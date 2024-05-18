Вас ждут два насыщенных дня в Карелии, но даже за столь короткий промежуток времени вы успеете посетить три незабываемых уголках Карелии, зарядитесь энергией и узнаете много нового.
Мы побываем в знаменитом парке «Рускеала», заедем на курорт Марциальные Воды, послушаем, как шумит водопад Кивач, и узнаем тайны Петрозаводска.
Мы побываем в знаменитом парке «Рускеала», заедем на курорт Марциальные Воды, послушаем, как шумит водопад Кивач, и узнаем тайны Петрозаводска.
Ближайшие даты:
18
мая
мая
25
мая
мая
29
мая
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере
|8 950 ₽
|Отель «Бюджет». Одноместный номер
|11 100 ₽
|Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере
|9 950 ₽
|Отель «Оптима». Одноместный номер
|12 650 ₽
|Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере
|11 950 ₽
|Отель «Хит». Одноместный номер
|16 150 ₽
Что вас ожидает:
- Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Город Сортавала
- Заповедник и водопад Кивач
- Вулкан Гирвас
- Бальнеологические источники «Марциальные воды»
- Остров Кижи
Описание
Что вас ждетКаждый мечтает превратить обычные выходные в небольшой отпуск. Эту мечту легко осуществить. За два дня вы побываете в трех незабываемых уголках Карелии, зарядитесь энергией и узнаете много нового! За два дня тура вы побываете в трех незабываемых уголках Карелии, зарядитесь энергией и узнаете много нового. Погуляйте у водопада, исследуйте тайные тропы и слушайте удивительные рассказы. Во второй день выбор за вами! Можете отправиться к величественному водопаду, увидеть редкие растения и выпить лечебной воды, посетить Гирвас - один из древнейших на планете вулканов, и дотронутся до застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров. Или вы можете на скоростном «Метеоре» отправиться к уникальному памятнику зодчества, объекту наследия ЮНЕСКО – музею под открытым небом «Кижи». Превратите свои выходные в увлекательную историю! ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: - Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; - Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. Тур начинается в Петрозаводске, недалеко от ж/д вокзала, и будет удобен для туристов из Москвы и других регионов России, приезжающих в Карелию на поезде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Город Сортавала
- Заповедник и водопад Кивач
- Вулкан Гирвас
- Бальнеологические источники «Марциальные воды»
- Остров Кижи
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Посещение бальнеологических источников «Марциальные воды»
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Входные билеты на территорию заповедника «Кивач»
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Посещение древнего вулкана Гирвас
Что не входит в цену
- "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", "Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре": 5900 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 5400 руб./чел. 3550 руб. / дети от 2 до 17 лет (Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации) ", "Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат лодок, веревочный парк, троллей и другое): по ценам парка", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел
- Студенты (очн.) - 300 руб. /чел
- Пенсионеры - 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Тур входит в следующие категории Петрозаводска
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