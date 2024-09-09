Соловки – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Соловки» в Петрозаводске, цены от 55 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
Пешая
На катере
6 дней
1 отзыв
Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
Побывать в Соловецком монастыре, подняться на высшую точку архипелага и попробовать суп из мидий
Начало: Ж/д станция Кемь, 12:30
24 июн в 10:30
20 авг в 10:30
89 000 ₽ за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
На машине
На катере
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
2 июн в 08:00
12 июн в 08:00
79 700 ₽ за человека
Незабываемая Карелия и Соловки из Петрозаводска
На автобусе
3 дня 11 часов
Незабываемая Карелия и Соловки из Петрозаводска
Начало: Сбор у ж/д вокзала Петрозаводска и г-цы Питер Инн
16 мар в 09:00
55 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    9 сентября 2024
    Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
    Путешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности за тур. Замечательные локации, гиды
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    обладающие интересной и познавательной информацией. Ощущение дорогого гостя не покидает тебя ни на минуту. О тебе заботятся. Твои пожелания принимаются. Соловецкие острова - это то что необходимо увидеть самому, чтобы почувствовать их. Пройти по их земле, вдохнуть их воздух, услышать крик чаек кружащих над ними, пообщаться с людьми живущими на них Комфорт и забота сопровождают тебя в течении всего тура. Гостевой дом с радушными хозяевами. Тепло и уютно. Мелочи в обстановки которые радуют взор. Чистота, вкусные по- домашнему сытные завтраки и обеды. Запах выпечки по утрам возвращает в детство, к бабушкиным блинчикам, пирожкам и оладикам. Чудесные тур. Огромное спасибо за его организацию.

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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Соловки»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
  2. Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
  3. Незабываемая Карелия и Соловки из Петрозаводска
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Марциальные воды
  4. Остров Валаам
  5. Ладожские шхеры
  6. Курорт Марциальные воды
  7. Онежская набережная
  8. Центр шунгита
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в марте 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Соловки" можно забронировать 3 тура от 55 000 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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