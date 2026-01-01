Сказания Севера. Тур из Санкт-Петербурга в Карелию и Соловки

Живописные уголки Карелии и легендарные Соловецкие острова ждут вас в этом туре! Семидневное увлекательное путешествие подарит вам возможность побывать в старинной крепости Корела, прогуляться по эко-парку с водопадами, открыть для
себя красоту горного парка Рускеала, совершить пешеходную экскурсию по Центральной усадьбе монастыря на Валааме и восхититься деревянным зодчеством острова Кижи.

А ещё вас ждёт экскурсия по Соловецкому Кремлю, осмотр шлюза Беломоро-Балтийского канала и посещение урочища Сандармох.

При желании вы сможете дополнить своё приключение интересной экскурсией на гору Секирную и поездкой на ретропоезде.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Крепость Корела. Эко-парк «Долина водопадов»

08:00 Отправление на автобусе из Санкт-Петербурга.

11:00 Прибытие в г. Приозерск и экскурсия по крепости Корела – старинному фортификационному сооружению.

13:00 Прогулка по г. Лахденпохья: улочки с домами финской постройки, парк с героями эпоса «Калевала».

13:30 Обед в кафе.

14:15 Посещение эко-парка «Долина водопадов». Прогулка по эко-тропе вдоль реки Иййоки, на которой друг за другом расположились четыре небольших водопада.

17:00 Прибытие в Сортавалу и размещение в гостинице.

Свободное время.

2 день

Сортавала. Остров Валаам. Галерея Кронида Гоголева

Завтрак.

09:10-10:50 Обзорная экскурсия по Сортавале с осмотром местной архитектуры — памятников северного модерна.

11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам. Переход по Ладожскому озеру — 50 мин.

11:50 Прибытие в Монастырскую бухту. Пешеходная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».

Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.

Постный обед в трапезной.

Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы, Елеонская гора с живописным видом на Ладогу.

16:50-17:50 Обратный путь на метеоре в г. Сортавала.

18:00 Посещение арт-галереи Кронида Гоголева — знаменитого резчика по дереву.

19:00 Ужин, свободное время и отдых.

3 день

Горный парк Рускеала. Водопады Ахинкоски

08:45 Завтрак в кафе и освобождение номеров.

09:30 Отправление в Рускеала на автобусе или в 10:05 на ретропоезде (билеты покупаются самостоятельно).

10:45 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1,5 часа). Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.

Свободное время для прогулок и развлечений в парке.

14:00 Выезд в Петрозаводск. В пути – 4 часа.

Остановка у водопадов Ахинкоски на реке Тохмайоки. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Для желающих – экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.

18:45 Прибытие в Петрозаводск и размещение в гостинице.

Самостоятельный ужин.

4 день

Остров Кижи и Петрозаводск

Завтрак в гостинице.

08:30 Трансфер на речной вокзал.

09:30 Отправление на метеоре на о. Кижи. Переход по озеру — 1,5 ч.

11:30 Экскурсия по музею-заповеднику с гидом: Кижский погост, крестьянские дома, часовни. Посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева.

Свободное время.

15:30 Отправление на метеоре в Петрозаводск.

17:00 Прибытие на Речной вокзал.

17:00-19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера.

Свободное время. Самостоятельный ужин.

5 день

Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на экскурсию по достопримечательностям вблизи Петрозаводска:

  • Гора Сампо – туристический комплекс с арт-объектами и красивым видом на лес и озеро Кончозеро с вершины.
  • Марциальные воды – первый российский курорт, открытый Петром I. На территории три скважины с целебной водой с высоким содержанием железа.
  • Палеовулкан Гирвас – застывшие потоки лавы на месте древнего жерла и живописная природа вокруг. Недаром здесь снималось множество кинокартин.

14:00-15:30 Поездка в заповедник «Кивач» и знакомство с одноименным водопадом, являющимся символом Карелии.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время.

Самостоятельный ужин.

6 день

Медвежьегорск. Беломорские петроглифы

Завтрак в гостинице.

07:30 Отправление в город Кемь.

Остановка и небольшая экскурсия по г. Медвежьегорску.

Осмотр шлюза Беломоро-Балтийского канала в п. Повенец и храма Святителя Николая, построенного в память о заключенных, которые погибли при строительстве ББК.

Посещение урочища Сандармох – места массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа.

12:30 Обед.

16:15 Экскурсия к беломорским петроглифам — объекту ЮНЕСКО, археологическому комплексу, который представляет собой галерею наскальных изображений. Возраст рисунков — 4,5-5,5 тыс. лет.

21:30 Прибытие в г. Кемь/п. Рабочеостровск.

Ужин и размещение в гостинице.

7 день

Соловецкий Кремль

06:45 Завтрак в гостинице.

07:30 Посадка на теплоход.

08:00 Морской переход на Соловки. Время в пути – 2 часа.

10:00 Обзорная прогулка по поселку Соловецкий с гидом-местным жителем.

11:00-13:00 Экскурсия по Соловецкому Кремлю.

Свободное время с возможностью отправиться на дополнительную экскурсию на гору Секирную.

19:00 Обратный переход на теплоходе в Рабочеостровск.

