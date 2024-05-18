Описание

Что вас ждет Каждый мечтает превратить обычные выходные в небольшой отпуск. Эту мечту легко осуществить. За два дня вы побываете в трех незабываемых уголках Карелии, зарядитесь энергией и узнаете много нового! За два дня тура вы побываете в трех незабываемых уголках Карелии, зарядитесь энергией и узнаете много нового. Погуляйте у водопада, исследуйте тайные тропы и слушайте удивительные рассказы. Во второй день выбор за вами! Можете отправиться к величественному водопаду, увидеть редкие растения и выпить лечебной воды, посетить Гирвас - один из древнейших на планете вулканов, и дотронутся до застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров. Или вы можете на скоростном «Метеоре» отправиться к уникальному памятнику зодчества, объекту наследия ЮНЕСКО – музею под открытым небом «Кижи». Превратите свои выходные в увлекательную историю! ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: - Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; - Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. Тур начинается в Петрозаводске, недалеко от ж/д вокзала, и будет удобен для туристов из Москвы и других регионов России, приезжающих в Карелию на поезде.