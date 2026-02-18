Мои заказы

Вся Карелия. Топ-места, 5 дней. Комфортные барнхаус-домики

Насыщенный комбинированный тур с комфортным индивидуальным размещением в барнхаусах
Описание тура

Насыщенный тур с посещением популярных локаций от Онеги до Ладоги и моментами уединения на побережье первозданной Карелии! За 5 дней мы посетим самые известные места Карелии, как остров Кижи, водопады Кивач, Белые мосты, Ахинкоски, вулкан Гирвас, горный парк Рускеала (мраморный каньон), городище Паасо, о. Валаам, Ладожские шхеры. А так же множество не менее живописных первозданных природных мест без скопления туристов, известные лишь местным жителям: фактурные скалистые берега Ладоги, каменные острова, лесные тропы и озера, карельские горы с круговым обзором, бурные реки и пороги. Желающие смогут добавить в тур поездку на Ретро поезде, а вечерами воспользоваться дополнительными услугами глэмпинга: пляж, аренда сап серф, лодок, снастей для рыбалки, баня, зона барбекю. Так же маршруте и в ресторане комплекса, вы сможете отведать лучшие блюда северной кухни

В тур включено проживание:

  • 2 ночи в загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в Барнхаус (домиках) с панорамным остеклением и видом на карельскую природу

  • 2 ночь в отеле г. Петрозаводск, (отели Космос - чаще всего, Прионежский, Петра, Питер Инн)

Даты сборных групп (до 10 чел) и подробное описание указаны в разделе по дням

По согласованию тур доступен индивидуально в любые даты - ежедневно

Программа тура по дням

1 день

Первозданная природа - водопады

Встреча с гидом по прибытии. Небольшая обзорная прогулка по городу, знакомство друг с другом, историей и современностью карельской столицы. Завтрак по желанию. Отправление навстречу приключениям.

Чтобы не терять времени, сразу же отправляемся в самую живописную часть Карелии — Северное Приладожье, именно оно славится уникальным рельефом, огромным количеством перепадов высот и множеством природных достопримечательностей.

Приключение на берегу Ладоги начинается с размещения в глэмпинге и авторской авто-пешеходной прогулки по нетронутой природе. Вы пройдете тропами живописного хвойного леса, насладитесь панорамными видами на самое крупное озеро Европы и его острова. Во время привала на фактурных скалах, вас ждёт горячий чай и дружеское общение. Далее мы отправимся к трем величественным водопадам, включая Юканкоски — самый высокий водопад Карелии. Это путешествие станет увлекательным сафари по живописному бездорожью, так как водопады скрыты глубого в лесах

2 день

Рускеала - Ахинкоски - Паасо

Сегодня мы посетим жемчужину Карелии — горный парк Рускеала. У нас будет достаточно времени, чтобы насладиться мраморным каньоном, итальянским карьером, горным озером, Белой горой и другими достопримечательностями. Желающие могут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру Рускеалы. Группа поедет в горный парк на автомобиле, но если вы давно мечтали прокатиться на ретро-поезде (Рускеальский экспресс), это тоже возможно — укажите этот момент при бронировании, и я подскажу, как действовать.

На обратном пути нас ждут Рускеальские водопады (Ахинкоски), место, где снимали фильм А зори здесь тихие. Это система небольших, но бурных водопадов, эко-тропа и подвесные мостики над самым падением воды, причудливые деревянные скульптуры. Парк будет интересен и детям, и взрослым. К тому же именно здесь можно приобрести любые карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое полезное и вкусное.

Обед организуем в одном из кафе, находящихся в живописном заливе Ладоги. После обеда покорим одну из живописных гор Карелии — Паасонвуори, с которой открывается потрясающий круговой вид на макушки елей и озеро. На гору ведет удобная деревянная лестница с атмосферной подсветкой. Помимо пейзажей, гора обладает интересной и значимой историей, уходящей в средние века.

3 день

Остров Валаам - Ладожские шхеры - водная прогулка

После завтрака отправляемся на водную прогулку на частном катере. Проплывем через Ладожские шхеры — уникальное наследие Ледникового периода. Система островов, нетронутых человеком, и узкие проливы между ними образуют картину неповторимой красоты. На одном из островов состоится остановка с прогулкой. После этого отправимся к знаменитому острову Валаам. На острове будет свободное время (2-3 часа), и каждый гость может самостоятельно выбрать, как его провести:

  • Самостоятельное посещение храмов и скитов

  • Прогулки и отдых на природе

  • Дополнительные экскурсии на лодках, гольф-карах

  • Прокат велосипедов и др.

Внимание, по погодным условиям поездка на остров Валаам может быть недоступна. В качестве замены возможны природные локации не включенные в программу

4 день

Петрозаводск - Кивач - Гирвас

Сегодня мы исследуем окрестности чуть севернее Петрозаводска. Отправимся за город в знаменитый, старейший в республике заповедник Кивач. Будем наслаждаться одноименным водопадом, который является вторым по величине среди равнинных водопадов Европы. После обеда нас ждет поездка на древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан давно не действует, но у нас будет возможность прогуляться по застывшей лаве и насладиться невероятными пейзажами, созданными самой природой.

А напоследок мы поднимемся на гору Сампо, место силы, посвященное легендам и преданиям карельского народа.

Вторая половина дня будет свободна от экскурсий, что позволит вам самостоятельно изучить город или отдохнуть.

5 день

Остров Кижи, водная прогулка по Онежскому озеру

На последок, у Вас состоится прогулка на остров Кижи. Отправление на остров организовано с причала г. Петрозаводск на скоростном метеоре. По пути Вас ждет приятная водная прогулка по живописным шхерам Онеги, а на острове знакомство с архитектурным ансамблем Кижского погоста и крестьянскими усадьбами. В свободное время можно самостоятельно погулять и насладиться видами острова Кижи или воспользоваться дополнительными экскурсиями от музея острова.

В период закрытой навигации метеоров, предлагается альтернатива - посещение острова через Заонежье (большая часть маршрута проходит по суше.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гидом
  • Проживание в отеле Петрозаводска на берегу Онеги, 2 ночи
  • Проживание в Баре хаус в глэмпинге на берегу Ладоги,2 ночи
  • Сытные завтраки (2-5 день)
  • Групповой водный трансфер на о. Кижи + экскурсия на острове
  • Трансфер на катере на о. Валаам
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам
  • Поездка по бездорожью на водопад Юканкоски
  • Авторский маршрут по секретным местам Приладожье
  • Все входные билеты на маршруте
  • Пикник от гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Обеды, ужины
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

По погодным условиям некоторые локации могут быть изменены! С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например- кроссовки) и одежду по погоде.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Карелии. Объездила пол России, но не нашла места лучше, чем родной регион. Я работаю в туризме уже 18-лет и с радостью делюсь своей
читать дальше

страстью к уникальным и насыщенным путешествиям. Я обожаю неформальные туры, которые открывают первозданные уголки природы и предлагают комфортный отдых. Именно такие приключения наша команда создает для своих гостей. Каждое путешествие — это настоящее приключение, способное помочь вам отвлечься от повседневной рутины, восстановить силы, завести знакомства и зарядиться положительными эмоциями. А иногда и вовсе изменить жизнь! Добро пожаловать в удивительную Карелию!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

