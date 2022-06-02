2 день

Сплав на рафтах по р. Шуя: Игнольская ГЭС - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио

Просыпаемся и завтракаем.

Начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.

Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.

Перед интенсивным сплавом надо подкрепиться.

Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.

После обеда спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.

Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к. с.) – пор. Валойне (1-2 к. с.) – пор. Сарикоски (1-2 к. с.) – пор. Кумио (2-3 к. с.), 15 км.

Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к. с.).

С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.

Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).

Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды.

Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами.

Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!

Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к. с.) и Сарикоски (1-2 к. с.).

На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит. И пусть всё это сопровождается звонким смехом.

Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к. с.).

Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал.

Причаливаем к берегу, ставим лагерь.

Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне.

К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи.

Обязательно продегустируем не только рыбку по национальному рецепту, но и карельский бальзам.

Под звуки природы отправляемся отдыхать.