Встречаемся на ж/д станции п. Лоухи (рекомендуем поезд №16А), знакомимся с инструкторами.

После краткого знакомства рассаживаемся по автобусам и отправляемся к месту старта наших приключений — посёлок Пяозерский (109 км). Дорога займет два — два с половиной часа.

Перед тем, как ступить на территорию национального парка «Паанаярви» мы зайдём в визит-центр, чтобы зарегистрироваться. Здесь же — в визит-центре — расположился и музей, в который мы обязательно заглянем.

В национальном парке «Паанаярви» дикая природа представлена во всей своей красе: высокие горы, чистые реки и глубокие озёра, а также редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу.

Именно по этим причинам сам парк разделён на несколько зон: в две из них доступа нет, а вот третья — рекреационная — организована для туристов.

Однако здесь тоже существуют строгие правила, связанные с бытом, которые необходимо соблюдать.

Всё это делается с целью защиты и сохранения краснокнижных растений и животных и природных ландшафтов.

Продолжаем наше путешествие, отправляемся к берегу озера Паанаярви на территории самого национального парка.

Именно в честь этого озера был назван весь национальный парк.

Размещаемся в палаточном лагере на специально оборудованной стоянке.