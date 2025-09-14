Мои заказы

Соловки за один день из Петрозаводска

Экспресс-путешествие познакомит вас с затерянными посреди Белого моря Соловецкими островами – их историей, монастырской жизнью и лаконичной северной природой.

В программу входит экскурсия по Соловецкому Кремлю и свободное время, которое вы проведете по интересной вам программе.
5
1 отзыв
Соловки за один день из Петрозаводска
Соловки за один день из Петрозаводска
Соловки за один день из Петрозаводска

Описание тура

Соловецкие острова – место притяжения паломников, исследователей, любителей истории и природы. Соловки многогранны и таят в себе много загадок. Здесь древние каменные лабиринты и волны, бьющиеся о дамбы, белые стены храмов и лагерные бараки, лесные озера и монашеские скиты. Изучать острова нужно вдумчиво и неторопливо. А для первого знакомства с Соловками отлично подойдет наша экскурсия. Важная информация: Дорога на Соловки и обратно занимает большую часть экскурсии. В пути вы проведете не менее 8 часов в одну сторону!

Один раз в неделю по субботам

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белое море
  • Соловецкий Кремль
  • П. Соловецкий
  • Секирная гора (за доп. плату)
  • П. Рабочеостровск
Что не входит в цену
  • Обед на острове
  • Экскурсия на Секирную гору
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Гагарина, 3
Завершение: Петрозаводск, ЖД вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Один раз в неделю по субботам
Экскурсия длится около 1 дня 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дорога на Соловки и обратно занимает большую часть экскурсии. В пути вы проведете не менее 8 часов в одну сторону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Соловки - великое место, прикоснуться к прошлому, проехать по белому морю. Однозначно рекомендую. Впечатлений хватит конечно на всю память

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Соловки за один день из Петрозаводска»

Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
На машине
3 дня
6 отзывов
Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
Увидеть водопад Кивач, исследовать древний вулкан и побывать на первом российском курорте
Начало: Встретим вас на вокзале или в аэропорту Петрозавод...
29 мая в 08:00
31 мая в 08:00
42 900 ₽ за человека
Сокровища Карелии и Соловки
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Сокровища Карелии и Соловки
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 76 500 ₽ за человека
Карельский вояж: Кижи, Валаам и Соловки за 5 дней
На автобусе
5 дней
-
5%
3 отзыва
Карельский вояж: Кижи, Валаам и Соловки за 5 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
80 655 ₽84 900 ₽ за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 4 дня
На автобусе
4 дня
4 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 4 дня
Начало: Г. Петрозаводск
11 июн в 10:00
18 июн в 10:00
от 56 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
21 000 ₽ за человека