21:00 Трансфер в г. Кемь на ж/д вокзал.

Уезжающие вечерними поездами с 19:00-22:00 могут отправиться на рейсе теплохода Соловки-Рабочеостровск в 16:00.

Трансфер от причала в Рабочеостровске на ж/д вокзал г. Кемь включен в стоимость. При этом перерасчет стоимости тура не предусмотрен.

Завершение программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в стандартных номерах с удобствами в гостиницах Сортавалы, Петрозаводска и Кеми.

При бронировании от 3 до 6 месяцев — скидка 5%, цена ниже указана без скидки.

Стоимость тура на 1 человека:

  • одноместное размещение – 132 900 руб. /чел.;
  • двухместное размещение – 116 900 руб. /чел.;
  • доп. место при двухместном размещении – 104 900 руб. /чел.

Скидки:

  • дети с 3-14 лет – 10 200 руб. /чел.;
  • пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп – 4 800 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Сортавала»

2 ночи

Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.

Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.

Каждое утро сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар».

Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.

Гостиница «Родина»

2 ночи

«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-Fi.

Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК-телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а также халаты и косметические средства.

В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.

Гостиница «Ладога»

2 ночи

«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.

Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.

Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.

Отель «Пийпун Пиха»

2 ночи

Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.

Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.

Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.

Отель «Белые ночи»

2 ночи

Отель «Белые ночи» расположился в селе Хелюля, в 77 м от остановки общественного транспорта «Совхоз им. Тельмана».

Уютные и светлые номера смогут разместить от двух до трёх гостей. В них всё готово для комфортного проживания: Wi-Fi, ЖК-телевизор, фен и собственная ванная комната с душем.

Самостоятельно организовать питание гости смогут в ресторане, где подаётся русская и кавказская кухня.

Рядом с отелем протекает река, а в шаговой доступности находится местный Дом культуры.

Гостиница «Каунис»

2 ночи

«Каунис» располагается в самом центре города Сортавала. Здесь представлены все условия для комфортного отдыха. На всей территории доступен бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, телефон, кабельное телевидение. Собственный санузел оснащен душем, туалетом, раковиной, феном и гигиеническими принадлежностями. Каждому постояльцу предоставляется набор полотенец.

Гости могут посетить кафе, столовые и рестораны, которые находятся в шаговой доступности.

В пределах двух километров расположена площадь Кирова, Никольская церковь, достопримечательность Ротонда, музей Северного Приладожья.

Гостиница «Валоранта»

2 ночи

Отель VALORANTA расположен на берегу Ладожского озера, в исторической части города Сортавала — там, где когда-то находился оживлённый порт Северного Приладожья.

VALORANTA — место, где можно почувствовать спокойствие северной природы и силу Ладожского озера.

На территории VALORANTA вы можете посетить ресторан «ВОЛНА», находящийся в этом же здании.

Гостиница «Северная»

3 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Отель «Прионежский»

3 ночи

Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Онежский замок»

3 ночи

Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.

К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.

При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».

Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.

Отель «Саквояж впечатлений»

3 ночи

Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.

Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.

В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.

Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.

Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»

3 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

Гостиница «Piter Inn»

3 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Отель «Petra»

3 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.

СПА Отель «Карелия»

3 ночи

Гостиница располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.

Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

Отель «Фрегат»

3 ночи

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Гостиница «Кемка»

1 ночь

Небольшой отель «Кемка» расположен в городе Кемь, республики Карелия. Для гостей здесь созданы комфортные условия пребывания среди первозданной природы.

В уютных номерах можно приятно отдохнуть после насыщенного дня. Индивидуальная ванная комната имеет косметические наборы, махровые полотенца. Среди стандартных удобств — холодильник, кондиционер, кабельное телевидение. Wi-Fi предоставляется бесплатно. Отель допускает размещение с домашними животными по предварительному запросу.

Недалеко работает небольшой ресторан, где можно заказать изысканные блюда по меню. Кроме того, в саду отеля есть площадка барбекю для самостоятельной готовки. В баре представлен широкий выбор напитков.

Вблизи отеля «Кемка» расположены остановки общественного транспорта, откуда можно быстро добраться до центра Кеми.

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

«Причал» — это крупнейшая гостиница в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающая 8 коттеджей.

До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (6 завтраков, 3 обеда, 2 ужина)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостиницах
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Метеоры на Кижи и Валаам
  • Теплоход на Соловки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно из Кеми
  • Питание вне программы
  • Билеты на ретропоезд
  • Дополнительная экскурсия на гору Секирную
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что посетим?
  • крепость Корела;
  • Долина водопадов;
  • г. Лахденпохья;
  • г. Сортавала;
  • музей Кронида Гоголева;
  • о. Валаам;
  • горный парк Рускеала;
  • водопады Ахинкоски;
  • г. Петрозаводск;
  • о. Кижи;
  • гора Сампо;
  • водопад Кивач;
  • Марциальные воды;
  • вулкан Гирвас;
  • г. Медвежьегорск;
  • шлюз Беломоро-Балтийского канала;
  • урочище Сандармох;
  • комплекс Беломорских петроглифов;
  • Соловки.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
