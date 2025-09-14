Экспресс-путешествие познакомит вас с затерянными посреди Белого моря Соловецкими островами – их историей, монастырской жизнью и лаконичной северной природой.
В программу входит экскурсия по Соловецкому Кремлю и свободное время, которое вы проведете по интересной вам программе.
Описание тураСоловецкие острова – место притяжения паломников, исследователей, любителей истории и природы. Соловки многогранны и таят в себе много загадок. Здесь древние каменные лабиринты и волны, бьющиеся о дамбы, белые стены храмов и лагерные бараки, лесные озера и монашеские скиты. Изучать острова нужно вдумчиво и неторопливо. А для первого знакомства с Соловками отлично подойдет наша экскурсия. Важная информация: Дорога на Соловки и обратно занимает большую часть экскурсии. В пути вы проведете не менее 8 часов в одну сторону!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белое море
- Соловецкий Кремль
- П. Соловецкий
- Секирная гора (за доп. плату)
- П. Рабочеостровск
Что не входит в цену
- Обед на острове
- Экскурсия на Секирную гору
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Гагарина, 3
Завершение: Петрозаводск, ЖД вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Один раз в неделю по субботам
Экскурсия длится около 1 дня 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Дорога на Соловки и обратно занимает большую часть экскурсии. В пути вы проведете не менее 8 часов в одну сторону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Соловки - великое место, прикоснуться к прошлому, проехать по белому морю. Однозначно рекомендую. Впечатлений хватит конечно на всю память
21 000 ₽ за человека