад. Мы посетим музей природы и увидим знаменитую карельскую берёзу.

Далее поедем в место под названием Марциальные воды. Курорт был основан Петром I, и здесь сохранились церковь святого апостола Петра, резные павильоны и целебные источники. Мы попробуем железистую воду, известную своими лечебными свойствами.

Завершающим пунктом станет гора Сампо, связанная с эпосом «Калевала». С вершины открывается вид на озеро Кончезеро и окрестные леса. Здесь можно будет загадать желание у Древа Илматар и послушать легенды о волшебной мельнице Сампо.

После горячего обеда — трансфер на вокзал. Отправление вечерними поездами (после 21:00).

До новых встреч в Карелии!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и новогодний ужин
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение аква-термального комплекса под открытым небом - 3 часа в день: для вас 3 парные: общий зал с панорамным видом на сосновый бор, женская и мужская парные, открытые чаны на улице (посещение комплекса все дни, кроме дня выезда)
  • Развлекательные программы каждый день на территории базы отдыха (караоке-вечеринки, выступление диджея)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Стоимость тура 3-6 января (без новогоднего ужина) - 61 900 ₽
  • Катание на оленьей упряжке в резиденции Деда Мороза (по желанию) - 3000 ₽ за взрослого, 2500 ₽ за ребёнка до 12 лет, дети до 3 лет бесплатно
  • Визит в резиденцию Талвиукко к Карельскому Деду Морозу (программа около 30 минут, по желанию) - 1500 ₽, дети до 3 лет бесплатно
  • Поездка в горный парк «Рускеала» - 5000 ₽ - взрослый, 4500 ₽ - пенсионеры 60+, школьники до 16 лет включительно. Дополнительно оплачивается трансфер из отеля
  • Посещение карельского поместья Деда Халла с чаепитием - 5900 ₽ - взрослый, 4900 ₽ - 5-17 лет, 2900 ₽ - 2-4 года, дополнительно оплачивается трансфер из отеля
  • Стоимость тура 31 декабря-3 января:
  • «Стандарт с террасой» - 89 600 ₽ с человека за 2-местное размещение, 131 600 ₽ - за 1-местное
  • «Стандарт плюс с террасой» - 83 900 ₽ с человека за 3-местное размещение, 77 900 ₽ за 3-местное размещение 2 взрослых и ребёнка 5-13 лет
  • Стоимость тура 3-6 января:
  • «Стандарт с террасой» - 62 900 ₽ с человека за 2-местное размещение, 115 300 ₽ за 1-местное
  • «Стандарт плюс с террасой» - 56 900 ₽ с человека за 3-местное размещение, 56 300 ₽ за 3-местное размещение 2 взрослых и ребёнка 5-13 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
Завершение: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, к вечерним поездам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 8 туристов
Меня зовут Юлия. Я главный затейник и представитель туристической компании по экскурсионным турам на Севере. С детства живу в прекрасной Карелии, поэтому знаю, как вас удивить новыми маршрутами по доступным
ценам. Организовывая туры, я буквально «дарю солнце» гостям своего края. Основное направление — групповые и авторские туры в Карелию и на Соловецкие острова. Вы увидите, что Север — это не страшно, а дико интересно и невероятно колоритно.

Отзывы и рейтинг

С
Светлана
15 янв 2025
Юля и её фирма предложили нам навогодний тур, который нас заинтересовал. Но оказалось, что остался один билет. Забронировали, но Юля пошла нам на на встречу, помогла. Всегда была на связи,
экскурсовод и тур был супер. Организовала отдых на vip условиях. И обратный трансфер с водителем, который оказался на столько интересен, что 1,5 часа пролетели как один миг. Очень рекомендую Юлию, она любит своё дело. Приедем ещё в сентябре в 2025 году.

