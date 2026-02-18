Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Насыщенный тур с посещением популярных локаций от Онеги до Ладоги и моментами уединения на побережье первозданной Карелии! За 5 дней мы посетим самые известные места Карелии, как остров Кижи, водопады Кивач, Белые мосты, Ахинкоски, вулкан Гирвас, горный парк Рускеала (мраморный каньон), городище Паасо, о. Валаам, Ладожские шхеры. А так же множество не менее живописных первозданных природных мест без скопления туристов, известные лишь местным жителям: фактурные скалистые берега Ладоги, каменные острова, лесные тропы и озера, карельские горы с круговым обзором, бурные реки и пороги. Желающие смогут добавить в тур поездку на Ретро поезде, а вечерами воспользоваться дополнительными услугами глэмпинга: пляж, аренда сап серф, лодок, снастей для рыбалки, баня, зона барбекю. Так же маршруте и в ресторане комплекса, вы сможете отведать лучшие блюда северной кухни

В тур включено проживание:

2 ночи в загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в Барнхаус (домиках) с панорамным остеклением и видом на карельскую природу

2 ночь в отеле г. Петрозаводск, (отели Космос - чаще всего, Прионежский, Петра, Питер Инн)

Даты сборных групп (до 10 чел) и подробное описание указаны в разделе по дням

По согласованию тур доступен индивидуально в любые даты - ежедневно