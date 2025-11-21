Исследуете остров Кижи: полюбуетесь Кижским архитектурным ансамблем и увидите предметы
Описание тура
Организационные детали
Тур состоится от 2 участников.
Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий или в случае технической невозможности показа объекта.
Проживание. 2-местное размещение в отеле в Петрозаводске: «Космос Петрозаводск», «Саквояж», «Питер Инн», «Прионежский», «Фрегат» или «Карелия».
Обратите внимание: отель из списка выбирает туроператор на свое усмотрение, вы также можете прислать нам свои пожелания — согласуем вариант в индивидуальном порядке.
Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении. Возможно 1-местное проживание за доплату, подселения нет.
*Фото отеля взяты с сайта petrozavodsk.cosmosgroup.ru для примера.
Питание. В стоимость включены завтраки и 2 обеда. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн, до Кижи доберёмся на метеоре, хивусе или катере.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Знакомство с Петрозаводском и гора Большая Ваара
До 12:00 встречаемся на вокзале или в аэропорту. Время сбора может быть скорректировано в зависимости от прибытия участников.
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Прогуляемся по центральному проспекту Ленина, увидим Круглую площадь и Губернаторский парк. Затем пройдём по самой первой улице города и выйдем к Онежской набережной.
После прогулки нас ждёт обед в формате пикника, ланч-боксов или в кафе (включено, формат зависит от сезона и погоды).
Далее поднимемся на гору Большая Ваара, где находится обзорная площадка с захватывающим видом на Петрозаводскую губу и сам город. Этот холм является древним вулканом, а в его окрестностях расположено необычное природное образование — Чёртов стул, с которым связаны местные легенды. Желающие смогут также посетить Ботанический сад, расположенный на северном склоне Петрозаводской губы.
Вечером возвращаемся в Петрозаводск и заселяемся в отель.
Остров Кижи
После завтрака отправимся в музей-заповедник «Кижи». Маршрут зависит от сезона.
Май-сентябрь
Встретимся в холле отеля, а затем на метеоре доберёмся до Кижи (1,5 часа в пути). Присоединимся к групповой экскурсии и исследуем Кижский архитектурный ансамбль, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ещё заглянем в музей крестьянской культуры 18-19 веков, где представлены предметы быта, иконы, рукописные документы и записи фольклорных экспедиций.
Обед в формате пикника или ланч-боксов или зайдём в гости к местному жителю. На метеоре вернёмся в Петрозаводск.
Октябрь-апрель
На автомобиле доберёмся до деревни Оятевщина, а затем на катере или хивусе — на остров Кижи. Также действуем в случае шторма на Онежском озере и отмены метеоров летом. Дорога в одну сторону до деревни Оятевщина займёт около 3,5 часов.
Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, Марциальные воды и Долина зайцев
Позавтракаем и выселимся с вещами. Посетим музей «Шунгит-центр», где познакомимся с уникальным минералом — шунгитом. Узнаем о его свойствах и использовании, увидим разнообразные изделия из него. По согласованию с гидом можно заменить посещение музея на поездку на гору Сампо (входной билет оплачивается дополнительно).
Отправимся к водопаду Кивач, воспетому поэтом Г. Р. Державиным. Высота падения воды достигает 10,7 метров. После прогулки сделаем остановку на обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
Следующей остановкой станет вулкан Гирвас, который существовал более 1,8 миллиарда лет назад. Время и природные процессы почти полностью разрушили его, но до наших дней сохранились застывшие лавовые потоки и следы кратера.
Переедем в Марциальные воды — первый российский курорт, основанный Петром I. Попробуем воду из источников, узнаем историю городка и насладимся атмосферой уединения и спокойствия.
Финальной точкой маршрута станет «Долина зайцев» — уникальный арт-объект, созданный прямо на скалах. Кто придумал высекать на камнях фигурки зайцев и как можно стать «хозяином» одного из каменных ушастых, расскажет наш гид.
После насыщенного дня вернёмся в Петрозаводск и отвезём вас на вокзал или в аэропорт. Планируйте отъезд/вылет после 19:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 2 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт и с/на вокзал
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
- Входные билеты на объекты экскурсий и на метеор
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение (подселения нет) - от 5000 ₽, точная цена зависит от сезона, запрашивайте
- Посещение горы Сампо - по согласованию с гидом