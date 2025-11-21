Тур состоится от 2 участников.

Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий или в случае технической невозможности показа объекта.

Проживание. 2-местное размещение в отеле в Петрозаводске: «Космос Петрозаводск», «Саквояж», «Питер Инн», «Прионежский», «Фрегат» или «Карелия».

Обратите внимание: отель из списка выбирает туроператор на свое усмотрение, вы также можете прислать нам свои пожелания — согласуем вариант в индивидуальном порядке.

Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении. Возможно 1-местное проживание за доплату, подселения нет.

*Фото отеля взяты с сайта petrozavodsk.cosmosgroup.ru для примера.

Питание. В стоимость включены завтраки и 2 обеда. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн, до Кижи доберёмся на метеоре, хивусе или катере.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).