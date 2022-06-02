Серьезная борьба с бездорожьем не помешает полюбоваться на дивный лес и маленькие лесные озера — ламбушки. Рафтинг на Шуе — надежный и испытанный способ отдохнуть на природе.
Эта полноводная река идеально подходит для первого знакомства с Карелией и прохождения порогов 1–2 категории сложности.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Старт сафари на квадроциклах
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона.
Нас встречают инструкторы с табличкой (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Завтрак придется по вкусу любому путешественнику – шведский стол к вашим услугам.
Отправляемся на обзорную экскурсию по Онежской набережной.
Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом.
Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции.
Наше приключение начинается!
На автобусах отправляемся к месту начала катания на квадроциклах, в пути 30 км.
Подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению квадроциклом.
Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон. Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Старт сафари на квадроциклах.
Вы восхититесь разнообразием рельефа: преодолевая ручьи, заболоченные места, поля, лесные дороги (примерно 40 км, 3 часа).
Во время сафари устраиваем перекус: пробуем карельский чай, калитки – карельские пирожки из ржаного теста с начинкой и клюкву в сахаре.
Возвращаемся на базу, сдаем экипировку и квадроцикл.
Мы хоть и подкрепились немного в дороге, но не мешало бы пообедать основательно – идем в кафе.
На автобусах отправляемся к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).
Разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать.
Завтра нас ждет насыщенный день!
Сплав на рафтах по р. Шуя: Игнольская ГЭС - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио
Просыпаемся и завтракаем.
Начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.
Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.
Перед интенсивным сплавом надо подкрепиться.
Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.
После обеда спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.
Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к. с.) – пор. Валойне (1-2 к. с.) – пор. Сарикоски (1-2 к. с.) – пор. Кумио (2-3 к. с.), 15 км.
Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к. с.).
С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.
Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).
Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды.
Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами.
Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!
Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к. с.) и Сарикоски (1-2 к. с.).
На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит. И пусть всё это сопровождается звонким смехом.
Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к. с.).
Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал.
Причаливаем к берегу, ставим лагерь.
Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне.
К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи.
Обязательно продегустируем не только рыбку по национальному рецепту, но и карельский бальзам.
Под звуки природы отправляемся отдыхать.
Продолжение сплава на рафтах, отъезд
Доброе утро! После насыщенного дня и сытного ужина спалось замечательно.
Наслаждаемся завтраком, собираем вещи и продолжаем наше путешествие.
С порогом Кумио мы уже знакомы, но кто откажется обуздать его снова? Вокруг такая красота!
От порога до деревни Соддер около 15 км пути.
Путь неблизкий, но у нас собой есть мотор, поэтому часть пути пройдём на моторе, часть на вёслах. Всегда найдётся тот, кто захочет грести. По дороге до деревни нам встретятся множество красивых торфяных озёр.
Не спешим, наслаждаемся окружающей нас красотой природы.
Сплав заканчивается в д. Соддер.
Перед тем, как вернуться в Петрозаводск, обедаем национальным карельским блюдом – лохикейто. Лохикейто – это рыбный суп, его ещё называют «молочная уха». Делать суп мы будем из красной рыбы, хорошим дополнением к супу будет салат.
Побывать в Карелии и не наведаться в деревенскую баньку? Не порядок! Баня затоплена и уже ждёт нас в свои жаркие объятия.
Ну, что? Как прошли наши выходные: на волнах покатались, карельскими пейзажами насладись, вкусную еду попробовали, в горячей баньке переродились.
По дороге до Петрозаводска (110 км) вспоминаем о нашем маленьком приключении и смешные истории, смотрим фотографии и видео.
Около 19:30 мы уже у вокзала.
Делаем фотографии, обмениваемся контактами, и на вечерних поездах отправляемая по домам.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в палатках.
Палатки — трехместные. Заселение в палатки — по 2 или 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Стоимость тура на 1 человека:
|На рафте 8 участников + инструктор
На квадроцикле 2 участника
|26 900 руб. /чел.
Доплата за одноместную посадку на квадроцикле — 4 100 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Аренда квадроцикла CFmoto CF500-A, ГСМ
- Экипировка для катания на квадроциклах (водоотталкивающие штаны и куртка, резиновые сапоги, шлем, перчатки)
- Прокат снаряжения для сплава: рафтов, мотора, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- Прокат снаряжения для лагеря: личной посуды, сидушек, кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальника
- Посещение бани в последний день маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Аренда неопренового костюма - 2 700 руб. /тур
- Доплата за одноместную посадку на квадроцикле - 4 100 руб. /чел
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 р. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку.
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется;
- резиновые сапоги ЗАПРЕЩЕНЫ, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем НЕ брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья – «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство.
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС». Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В мае рекомендуетсяв личном снаряжении иметь неопреновый костюм.
В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
При нахождении на воде необходимо соблюдать технику безопасности и выполнять требования инструктора.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы.
Можно ли приехать на личном транспорте?
Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка.
Подробности уточняйте при бронировании.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки – трехместные. Заселение в палатки – по 2 или 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи и личная посуда для употребления пищи.
Можно ли взять с собой личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Каковы правила управления квадроциклом?
1. К управлению квадроциклом допускаются лица старше 18 лет.
2. Катание на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения запрещено.
3. При катании на квадроцикле обязательно использовать защитную экипировку: шлем; перчатки; сапоги или ботинки; куртка с длинным рукавом; брюки (не рекомендуется ездить на квадроциклах в шортах и/или в рубашках, майках с коротким рукавом).
4. Правильная посадка на квадроцикле:
– водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе…) на квадроцикле крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
– пассажир сидит на квадроцикле, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
5. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других квадроциклов и т. д.).
6. Если квадроцикл накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от крена сторону с целью сбалансировать движущийся квадроцикл. Категорически запрещается восстанавливать равновесие квадроцикла с помощью ног, т. к. это может привести к травме.
7. При движении с пассажиром маневренность квадроцикла падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
8. Если квадроцикл застрял необходимо дождаться инструктора.
9. Если квадроцикл неисправен, остановитесь и дождитесь инструктора.
10. Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются водителем первого квадроцикла, далее передаются по цепочке:
– левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
– правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
– остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
Всегда дублируйте сигналы головного квадроцикла.
11. При пересечении дорог, полностью остановите квадроцикл и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
10. Дистанция при движении – 40-50 м.
11. При движении держитесь накатанного следа. Двигаться следует только по подготовленной трассе за головным квадроциклом
12. Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 40 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди квадроцикл. Не торопитесь, Вас подождут.
13. Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло/запотело стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами квадроциклов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Можно ли провести тур в другие даты?
Да, возможно организовать турв индивидуальные сроки для малочисленных групп.
Стоимость и даты можно уточнить при бронировании.
Можно ли взять с собой собаку?
Мы не рекомендуем брать с собой животных, так как это большой стресс для них, но если собаку не с кем оставить, то вы можете взять ее с собой.
Есть несколько условий для участников с собакой.
Если ваша собака:
- не боится новых людей и негромко лает;
- умеет плавать и имеет свой спасательный жилет;
- небольшого размера;
- спокойно относится к рафтам;
- не берёт еду со стола.
В наших турах периодически ездят туристы с собаками. Дополнительные вопросы вы можете задать менеджеру при бронировании.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
поездка на квадроциклах по местности удивительно оказалась легкой и интересной. а первый в жизни сплав на рафте - принес много положительных эмоций.
порог Б. Толли красив и могуч.
а чего стоит походная баня. спасибо большое инструктору Леониду, стажеру Александре и нашей дружной компании.
все четко и по программе.