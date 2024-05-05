1 день

На снегоходах в старинную деревню Рубчойла

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Доезжаем до базы «Морошка», где мы остановимся на ночь, знакомимся с инструкторами и подбираем экипировку – сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари.

Внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом, рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.

Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.

Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сямозеро.

Постепенно увеличиваем скорость, чувствуем уверенность и невероятную свободу! Держим путь в старинную деревню Рубчойла.

Деревня Рубчойла была основана карелами более 300 лет назад.

Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.

Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традициях коренных жителей.

Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей.

Здесь не только осматриваем экспозицию, но и знакомимся с фольклорной традицией Сямозерья, во время посиделок в настоящем карельском доме – для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.

Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.

Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi.

Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами.

Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея.

За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского.

А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами

Яркий и полный впечатлений день погружения в жизнь типичного жителя деревни медленно подходит к концу, на снегоходах возвращаемся на базу отдыха.

Ужинаем и идем отдыхать.

Расстояние: 70 км на снегоходах.