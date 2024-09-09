Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
Побывать в Соловецком монастыре, подняться на высшую точку архипелага и попробовать суп из мидий
Начало: Ж/д станция Кемь, 12:30
24 июн в 10:30
20 авг в 10:30
89 000 ₽ за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
2 июн в 08:00
12 июн в 08:00
79 700 ₽ за человека
Незабываемая Карелия и Соловки из Петрозаводска
Начало: Сбор у ж/д вокзала Петрозаводска и г-цы Питер Инн
16 мар в 09:00
55 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана9 сентября 2024Путешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности за тур. Замечательные локации, гиды
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