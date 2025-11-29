В этом туре вы полюбуетесь водопадом Кивач, посетите питомник ездовых собак, познакомитесь с гостеприимным Петрозаводском и отправитесь на интерактивную программу «Карельский двор Деда Халла».
Программа тура по дням
Экскурсия по новогоднему Петрозаводску. Питомник ездовых собак. Заповедник Кивач
Встреча поезда № 018.
Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.
Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату без перерасчета программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии.
Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Отправление за город, в питомник ездовых собак и в заповедник Кивач.
В питомнике ездовых собак Вас ждет программа «Дыхание Севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.
По окончании программы согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня.
Продолжительность программы ~2 часа.
Переезд в заповедник Кивач, к знаменитому водопаду Кивач. В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный».
В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным. Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в отеле «Питер ИНН» 4*, в номерах выбранной категории.
Свободное время.
Отдых.
Питание: завтрак, чаепитие.
Карельский двор Деда Халла
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения отеля для удобства.
Выезд на загородную интерактивную программу «Карельский двор Деда Халла». Место, где витает дух Рождества, и забытая сказка оживает!
Здесь, в самом сердце Карелии, в глухом лесу, находится «Двор Халла».
Дед Халла — самый трудолюбивый из братьев Морозов. С ним живет хозяйка Инкери и его помощники — домовята. Самое любимое занятие домовят — рассказывать детям сказки у костра и угощать вкусными зефирками. Но попасть в поместье не просто. Нужно пройти испытания: овладеть мастерством катания на лыжах — шукшах и санях — подкури. Справились? А теперь — в мастерские!
Для самых маленьких гостей открыта «Школа Домовят», где ребят обучат волшебным хитростям и проверят навыки в изготовлении новогодней игрушки.
А в то время взрослые разучат карельский танец и собственноручно сделают талисман, который увезут с собой на память.
Ну а где же Дед Халла? Он наблюдал за вашими стараниями и сейчас ждет каждого в своем кабинете. Помните — самые важные и заветные желания можно шепнуть ему на ухо!
Не забудьте заглянуть на почту Деда Халла и отправить открытку с фирменной печатью поместья. Еще в поместье есть лавка чудес, где каждый выберет себе сувенир.
На память о поездке не забудьте заказать фото у местного фотографа!
Ну а в завершении чудесного дня — традиционное чаепитие.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Завершение программы на ж/д вокзале ориентировочно в 16:30.
Питание: завтрак, чаепитие.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в отеле «Питер ИНН» 4* в Петрозаводске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместный стандарт – 25 500 руб.;
- одноместный стандарт – 28 800 руб.;
- доп. место – 22 500 руб.
Скидка детям от 7 до 12 лет – 3300 руб., детям до 6 лет – 7200 руб.
Варианты проживания
Отель «Питер ИНН» 4
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «Питер ИНН» 4
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 чаепития)
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь.
- Теплая куртка.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратур.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения программы?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Что важно знать перед отправлением в тур?
Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего объекта.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденного документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу от экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов, не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
На территории РФ действует ПОЛИС ОМС, при необходимости доп. страхование осуществляется самостоятельно.
Есть ли скидки для детей?
Скидка детям от 7 до 12 лет – 3300 руб., детям до 6 лет – 7200 руб.
Как организована встреча?
В день начала тура вы встречаетесь с гидом на вокзале.
Табличка с названием тура. Встреча с поезда № 18 (Москва — Петрозаводск).
Если вы приезжаете раньше — ожидание.
Если вы приезжаете более поздними поездами, чем поезд № 18 — трансфер за дополнительную плату к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.