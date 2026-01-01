3 день

Горный парк Рускеала. Водопады Ахинкоски

08:45 Завтрак в кафе и освобождение номеров.

09:30 Отправление в Рускеала на автобусе или в 10:05 на ретропоезде (билеты покупаются самостоятельно).

10:45 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1,5 часа). Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.

Свободное время для прогулок и развлечений в парке.

14:00 Выезд в Петрозаводск. В пути – 4 часа.

Остановка у водопадов Ахинкоски на реке Тохмайоки. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Для желающих – экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.

18:45 Прибытие в Петрозаводск и размещение в гостинице.

Самостоятельный ужин.

