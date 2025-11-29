1 день

Экскурсия по новогоднему Петрозаводску. Питомник ездовых собак. Заповедник Кивач

Встреча поезда № 018.

Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.

Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату без перерасчета программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии.

Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Отправление за город, в питомник ездовых собак и в заповедник Кивач.

В питомнике ездовых собак Вас ждет программа «Дыхание Севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.

По окончании программы согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня.

Продолжительность программы ~2 часа.

Переезд в заповедник Кивач, к знаменитому водопаду Кивач. В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный».

В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным. Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в отеле «Питер ИНН» 4*, в номерах выбранной категории.

Свободное время.

Отдых.

Питание: завтрак, чаепитие.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160