Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса

Увидеть водопад Кивач, исследовать древний вулкан и побывать на первом российском курорте
Всего за 3 дня вы осмотрите главные локации Петрозаводска и подниметесь на гору Большая Ваара за лучшим видом на Петрозаводскую губу.

Исследуете остров Кижи: полюбуетесь Кижским архитектурным ансамблем и увидите предметы
быта, иконы и рукописные документы в музее крестьянской культуры. Посетите музей «Шунгит-центр» и познакомитесь с уникальным минералом. Сделаете фото у водопада Кивач, которым восхищался поэт Г. Р. Державин, и пройдёте по застывшей лаве давно потухшего вулкана Гирвас. Побываете в Марциальных водах — первом российском курорте, основанном Петром I. А ещё покажем вам уникальный арт-объект «Долина зайцев» — высеченные прямо на камнях фигуры животных.

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 2 участников.

Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий или в случае технической невозможности показа объекта.

Проживание. 2-местное размещение в отеле в Петрозаводске: «Космос Петрозаводск», «Саквояж», «Питер Инн», «Прионежский», «Фрегат» или «Карелия».

Обратите внимание: отель из списка выбирает туроператор на свое усмотрение, вы также можете прислать нам свои пожелания — согласуем вариант в индивидуальном порядке.

Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении. Возможно 1-местное проживание за доплату, подселения нет.

*Фото отеля взяты с сайта petrozavodsk.cosmosgroup.ru для примера.

Питание. В стоимость включены завтраки и 2 обеда. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн, до Кижи доберёмся на метеоре, хивусе или катере.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Петрозаводском и гора Большая Ваара

До 12:00 встречаемся на вокзале или в аэропорту. Время сбора может быть скорректировано в зависимости от прибытия участников.

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Прогуляемся по центральному проспекту Ленина, увидим Круглую площадь и Губернаторский парк. Затем пройдём по самой первой улице города и выйдем к Онежской набережной.

После прогулки нас ждёт обед в формате пикника, ланч-боксов или в кафе (включено, формат зависит от сезона и погоды).

Далее поднимемся на гору Большая Ваара, где находится обзорная площадка с захватывающим видом на Петрозаводскую губу и сам город. Этот холм является древним вулканом, а в его окрестностях расположено необычное природное образование — Чёртов стул, с которым связаны местные легенды. Желающие смогут также посетить Ботанический сад, расположенный на северном склоне Петрозаводской губы.

Вечером возвращаемся в Петрозаводск и заселяемся в отель.

2 день

Остров Кижи

После завтрака отправимся в музей-заповедник «Кижи». Маршрут зависит от сезона.

Май-сентябрь

Встретимся в холле отеля, а затем на метеоре доберёмся до Кижи (1,5 часа в пути). Присоединимся к групповой экскурсии и исследуем Кижский архитектурный ансамбль, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ещё заглянем в музей крестьянской культуры 18-19 веков, где представлены предметы быта, иконы, рукописные документы и записи фольклорных экспедиций.

Обед в формате пикника или ланч-боксов или зайдём в гости к местному жителю. На метеоре вернёмся в Петрозаводск.

Октябрь-апрель

На автомобиле доберёмся до деревни Оятевщина, а затем на катере или хивусе — на остров Кижи. Также действуем в случае шторма на Онежском озере и отмены метеоров летом. Дорога в одну сторону до деревни Оятевщина займёт около 3,5 часов.

3 день

Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, Марциальные воды и Долина зайцев

Позавтракаем и выселимся с вещами. Посетим музей «Шунгит-центр», где познакомимся с уникальным минералом — шунгитом. Узнаем о его свойствах и использовании, увидим разнообразные изделия из него. По согласованию с гидом можно заменить посещение музея на поездку на гору Сампо (входной билет оплачивается дополнительно).

Отправимся к водопаду Кивач, воспетому поэтом Г. Р. Державиным. Высота падения воды достигает 10,7 метров. После прогулки сделаем остановку на обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

Следующей остановкой станет вулкан Гирвас, который существовал более 1,8 миллиарда лет назад. Время и природные процессы почти полностью разрушили его, но до наших дней сохранились застывшие лавовые потоки и следы кратера.

Переедем в Марциальные воды — первый российский курорт, основанный Петром I. Попробуем воду из источников, узнаем историю городка и насладимся атмосферой уединения и спокойствия.

Финальной точкой маршрута станет «Долина зайцев» — уникальный арт-объект, созданный прямо на скалах. Кто придумал высекать на камнях фигурки зайцев и как можно стать «хозяином» одного из каменных ушастых, расскажет наш гид.

После насыщенного дня вернёмся в Петрозаводск и отвезём вас на вокзал или в аэропорт. Планируйте отъезд/вылет после 19:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт и с/на вокзал
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
  • Входные билеты на объекты экскурсий и на метеор
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение (подселения нет) - от 5000 ₽, точная цена зависит от сезона, запрашивайте
  • Посещение горы Сампо - по согласованию с гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас на вокзале или в аэропорту Петрозаводска, до 12:00
Завершение: Доставим в аэропорт или на ж/д вокзал, выбирайте билеты с отбытием после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Наталья
Наталья — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 1120 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

